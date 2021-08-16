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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210816/korchevnikov-1745922784.html
Борис Корчевников намекнул, что до сих пор не женат из-за мамы
Борис Корчевников намекнул, что до сих пор не женат из-за мамы - РИА Новости, 16.08.2021
Борис Корчевников намекнул, что до сих пор не женат из-за мамы
Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал, что до сих пор не женат из-за мамы. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:51
2021-08-16T19:51
шоубиз
борис корчевников
психология
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал, что до сих пор не женат из-за мамы.Гостем выпуска стал Родион Газманов. Он рассказал, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились."Она могла парой безобидных фраз, которые не воспринимались девушкой как критика, убить все мои чувства. "Ой, какой у нас носик большой". И я понимаю, что я смотрю только на носик", – с улыбкой поделился Газманов.Корчевников засмеялся в ответ, закивал головой и отметил, что ему все это хорошо знакомо.Борис Корчевников долгое время встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Ходили слухи, что они поженились, однако сам ведущий опроверг эти домыслы. В 2016 году пара рассталась.Также известно, что у Корчевникова есть проблемы со здоровьем.
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борис корчевников, психология, знаменитости, отношения
19:51 16.08.2021
 

Борис Корчевников намекнул, что до сих пор не женат из-за мамы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал, что до сих пор не женат из-за мамы.
Гостем выпуска стал Родион Газманов. Он рассказал, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились.
"Она могла парой безобидных фраз, которые не воспринимались девушкой как критика, убить все мои чувства. "Ой, какой у нас носик большой". И я понимаю, что я смотрю только на носик", – с улыбкой поделился Газманов.
Корчевников засмеялся в ответ, закивал головой и отметил, что ему все это хорошо знакомо.

"Родион, очень знакомая ситуация. Я тоже водил невест знакомиться с мамой и тоже не женат до сих пор", – пошутил ведущий.

Борис Корчевников долгое время встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Ходили слухи, что они поженились, однако сам ведущий опроверг эти домыслы. В 2016 году пара рассталась.
Также известно, что у Корчевникова есть проблемы со здоровьем.
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