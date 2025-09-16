https://ria.ru/20250916/bishkek-2042218603.html
В Бишкеке пройдет встреча премьеров стран Организации тюркских государств
В Бишкеке пройдет встреча премьеров стран Организации тюркских государств - РИА Новости, 16.09.2025
В Бишкеке пройдет встреча премьеров стран Организации тюркских государств
Встреча премьер-министров стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Бишкеке 18 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе кабмина... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:55:00+03:00
2025-09-16T13:55:00+03:00
2025-09-16T13:55:00+03:00
в мире
киргизия
азербайджан
казахстан
али асадов
олжас бектенов
адылбек касымалиев
бишкек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg
БИШКЕК, 16 сен – РИА Новости. Встреча премьер-министров стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Бишкеке 18 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе кабмина Киргизии. "В администрации президента Кыргызской Республики 18 сентября 2025 года состоится встреча глав правительств и вице-президента государств-членов Организации тюркских государств", - говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече примут участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер Казахстана Олжас Бектенов, глава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. "В ходе встречи будут обсуждены приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, будут рассмотрены вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе. В ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.
https://ria.ru/20250912/zhaparov-2041397297.html
киргизия
азербайджан
казахстан
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_17:0:2390:1780_1920x0_80_0_0_609ed04139d6e0462c674910f5d1a74a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, азербайджан, казахстан, али асадов, олжас бектенов, адылбек касымалиев, бишкек
В мире, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Али Асадов, Олжас Бектенов, Адылбек Касымалиев, Бишкек
В Бишкеке пройдет встреча премьеров стран Организации тюркских государств
Премьеры стран Организации тюркских государств встретятся в Бишкеке 18 сентября