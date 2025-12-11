В ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук

"Более 93 процентов взаиморасчетов между нашими государствами осуществляются в национальных валютах, в основном, конечно, в российском рубле", — уточнил он.

Кроме того, глава правительства отметил существенный рост предпринимательской активности в странах объединения. Он призвал не сбавлять темпов формирования новых цепочек поставок для продвижения союзных товаров и повышения конкурентоспособности национальных экономик, а также ускорить внедрение современных решений для укрепления транспортной связанности в Евразийском регионе.