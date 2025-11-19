Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/shos--2055984205.html
Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях
Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях - РИА Новости, 19.11.2025
Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях
Страны ШОС выступают за развитие взаимодействия в космических технологиях, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:55:00+03:00
2025-11-19T12:55:00+03:00
белоруссия
казахстан
михаил мишустин
александр турчинов
олжас бектенов
шос
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_70d1c0cef7dfed2f81356158a453bd06.jpg
https://ria.ru/20251119/shos-2055983495.html
белоруссия
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b75d21880333b1056daf51688a76ee9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, казахстан, михаил мишустин, александр турчинов, олжас бектенов, шос, россия, в мире
Белоруссия, Казахстан, Михаил Мишустин, Александр Турчинов, Олжас Бектенов, ШОС, Россия, В мире
Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях

Главы стран ШОС выступают за развитие взаимодействия в космических технологиях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС выступают за развитие взаимодействия в космических технологиях, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Главы делегаций выступили за развитие взаимодействия по вопросам применения космических технологий для решения экономических, социальных и экологических задач государств-членов ШОС, а также изучение возможности налаживания диалога по перспективным механизмам регионального сотрудничества в космической сфере в соответствии с национальными приоритетами", - говорится в документе.
Путин во вторник в Кремле провел встречу с руководителями делегаций Совета глав правительств стран ШОС. В ней приняли участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Страны ШОС выступили за равноправное сотрудничество в области мирного атома
Вчера, 12:53
 
БелоруссияКазахстанМихаил МишустинАлександр ТурчиновОлжас БектеновШОСРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала