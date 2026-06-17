Мишустин рассказал о глубоких изменениях в мировой экономике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировая экономика находится на этапе глубоких изменений, заявил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме.
- Многие страны пересматривают технологические и логистические цепочки, разрабатывают новые финансовые инструменты.
- Россия и Узбекистан имеют много направлений для расширения сотрудничества, прежде всего в энергетике.
- Товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца года вырос почти в полтора раза.
- На новый уровень выходит и кооперация в промышленности.
ТАШКЕНТ, 17 июн — РИА Новости. Мировая экономика находится на этапе глубоких изменений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция. Все это ставит перед нами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран", — отметил он на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.
По его словам, сейчас государства пересматривают промышленные, технологические и логистические цепочки, разрабатывают новые финансовые и инвестиционные инструменты, укрепляют партнерские отношения.
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"Наши страны (России и Узбекистан. — Прим. ред.) успешно воплощают в жизнь этот подход", — подчеркнул Мишустин.
Он обратил внимание, что Москва и Ташкент имеют много направлений для расширения сотрудничества, прежде всего в энергетике. Товарооборот сельхозпродукции за первые четыре месяца года вырос почти в полтора раза. На новый уровень выходит и кооперация в промышленности.
Премьер накануне прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Во вторник он встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым, главой правительства Абдуллой Ариповым и руководителем аппарата главы республики Саидой Мирзиеевой.
Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в Ташкенте 16-18 июня. Участие в нем примут более восьми тысяч человек из 99 стран.