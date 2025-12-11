Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил итоги ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году
16:31 11.12.2025 (обновлено: 17:26 11.12.2025)
Мишустин оценил итоги ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году
россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире, экономика, иран, белоруссия
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире, Экономика, Иран, Белоруссия

Мишустин оценил итоги ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве
Председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза по ключевым показателям в 2025 году.
"Уходящий год провожаем с достойным предварительным результатом по ключевым показателям, таким как валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", — сказал он.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
26 июня, 01:05
Так, одним из конкретных результатов стало то, что доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93 процентов, а между российским бизнесом и предпринимателями из стран-участниц — превысила 98.
Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения.
«
"Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
премьер-министр
Глава правительства призвал не сбавлять темпов формирования новых цепочек поставок для продвижения союзных товаров и повышения конкурентоспособности национальных экономик.
При этом Мишустин подчеркнул, что в ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения.
Он предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза. В частности, он призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в Евразийском регионе.
Кроме того, он заявил о начале практической реализации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате. 2024 год - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Евразийский межправительственный совет
30 января, 00:34
Сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС прошло в Москве. Оно стало четвертым в текущем году. В расширенном формате в нем приняли участие глава правительства Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, казахстанский премьер Олжас Бектенов, премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, посол Ирана Казем Джалали, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Кус (в формате видеообращения) и председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске. Глава российского кабинета министров пожелал успехов Казахстану в председательстве в органах объединения в следующем году.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин
Вчера, 16:27
 
РоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ миреЭкономикаИранБелоруссия
 
 
