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Мишустин встретился с Мирзиеевым в Ташкенте - РИА Новости, 16.06.2026
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17:35 16.06.2026 (обновлено: 17:56 16.06.2026)
Мишустин встретился с Мирзиеевым в Ташкенте

Мишустин встретился с Мирзиеевым и передал ему наилучшие пожелания от Путина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Ташкенте. 16 июня 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Ташкенте. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Ташкенте. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте и передал ему наилучшие пожелания от Владимира Путина.
  • Премьер-министр России заявил, что правительство рассмотрит в приоритетном порядке инициативы президента Узбекистана, выдвинутые на ПМЭФ.
  • Мишустин подтвердил заинтересованность Москвы в развитии гуманитарных связей и контактов в области образования, а также обсудил с Мирзиеевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин встретился во вторник в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которому передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина и пообещал, что правительство РФ в приоритетном порядке займется реализацией договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.
Путин и Мирзиеев встречались в начале июня в Петербурге, где приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.
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Мишустин напомнил, что, выступая на ПМЭФ, президент Узбекистана выдвинул целый ряд важных инициатив, касающихся технологической индустриализации и цифровых экосистем, а также создания "креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга".
На встрече с Мирзиеевым премьер РФ заявил, что правительство России рассмотрит эти инициативы в приоритетном порядке. Он заверил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, с которым ранее во вторник провел содержательные переговоры.
Мишустин добавил, что решением практических вопросов двустороннего сотрудничества успешно занимается межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
В беседе с президентом Узбекистана Мишустин оценил двусторонние экономические связи как "развивающиеся по восходящей", а рост товарооборота между РФ и Узбекистаном назвал рекордным.
Премьер РФ напомнил, что 4 июня на встрече в Петербурге Путин и Мирзиеев дали старт важнейшему совместному проекту - строительству первой атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана и подчеркнул, что АЭС создается в уникальной конфигурации: два больших и два малых энергоблока на одной площадке.
Премьер РФ также подтвердил президенту Узбекистана заинтересованность Москвы в развитии гуманитарных связей и контактов в области образования, подчеркнул, что у России и Узбекистана есть интересные совместные проекты в области науки, культуры, креативных технологий.
Мишустин выразил готовность обсудить с лидером Узбекистана все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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