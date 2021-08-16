https://ria.ru/20210816/korchevnikov-1745922784.html

Борис Корчевников намекнул, что до сих пор не женат из-за мамы

Борис Корчевников намекнул, что до сих пор не женат из-за мамы - РИА Новости, 16.08.2021

Борис Корчевников намекнул, что до сих пор не женат из-за мамы

Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал, что до сих пор не женат из-за мамы. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:51

2021-08-16T19:51

2021-08-16T19:51

шоубиз

борис корчевников

психология

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал, что до сих пор не женат из-за мамы.Гостем выпуска стал Родион Газманов. Он рассказал, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились."Она могла парой безобидных фраз, которые не воспринимались девушкой как критика, убить все мои чувства. "Ой, какой у нас носик большой". И я понимаю, что я смотрю только на носик", – с улыбкой поделился Газманов.Корчевников засмеялся в ответ, закивал головой и отметил, что ему все это хорошо знакомо.Борис Корчевников долгое время встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Ходили слухи, что они поженились, однако сам ведущий опроверг эти домыслы. В 2016 году пара рассталась.Также известно, что у Корчевникова есть проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20210721/korchevnikov-1742194947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, психология, знаменитости, отношения