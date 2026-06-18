Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира, заявил Мишустин - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:55 18.06.2026
Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира, заявил Мишустин

Мишустин: Россия поддерживает сборную Узбекистана на ЧМ по футболу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу.
  • Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий проходит 18 июня в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия поддерживает сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Международная конференция по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий проходит 18 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании конференции выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. После его выступления Мишустин поинтересовался, является ли футбол креативной индустрией.
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Сборная Узбекистана убрала за собой раздевалку после первого матча на ЧМ
Вчера, 11:55
"Удачи далее. Мы болеем за вас", - сказал Мишустин в ходе пленарной сессии конференции.
Российский премьер отметил, что выход сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира показывает, как креативная индустрия влияет и на спорт.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира.
Свой первый матч на ЧМ игроки команды Узбекистана провел против Колумбии и уступили 1:3. В групповом этапе узбекская сборная также встретится с командами из Португалии и ДР Конго.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Экс-глава РФС Колосков "приговорил" Узбекистан на ЧМ-2026
Вчера, 11:44
 
ФутболСпортУзбекистанРоссияСанкт-ПетербургМихаил МишустинАбдулла АриповЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Чехия
    ЮАР
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
    4
    1
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    2-й тайм
    Канада
    Катар
    5
    0
  • Теннис
    19.06 15:30
    Д. Альтмайер
    Д. Медведев
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
  • Футбол
    20.06 01:00
    Шотландия
    Марокко
  • Футбол
    20.06 03:30
    Бразилия
    Гаити
  • Футбол
    20.06 06:00
    Турция
    Парагвай
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала