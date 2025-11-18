Страны ШОС связывает общая историческая память, заявил Мишустин

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Народы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) связывает общая историческая память и уважение к культуре и традициям друг друга, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заседание совета проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.