Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу.

Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий проходит 18 июня в Санкт-Петербурге.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий проходит 18 июня в Санкт-Петербурге . На пленарном заседании конференции выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов . После его выступления Мишустин поинтересовался, является ли футбол креативной индустрией.

"Удачи далее. Мы болеем за вас", - сказал Мишустин в ходе пленарной сессии конференции.

Российский премьер отметил, что выход сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира показывает, как креативная индустрия влияет и на спорт.

Мексике и Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США Канаде . Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира.