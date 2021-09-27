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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210927/korchevnikov-1751952032.html
Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе
Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе - РИА Новости, 27.09.2021
Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе
Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о своей влюбленности в известную актрису Анастасию Вертинскую. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:50
2021-09-27T10:50
шоубиз
олег ефремов
борис корчевников
анастасия вертинская
людмила зайцева
знаменитости
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о своей влюбленности в известную актрису Анастасию Вертинскую. Вместе с гостьей выпуска Людмилой Зайцевой они обсудили роман актера Олега Ефремова с артисткой.Зайцева подтвердила, что актриса обладала невероятной внешностью.Ведущий не состоит в официальных отношениях. Долгое время Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, однако в 2016 году пара рассталась. Недавно Борис в шутку признался, что не женат из-за своей мамы.
https://ria.ru/20210718/korchevnikov-1741579895.html
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олег ефремов, борис корчевников, анастасия вертинская, людмила зайцева, знаменитости
10:50 27.09.2021
 
Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе

Борис Корчевников рассказал о влюбленности в Анастасию Вертинскую

© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
Экс-ведущий Прямого эфира Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о своей влюбленности в известную актрису Анастасию Вертинскую.
Вместе с гостьей выпуска Людмилой Зайцевой они обсудили роман актера Олега Ефремова с артисткой.
"Это не было тайной никогда. Олег Николаевич жил надо мной. Половина моего детства прошла у него дома. Я тоже был влюблен в Анастасию Вертинскую, когда был совсем маленьким", – заявил ведущий.
Зайцева подтвердила, что актриса обладала невероятной внешностью.

"Божественное лицо. Я однажды встретила ее на улице, когда была студенткой. Она шла в красивой длинной дубленке, в шапочке, шел снег… Я покраснела! Я представляю, что было с мужчинами", – добавила Людмила.

Ведущий не состоит в официальных отношениях. Долгое время Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, однако в 2016 году пара рассталась. Недавно Борис в шутку признался, что не женат из-за своей мамы.
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ШоубизОлег ЕфремовБорис КорчевниковАнастасия ВертинскаяЛюдмила ЗайцеваЗнаменитости
 
 
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