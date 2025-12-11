Мишустин оценил итоги ЕАЭС по ключевым показателям в 2025 году

Председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве

Председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС положительно оценил предварительные результаты Евразийского экономического союза по ключевым показателям в 2025 году.

"Уходящий год провожаем с достойным предварительным результатом по ключевым показателям, таким как валовой внутренний продукт союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли", — сказал он.

Так, одним из конкретных результатов стало то, что доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 93 процентов, а между российским бизнесом и предпринимателями из стран-участниц — превысила 98.

Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения.

« "Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий". Михаил Мишустин премьер-министр премьер-министр

Глава правительства призвал не сбавлять темпов формирования новых цепочек поставок для продвижения союзных товаров и повышения конкурентоспособности национальных экономик.

При этом Мишустин подчеркнул, что в ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения.

Он предложил сверить часы по выполнению декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза. В частности, он призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в Евразийском регионе.

Кроме того, он заявил о начале практической реализации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.