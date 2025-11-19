Страны ШОС выступили за технологическую независимость

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС выступили за обеспечение технологической независимости, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Согласно коммюнике, главы делегаций также акцентировали важность эффективного выполнения дорожной карты по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС по развитию искусственного интеллекта, продолжения многостороннего взаимодействия на основе заявления Совета глав государств ШОС о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта.