Премьер Киргизии рассказал о потенциале Организации тюркских государств - РИА Новости, 18.09.2025
16:29 18.09.2025
Премьер Киргизии рассказал о потенциале Организации тюркских государств
Премьер Киргизии рассказал о потенциале Организации тюркских государств
Организация тюркских государств (ОТГ) имеет большой потенциал для укрепления своей геополитической роли, сообщил в четверг премьер Киргизии Адылбек Касымалиев. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:29:00+03:00
2025-09-18T16:29:00+03:00
Бишкек, Киргизия, Азербайджан, Адылбек Касымалиев, Али Асадов, Олжас Бектенов
Премьер Киргизии рассказал о потенциале Организации тюркских государств

Касымалиев: ОТГ имеет большой потенциал для укрепления геополитической роли

© Фото : Пресс-служба кабинета министров КРАдылбек Касымалиев
Адылбек Касымалиев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Пресс-служба кабинета министров КР
Адылбек Касымалиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 18 сен – РИА Новости. Организация тюркских государств (ОТГ) имеет большой потенциал для укрепления своей геополитической роли, сообщил в четверг премьер Киргизии Адылбек Касымалиев.
“В последние годы Организация тюркских государств превратилась из диалоговой площадки в крупное региональное объединение с новой структурой и механизмами. Иными словами, тюркская интеграция уверенно продвигается вперед, опираясь на общие интересы и учитывая потребности каждой страны-участницы. В условиях стремительно меняющейся международной среды ОТГ обладает большим потенциалом для укрепления своего геополитического значения и стабилизирующей роли”, - заявил премьер на встрече глав правительств ОТГ в Бишкеке.
Он также подчеркнул, что Киргизия заинтересована в увеличении взаимной торговли в рамках ОТГ, поддержке крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, особенно в перспективных и динамично развивающихся сферах.
“Товарооборот Кыргызстана с государствами – членами Организации тюркских государств в 2024 году составил 2 миллиарда 427 миллионов долларов. Мы часто говорим о значении интеграции и сотрудничества в рамках ОТГ. Действительно, у нас имеется огромный потенциал. Однако, считаю, что пришло время перейти от слов к делу. Сегодня в рамках организации существует около 40 направлений сотрудничества, проводятся многочисленные заседания, встречи, форумы, конференции. Но такие встречи не должны носить формальный характер. Практическое значение деятельности ОТГ должно находить отражение в создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры, а также в расширении доступа к образованию, здравоохранению, энергетике и современным технологиям”, – сказал Касымалиев.
Премьер поддержал предложение коллег о создании Тюркского инвестиционного фонда. Однако он отметил, что важно не только создать структуру, но и на практике реализовывать полезные и необходимые проекты.
“Выражаю надежду на вашу поддержку инициативы по проведению очередного заседания совета директоров Тюркского инвестиционного фонда в этом году в городе Бишкек. Помимо запуска деятельности инвестиционного фонда, для углубления экономических связей большое значение имеет деятельность торгово-промышленных палат и комитета по содействию торговле в рамках Организации тюркских государств. Эти структуры обладают значительным потенциалом в содействии деловой активности, устранении торговых барьеров и поддержке бизнеса, особенно малого и среднего”, – подчеркнул Касымалиев.
Как добавил глава кабмина, в целях создания более системного экономического взаимодействия Бишкек предложил проект дорожной карты по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов между государствами - членами ОТГ.
В заседании приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер Казахстана Олжас Бектенов, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов.
