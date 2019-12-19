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Биография Анастасии Вертинской
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РИА Новости

Биография Анастасии Вертинской

04:03 19.12.2019
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© РИА Новости / Мерцедин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Вертинская
Актриса Анастасия Вертинская
© РИА Новости / Мерцедин
Перейти в фотобанк
Актриса театра и кино Анастасия Александровна Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве. Ее отец Александр Вертинский (1889-1957) был известным русским шансонье, композитором, поэтом, киноактером, одним из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Мать – урожденная Лидия Циргвава (1923-2013), художница и актриса. Сестра – Марианна Вертинская, актриса.
В 1967 году Анастасия Вертинская окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина.
Творческая биография Вертинской началась в 1961 году, когда она сыграла Ассоль в фильме "Алые паруса" режиссера Александра Птушко. Затем юная актриса снялась в картине "Человек-амфибия" (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева по роману Александра Беляева.
В 1962 году Вертинская была принята в труппу Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.
С 1967 года по 1968 год работала в Московском театре имени Евгения Вахтангова.
В 1968-1980 годах – актриса театра "Современник", где сыграла Нину Заречную в "Чайке" и Раневскую в "Вишневом саде" Антона Чехова, Оливию в "Двенадцатой ночи" Уильяма Шекспира, Ирину в спектакле "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина, Интересную женщину в постановке "А поутру они проснулись" Василия Шукшина и др.
В 1980-1989 годах Анастасия Вертинская играла во МХАТе. Она исполнила роли Елены Андреевны в "Дяде Ване" Антона Чехова, Лизы в "Живом трупе" Льва Толстого, Эльмиры в "Тартюфе" Жана-Батиста Мольера, Доротеи в "Прекрасном воскресенье для пикника" Теннеси Уильямса, Валентины в постановке "Валентин и Валентина" Михаила Рощина и др.
В 1988 году в театральном эксперименте Анатолия Эфроса – постановке "Бури" Уильяма Шекспира Анастасия Вертинская сыграла сразу две роли – Просперо и Ариэля.
В 1989 году актриса поставила спектакль по собственной пьесе "Мираж, или Дорога русского Пьеро", приуроченный к 100-летию со дня рождения ее отца Александра Вертинского.
В 2003 году Вертинская сыграла роль Элизы в антрепризном спектакле "Имаго" (по мотивам "Пигмалиона" Бернарда Шоу).
Анастасия Вертинская снималась в фильмах "Гамлет" (1964, Офелия), "Война и мир" (1965, Лиза Болконская), "Анна Каренина" (1967, Кити), "Не горюй!" (1968, Княгиня Мэри Цинцадзе), "Случай с Полыниным" (1970, Галина Прокофьева), "Преждевременный человек" (1971, Ольга Борисовна), "Безымянная звезда" (1978, Мона), "Овод" (1980, Джемма), "Кража" (1981, Маргарет Чалмерс), "Житие дон Кихота и Санчо" (1988, Герцогиня), "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1988, королева Моргана), "В городе Сочи темные ночи" (1989, Дуня Фомкина) и др.
В 1990-х года сыграла главные роли в режиссерском дебюте Андрея Харитонова по мотивам прозы Валерия Брюсова "Жажда страсти" (1991) и экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (1994) Юрия Кары. Последняя из кинолент 17 лет пролежала на полке и вышла в широкий прокат в 2011 году.
В 2000 году Вертинская исполнила роль Атаманши в фильме-мюзикле Александра Абдулова "Бременские музыканты & Co" по мотивам мультфильма Юрия Энтина и Василия Ливанова.
В 2002 году вышел фильм "Казус Белли" с участием Анастасии Вертинской.
В течение ряда лет вместе с Александром Калягиным Вертинская преподавала актерское мастерство в Оксфорде, в "Комеди Франсез" и в Чеховской школе в Париже, в Швейцарии в европейской киношколе. На сцене парижского театра Nanterre des Amandiers они вместе с учениками поставили спектакль "Чехов. Акт III", куда вошли третьи акты из пьес "Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад".
Анастасия Вертинская – народная артистка РСФСР (1988). Награждена орденами Почета (2005) и Дружбы (2010).
Анастасия Вертинская была замужем за кинорежиссером Никитой Михалковым и певцом Александром Градским. Ее сын Степан Михалков – известный московский ресторатор.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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