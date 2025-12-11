В ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза фактически перешли на расчеты в национальных валютах, сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.
"Более 93 процентов взаиморасчетов между нашими государствами осуществляются в национальных валютах, в основном, конечно, в российском рубле", — уточнил он.
По его словам, на сегодняшнем заседании межправительственного совета ЕАЭС отмечалось, что союз развивается, растет доля взаимной торговли между странами.
В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин ранее в четверг положительно оценил предварительные результаты, достигнутые объединением по ключевым показателям в 2025 году, назвав их достойными. Одним из них он также назвал переход на расчеты в нацвалютах, уточнив, что между российским бизнесом и предпринимателями из стран ЕАЭС их доля превысила 98 процентов.
Кроме того, глава правительства отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения. Он призвал не сбавлять темпов формирования новых цепочек поставок для продвижения союзных товаров и повышения конкурентоспособности национальных экономик, а также ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в Евразийском регионе.
Сорок пятое заседание Межправительственного совета ЕАЭС прошло в Москве. Оно стало четвертым в текущем году. В расширенном формате в нем приняли участие глава правительства Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, казахстанский премьер Олжас Бектенов, премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, посол Ирана Казем Джалали, а также премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Кус (в формате видеообращения) и председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Участники рассмотрели вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, уделив особое внимание функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В 2025 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября в Минске. Глава российского кабинета министров пожелал успехов Казахстану в председательстве в органах объединения в следующем году.
