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Мишустин рассказал о глубоких изменениях в мировой экономике - РИА Новости, 17.06.2026
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09:11 17.06.2026 (обновлено: 10:32 17.06.2026)
Мишустин рассказал о глубоких изменениях в мировой экономике

Мишустин: мировая экономика претерпевает глубокие изменения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на V Ташкентском международном инвестиционном форуме
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на V Ташкентском международном инвестиционном форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на V Ташкентском международном инвестиционном форуме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировая экономика находится на этапе глубоких изменений, заявил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме.
  • Многие страны пересматривают технологические и логистические цепочки, разрабатывают новые финансовые инструменты.
  • Россия и Узбекистан имеют много направлений для расширения сотрудничества, прежде всего в энергетике.
  • Товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца года вырос почти в полтора раза.
  • На новый уровень выходит и кооперация в промышленности.
ТАШКЕНТ, 17 июн — РИА Новости. Мировая экономика находится на этапе глубоких изменений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция. Все это ставит перед нами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран", — отметил он на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.
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По его словам, сейчас государства пересматривают промышленные, технологические и логистические цепочки, разрабатывают новые финансовые и инвестиционные инструменты, укрепляют партнерские отношения.
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"Наши страны (России и Узбекистан. — Прим. ред.) успешно воплощают в жизнь этот подход", — подчеркнул Мишустин.

Он обратил внимание, что Москва и Ташкент имеют много направлений для расширения сотрудничества, прежде всего в энергетике. Товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца года вырос почти в полтора раза. На новый уровень выходит и кооперация в промышленности.
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