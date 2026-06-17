Мишустин рассказал о глубоких изменениях в мировой экономике

"Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция. Все это ставит перед нами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран", — отметил он на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, сейчас государства пересматривают промышленные, технологические и логистические цепочки, разрабатывают новые финансовые и инвестиционные инструменты, укрепляют партнерские отношения.

"Наши страны (России и Узбекистан. — Прим. ред.) успешно воплощают в жизнь этот подход", — подчеркнул Мишустин.

Он обратил внимание, что Москва и Ташкент имеют много направлений для расширения сотрудничества, прежде всего в энергетике. Товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца года вырос почти в полтора раза. На новый уровень выходит и кооперация в промышленности.