Умер фотограф Валерий Плотников
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Валерия Плотникова, назвав его непревзойденным мастером. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:30:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Валерия Плотникова, назвав его непревзойденным мастером.
"Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни Валерий Федорович Плотников - один из самых известных фотохудожников нашего города и России", - говорится в тексте соболезнования.
Губернатор назвал Плотникова непревзойденным мастером.
"Творчество Валерия Плотникова - эпоха в отечественном фотоискусстве. Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени. Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом
. Его псевдоним - Валерий Петербургский - свидетельство любви к родному городу", - отметил Беглов
.
Он выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Плотникова.
Валерий Плотников (родился 20 октября 1943 года) - советский и российский фотограф. Окончил художественную школу при Академии художеств, художественный институт. В 1969 году окончил ВГИК
. Среди работ Плотникова - серии фотографий Владимира Высоцкого
, Сергея Параджанова
, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской
, Бориса Эйфмана
. Первая персональная выставка Плотникова состоялась в ленинградском Доме кино
в 1976 году.