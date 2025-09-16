https://ria.ru/20250916/bishkek-2042218603.html

В Бишкеке пройдет встреча премьеров стран Организации тюркских государств

В Бишкеке пройдет встреча премьеров стран Организации тюркских государств - РИА Новости, 16.09.2025

В Бишкеке пройдет встреча премьеров стран Организации тюркских государств

Встреча премьер-министров стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Бишкеке 18 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе кабмина... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:55:00+03:00

2025-09-16T13:55:00+03:00

2025-09-16T13:55:00+03:00

в мире

киргизия

азербайджан

казахстан

али асадов

олжас бектенов

адылбек касымалиев

бишкек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg

БИШКЕК, 16 сен – РИА Новости. Встреча премьер-министров стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Бишкеке 18 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе кабмина Киргизии. "В администрации президента Кыргызской Республики 18 сентября 2025 года состоится встреча глав правительств и вице-президента государств-членов Организации тюркских государств", - говорится в сообщении. Отмечается, что во встрече примут участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер Казахстана Олжас Бектенов, глава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. "В ходе встречи будут обсуждены приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, будут рассмотрены вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе. В ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

https://ria.ru/20250912/zhaparov-2041397297.html

киргизия

азербайджан

казахстан

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, азербайджан, казахстан, али асадов, олжас бектенов, адылбек касымалиев, бишкек