Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС выступают за развитие взаимодействия в космических технологиях, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Главы делегаций выступили за развитие взаимодействия по вопросам применения космических технологий для решения экономических, социальных и экологических задач государств-членов ШОС, а также изучение возможности налаживания диалога по перспективным механизмам регионального сотрудничества в космической сфере в соответствии с национальными приоритетами", - говорится в документе.
Путин во вторник в Кремле провел встречу с руководителями делегаций Совета глав правительств стран ШОС. В ней приняли участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.