Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, выразил уверенность что трансграничный обмен данными в ЕАЭС послужит росту эффективности таможенного контроля.
"Проводится работа в формате совместно рабочей группы. Ее пятое заседание планируем провести в следующем году в Ташкенте. Мы также участвуем отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли цифровизации грузоперевозок и борьбе с климатическими изменениями. Приветствую решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информации о товарах транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС. Уверенны трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствует интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры", - сказал узбекистанский лидер в своем выступлении.
Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявлял на заседании Евразийского межправсовета, что актуальным вопросом сотрудничества республики со странами ЕАЭС становится диверсификации транспортных коридоров, упрощение и цифровизация перевозок, развитие новых логистических цепочек.