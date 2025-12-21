Мирзиёев оценил пользу обмена данными в ЕАЭС для таможенного контроля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, выразил уверенность что трансграничный обмен данными в ЕАЭС послужит росту эффективности таможенного контроля.