Мишустин оценил итоги ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза по ключевым показателям в 2025 году.
"Уходящий год провожаем с достойным предварительным результатом по ключевым показателям, таким как валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", — сказал он.
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05
Так, одним из конкретных результатов стало то, что доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93 процентов, а между российским бизнесом и предпринимателями из стран-участниц — превысила 98.
Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения.
"Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий".
Глава правительства призвал не сбавлять темпов формирования новых цепочек поставок для продвижения союзных товаров и повышения конкурентоспособности национальных экономик.
При этом Мишустин подчеркнул, что в ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения.
Он предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза. В частности, он призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в Евразийском регионе.
Кроме того, он заявил о начале практической реализации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
Евразийский межправительственный совет
30 января, 00:34
Сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС прошло в Москве. Оно стало четвертым в текущем году. В расширенном формате в нем приняли участие глава правительства Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, казахстанский премьер Олжас Бектенов, премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, посол Ирана Казем Джалали, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Кус (в формате видеообращения) и председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске. Глава российского кабинета министров пожелал успехов Казахстану в председательстве в органах объединения в следующем году.