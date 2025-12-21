Рейтинг@Mail.ru
Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 21.12.2025 (обновлено: 21:15 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/mirziev-2063691055.html
Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля
Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля - РИА Новости, 21.12.2025
Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, выразил уверенность что... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:03:00+03:00
2025-12-21T21:15:00+03:00
в мире
узбекистан
ташкент
санкт-петербург
шавкат мирзиеев
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691431_0:355:2941:2009_1920x0_80_0_0_219035cdd3fbb38ee93d8bb0f312fa43.jpg
https://ria.ru/20251221/eaes-2063685085.html
узбекистан
ташкент
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691431_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8a6c03ecfee2e136ac74b45cd9d7f0c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, ташкент, санкт-петербург, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз
В мире, Узбекистан, Ташкент, Санкт-Петербург, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз
Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля

Мирзиёев: обмен данными в ЕАЭС послужит росту эффективности таможенного контроля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, выразил уверенность что трансграничный обмен данными в ЕАЭС послужит росту эффективности таможенного контроля.
"Проводится работа в формате совместно рабочей группы. Ее пятое заседание планируем провести в следующем году в Ташкенте. Мы также участвуем отраслевых программах ЕАЭС по развитию электронной торговли цифровизации грузоперевозок и борьбе с климатическими изменениями. Приветствую решение о начале переговоров по заключению соглашения об обмене информации о товарах транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Узбекистана и ЕАЭС. Уверенны трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствует интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры", - сказал узбекистанский лидер в своем выступлении.
Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявлял на заседании Евразийского межправсовета, что актуальным вопросом сотрудничества республики со странами ЕАЭС становится диверсификации транспортных коридоров, упрощение и цифровизация перевозок, развитие новых логистических цепочек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Вчера, 19:31
 
В миреУзбекистанТашкентСанкт-ПетербургШавкат МирзиеевЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала