https://ria.ru/20230402/kino-1862218665.html

Фильм, поразивший даже США: неизвестное о "Москва слезам не верит"

Фильм, поразивший даже США: неизвестное о "Москва слезам не верит" - РИА Новости, 02.04.2023

Фильм, поразивший даже США: неизвестное о "Москва слезам не верит"

Почти 85 миллионов зрителей за год, холодные отзывы отечественных критиков и неожиданный "Оскар" — режиссер Владимир Меньшов в 1979-м удивил многих. О том, как... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:00

2023-04-02T08:00

2023-04-02T08:10

сша

ссср

владимир меньшов

дом кино

вера алентова

ирина муравьева

маргарита терехова

культура

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Почти 85 миллионов зрителей за год, холодные отзывы отечественных критиков и неожиданный "Оскар" — режиссер Владимир Меньшов в 1979-м удивил многих. О том, как русские ввели моду на белые носки, почему Гоша из сварщика стал слесарем-интеллигентом, а также о приготовлениях Рональда Рейгана ко встрече с Михаилом Горбачевым — в материале РИА Новости. Странный сценарий и поиск героевВ основе фильма — сценарий "Дважды солгавшая" Валентина Черных, написанный для конкурса произведений о Москве. Сначала Меньшов и Алентова посчитали его "абсолютной ерундой".Режиссера заинтересовал один момент — когда Катерина заводит будильник, засыпает в слезах, а просыпается через двадцать лет успешной деловой женщиной.Черных отказывался переделывать сценарий, поэтому Владимир Валентинович сам переписал некоторые диалоги и добавил новых героев. Текст увеличился на треть.Меньшов хотел, чтобы главных героинь сыграли Маргарита Терехова (Катерина), Анастасия Вертинская (Людмила) и Галина Польских (Антонина). Но Терехова тогда согласилась на "Трех мушкетеров", а Вертинская и Польских возмутились, как им вообще могли предложить сниматься в подобной дешевой мелодраме.Тогда режиссер попросил супругу пройти кастинг, и она получила роль.Ирину Муравьеву он увидел в спектакле, а с Раисой Рязановой познакомился в поездке по Сибири.Долго не могли подобрать актеров на роли Гоши (рассматривали Олега Ефремова и Виталия Соломина) и женатого любовника Катерины (среди вариантов был Вячеслав Тихонов).Меньшов определился, посмотрев картину "Дорогой мой человек" с Алексеем Баталовым. Актер сначала сомневался, но все же согласился: понял, что Гоша — "не регламентированный государством рабочий, который уже сто раз бывал на экране".Цензура и советские нравыПеред выходом в советский прокат картину существенно изменили. Одной из претензий стало наличие откровенных сцен. От запрета фильм спас Леонид Брежнев, которому "Москва" очень понравилась.Тогда решили сделать ставку на сюжетную линию о том, как простая провинциалка упорным и честным трудом добивается высокого статуса. Убрали "крамольные" сцены с Алентовой и Табаковым, значительную часть фрагментов с Гуриным и Людмилой. Отказались от эпизодов с Гошей и Николаем, где они "опасно" шутили и выпивали. Финальная версия длилась на час меньше задуманной.Впрочем, итоговый вариант тоже не всем понравился: Муравьева была в шоке от своей киногероини.Критики тоже отреагировали холодно: фильм показался им упадочническим по духу и эксплуатирующим низменные чувства аудитории.Тем не менее картина стала лидером отечественного проката в 1980-м, а читатели "Советского экрана" назвали ленту лучшей. Тогда это считалось даже престижнее "Оскара".Фильм поразил иностранных зрителей не только сюжетом, но и задал модный тренд. После релиза стало популярно носить туфли с носками — многие подражали стилю Катерины.Причем его придумали случайно. Найденная для съемок обувь 1950-х годов оказалась жесткой, кожа загрубела. Чтобы туфли не натирали, художница по костюмам предложила артисткам надевать белые носки. В США писали: "Русские ввели моду на белые носки"."Невыездной" режиссерВ СССР ходил анекдот: вручают "Оскар", отправляют телеграмму от Дома кино — "Москва в слезах. Не верит".А все потому, что Владимира Меньшова не выпустили за рубеж: как выяснилось, он — "невыездной". Спустя годы режиссер узнал, что коллеги написали на него два доноса.Статуэтку в Лос-Анджелесе получал атташе по вопросам культуры. Причем многие американцы, не зная, как выглядит режиссер фильма, решили, что на сцену поднялся именно он. Некоторые фотографы так и подписывали фото. "Оскар" Владимиру Меньшову отдали только через восемь лет на церемонии вручения премии "Ника". Чиновники хотели снова забрать статуэтку за кулисами, но лауреат просто унес ее с собой.Фильм стал очень популярным в США, американцы восхищались self-made-героиней, которая сделала карьеру и осуществила свои мечты. При этом Гошу, которого превозносили советские дамы, жители Штатов совершенно не поняли.Картина во всем мире приобрела статус культовой. Известно, что тогдашний президент США Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачевым, чтобы понять загадочную русскую душу, посмотрел фильм Меньшова восемь раз.

https://ria.ru/20230326/kino-1859921175.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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