Борис Корчевников впервые рассказал о любви к известной актрисе
Борис Корчевников рассказал о влюбленности в Анастасию Вертинскую
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о своей влюбленности в известную актрису Анастасию Вертинскую.
Вместе с гостьей выпуска Людмилой Зайцевой они обсудили роман актера Олега Ефремова с артисткой.
"Это не было тайной никогда. Олег Николаевич жил надо мной. Половина моего детства прошла у него дома. Я тоже был влюблен в Анастасию Вертинскую, когда был совсем маленьким", – заявил ведущий.
Зайцева подтвердила, что актриса обладала невероятной внешностью.
"Божественное лицо. Я однажды встретила ее на улице, когда была студенткой. Она шла в красивой длинной дубленке, в шапочке, шел снег… Я покраснела! Я представляю, что было с мужчинами", – добавила Людмила.
Ведущий не состоит в официальных отношениях. Долгое время Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, однако в 2016 году пара рассталась. Недавно Борис в шутку признался, что не женат из-за своей мамы.