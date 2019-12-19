Биография Анастасии Вертинской

В 1967 году Анастасия Вертинская окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина.

Творческая биография Вертинской началась в 1961 году, когда она сыграла Ассоль в фильме "Алые паруса" режиссера Александра Птушко. Затем юная актриса снялась в картине "Человек-амфибия" (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева по роману Александра Беляева.

В 1962 году Вертинская была принята в труппу Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

С 1967 года по 1968 год работала в Московском театре имени Евгения Вахтангова.

В 1968-1980 годах – актриса театра "Современник", где сыграла Нину Заречную в "Чайке" и Раневскую в "Вишневом саде" Антона Чехова, Оливию в "Двенадцатой ночи" Уильяма Шекспира, Ирину в спектакле "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина, Интересную женщину в постановке "А поутру они проснулись" Василия Шукшина и др.

В 1980-1989 годах Анастасия Вертинская играла во МХАТе. Она исполнила роли Елены Андреевны в "Дяде Ване" Антона Чехова, Лизы в "Живом трупе" Льва Толстого, Эльмиры в "Тартюфе" Жана-Батиста Мольера, Доротеи в "Прекрасном воскресенье для пикника" Теннеси Уильямса, Валентины в постановке "Валентин и Валентина" Михаила Рощина и др.

В 1988 году в театральном эксперименте Анатолия Эфроса – постановке "Бури" Уильяма Шекспира Анастасия Вертинская сыграла сразу две роли – Просперо и Ариэля.

Анастасия Вертинская снималась в фильмах "Гамлет" (1964, Офелия), "Война и мир" (1965, Лиза Болконская), "Анна Каренина" (1967, Кити), "Не горюй!" (1968, Княгиня Мэри Цинцадзе), "Случай с Полыниным" (1970, Галина Прокофьева), "Преждевременный человек" (1971, Ольга Борисовна), "Безымянная звезда" (1978, Мона), "Овод" (1980, Джемма), "Кража" (1981, Маргарет Чалмерс), "Житие дон Кихота и Санчо" (1988, Герцогиня), "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1988, королева Моргана), "В городе Сочи темные ночи" (1989, Дуня Фомкина) и др.

В 1990-х года сыграла главные роли в режиссерском дебюте Андрея Харитонова по мотивам прозы Валерия Брюсова "Жажда страсти" (1991) и экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (1994) Юрия Кары. Последняя из кинолент 17 лет пролежала на полке и вышла в широкий прокат в 2011 году

В 2000 году Вертинская исполнила роль Атаманши в фильме-мюзикле Александра Абдулова "Бременские музыканты & Co" по мотивам мультфильма Юрия Энтина и Василия Ливанова.

В 2002 году вышел фильм "Казус Белли" с участием Анастасии Вертинской.

В течение ряда лет вместе с Александром Калягиным Вертинская преподавала актерское мастерство в Оксфорде, в "Комеди Франсез" и в Чеховской школе в Париже, в Швейцарии в европейской киношколе. На сцене парижского театра Nanterre des Amandiers они вместе с учениками поставили спектакль "Чехов. Акт III", куда вошли третьи акты из пьес "Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад".

Анастасия Вертинская – народная артистка РСФСР (1988). Награждена орденами Почета ( 2005 ) и Дружбы ( 2010 ).

Анастасия Вертинская была замужем за кинорежиссером Никитой Михалковым и певцом Александром Градским. Ее сын Степан Михалков – известный московский ресторатор.