Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу.
- Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий проходит 18 июня в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий проходит 18 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании конференции выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. После его выступления Мишустин поинтересовался, является ли футбол креативной индустрией.
"Удачи далее. Мы болеем за вас", - сказал Мишустин в ходе пленарной сессии конференции.
Российский премьер отметил, что выход сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира показывает, как креативная индустрия влияет и на спорт.
Свой первый матч на ЧМ игроки команды Узбекистана провел против Колумбии и уступили 1:3. В групповом этапе узбекская сборная также встретится с командами из Португалии и ДР Конго.