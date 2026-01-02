Рейтинг@Mail.ru
Умер фотограф Валерий Плотников - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:30 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/plotnikov--2066100300.html
Умер фотограф Валерий Плотников
Умер фотограф Валерий Плотников - РИА Новости, 02.01.2026
Умер фотограф Валерий Плотников
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Валерия Плотникова, назвав его непревзойденным мастером. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:30:00+03:00
2026-01-02T19:30:00+03:00
культура
санкт-петербург
александр беглов
владимир высоцкий (автор песен)
сергей параджанов
дом кино
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066100156_0:3:2049:1155_1920x0_80_0_0_da41b844e0347fa4e9ff1faacdabbe0c.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066100156_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_103bfa6b4756161b89d16ad82e632904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов, владимир высоцкий (автор песен), сергей параджанов, дом кино, вгик
Культура, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Владимир Высоцкий (автор песен), Сергей Параджанов, Дом кино, ВГИК
Умер фотограф Валерий Плотников

Известный фотограф Валерий Плотников умер в Петербурге

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВалерий Плотников
Валерий Плотников - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Валерий Плотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Валерия Плотникова, назвав его непревзойденным мастером.
"Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни Валерий Федорович Плотников - один из самых известных фотохудожников нашего города и России", - говорится в тексте соболезнования.
Губернатор назвал Плотникова непревзойденным мастером.
"Творчество Валерия Плотникова - эпоха в отечественном фотоискусстве. Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени. Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Его псевдоним - Валерий Петербургский - свидетельство любви к родному городу", - отметил Беглов.
Он выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Плотникова.
Валерий Плотников (родился 20 октября 1943 года) - советский и российский фотограф. Окончил художественную школу при Академии художеств, художественный институт. В 1969 году окончил ВГИК. Среди работ Плотникова - серии фотографий Владимира Высоцкого, Сергея Параджанова, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана. Первая персональная выставка Плотникова состоялась в ленинградском Доме кино в 1976 году.
 
КультураСанкт-ПетербургАлександр БегловВладимир Высоцкий (автор песен)Сергей ПараджановДом киноВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала