Умер фотограф Валерий Плотников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости . Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Валерия Плотникова, назвав его непревзойденным мастером.

"Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни Валерий Федорович Плотников - один из самых известных фотохудожников нашего города и России", - говорится в тексте соболезнования.