Страны ШОС связывает общая историческая память, заявил Мишустин

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Народы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) связывает общая историческая память и уважение к культуре и традициям друг друга, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наши народы связывает общая историческая память, уважительное отношение к культуре и традициям друг друга. Мы вместе праздновали восьмидесятилетие окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Заседание совета проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
Для участия в мероприятии в Москву прибыли премьер-министры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.