Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС выступают за развитие взаимодействия в космических технологиях, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.