15:52 18.11.2025
Путин отметил особую роль правительств стран ШОС
Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль правительств стран ШОС в реализации практической работы. РИА Новости, 18.11.2025
россия, шос, владимир путин, михаил мишустин
Россия, ШОС, Владимир Путин, Михаил Мишустин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль правительств стран ШОС в реализации практической работы.
"За правительствами всегда особая роль, что касается практической работы. Практическую работу как раз и осуществляет правительство, то есть коллективы под вашим руководством", - сказал Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств – членов ШОС.
Путин во вторник в Кремле проводит встречу с руководителями делегаций Совета глав правительств стран ШОС. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
РоссияШОСВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
