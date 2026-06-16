Мишустин встретился с Мирзиеевым в Ташкенте

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Ташкенте. 16 июня 2026

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Ташкенте. 16 июня 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте и передал ему наилучшие пожелания от Владимира Путина.

Премьер-министр России заявил, что правительство рассмотрит в приоритетном порядке инициативы президента Узбекистана, выдвинутые на ПМЭФ.

Мишустин подтвердил заинтересованность Москвы в развитии гуманитарных связей и контактов в области образования, а также обсудил с Мирзиеевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин встретился во вторник в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которому передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и пообещал, что правительство РФ в приоритетном порядке займется реализацией договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.

Путин и Мирзиеев встречались в начале июня в Петербурге , где приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Мишустин напомнил, что, выступая на ПМЭФ, президент Узбекистана выдвинул целый ряд важных инициатив, касающихся технологической индустриализации и цифровых экосистем, а также создания "креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга".

На встрече с Мирзиеевым премьер РФ заявил, что правительство России рассмотрит эти инициативы в приоритетном порядке. Он заверил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым , с которым ранее во вторник провел содержательные переговоры.

Мишустин добавил, что решением практических вопросов двустороннего сотрудничества успешно занимается межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров

В беседе с президентом Узбекистана Мишустин оценил двусторонние экономические связи как "развивающиеся по восходящей", а рост товарооборота между РФ и Узбекистаном назвал рекордным.

Премьер РФ напомнил, что 4 июня на встрече в Петербурге Путин и Мирзиеев дали старт важнейшему совместному проекту - строительству первой атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана и подчеркнул, что АЭС создается в уникальной конфигурации: два больших и два малых энергоблока на одной площадке.

Премьер РФ также подтвердил президенту Узбекистана заинтересованность Москвы в развитии гуманитарных связей и контактов в области образования, подчеркнул, что у России и Узбекистана есть интересные совместные проекты в области науки, культуры, креативных технологий.