Мишустин встретился с Мирзиеевым в Ташкенте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте и передал ему наилучшие пожелания от Владимира Путина.
- Премьер-министр России заявил, что правительство рассмотрит в приоритетном порядке инициативы президента Узбекистана, выдвинутые на ПМЭФ.
- Мишустин подтвердил заинтересованность Москвы в развитии гуманитарных связей и контактов в области образования, а также обсудил с Мирзиеевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин встретился во вторник в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которому передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и пообещал, что правительство РФ в приоритетном порядке займется реализацией договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.
Путин и Мирзиеев встречались в начале июня в Петербурге, где приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Мишустин напомнил, что, выступая на ПМЭФ, президент Узбекистана выдвинул целый ряд важных инициатив, касающихся технологической индустриализации и цифровых экосистем, а также создания "креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга".
На встрече с Мирзиеевым премьер РФ заявил, что правительство России рассмотрит эти инициативы в приоритетном порядке. Он заверил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, с которым ранее во вторник провел содержательные переговоры.
Мишустин добавил, что решением практических вопросов двустороннего сотрудничества успешно занимается межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
В беседе с президентом Узбекистана Мишустин оценил двусторонние экономические связи как "развивающиеся по восходящей", а рост товарооборота между РФ и Узбекистаном назвал рекордным.
Премьер РФ напомнил, что 4 июня на встрече в Петербурге Путин и Мирзиеев дали старт важнейшему совместному проекту - строительству первой атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана и подчеркнул, что АЭС создается в уникальной конфигурации: два больших и два малых энергоблока на одной площадке.
Премьер РФ также подтвердил президенту Узбекистана заинтересованность Москвы в развитии гуманитарных связей и контактов в области образования, подчеркнул, что у России и Узбекистана есть интересные совместные проекты в области науки, культуры, креативных технологий.
Мишустин выразил готовность обсудить с лидером Узбекистана все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.