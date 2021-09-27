https://ria.ru/20210927/korchevnikov-1751952032.html

Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе

Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе - РИА Новости, 27.09.2021

Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе

Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о своей влюбленности в известную актрису Анастасию Вертинскую. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:50

2021-09-27T10:50

2021-09-27T10:50

шоубиз

олег ефремов

борис корчевников

анастасия вертинская

людмила зайцева

знаменитости

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о своей влюбленности в известную актрису Анастасию Вертинскую. Вместе с гостьей выпуска Людмилой Зайцевой они обсудили роман актера Олега Ефремова с артисткой.Зайцева подтвердила, что актриса обладала невероятной внешностью.Ведущий не состоит в официальных отношениях. Долгое время Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, однако в 2016 году пара рассталась. Недавно Борис в шутку признался, что не женат из-за своей мамы.

https://ria.ru/20210718/korchevnikov-1741579895.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег ефремов, борис корчевников, анастасия вертинская, людмила зайцева, знаменитости