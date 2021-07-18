https://ria.ru/20210718/korchevnikov-1741579895.html

Алиса Мон рассказала о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова

Алиса Мон рассказала о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова - РИА Новости, 18.07.2021

Алиса Мон рассказала о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова

Алиса Мон рассказала, что у ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Собеседник". РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:32

2021-07-18T16:32

2021-07-18T16:32

шоубиз

знаменитости

звезды

борис корчевников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741577683_0:45:622:394_1920x0_80_0_0_d8a6ea2ae6a31a3935cc71f239c036f1.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Алиса Мон рассказала, что у ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Собеседник". "У Бориса со слухом проблемы серьезные. На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы. Но мне у него понравилось. Все сердечно, с теплотой", — "Собеседник" приводит слова певицы. Участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на Алису Мон произвело другое впечатление. "У меня был серьезный стресс. Я после выхода этой программы два месяца не выходила в Instagram. Конечно, в этом не Лера виновата. Вы же понимаете, что программу делают редактора, продюсеры", — объясняет исполнительница.В эфире шоу Корчевникова Алиса Мон раскрыла подробности жизни с композитором и продюсером группы "Лабиринт" Сергеем Муравьевым.

https://ria.ru/20210618/korchevnikov-1737527467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, борис корчевников