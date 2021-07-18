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Алиса Мон рассказала о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова
Алиса Мон рассказала о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова - РИА Новости, 18.07.2021
Алиса Мон рассказала о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова
Алиса Мон рассказала, что у ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Собеседник". РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:32
2021-07-18T16:32
2021-07-18T16:32
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Алиса Мон рассказала, что у ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Собеседник". "У Бориса со слухом проблемы серьезные. На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы. Но мне у него понравилось. Все сердечно, с теплотой", — "Собеседник" приводит слова певицы. Участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на Алису Мон произвело другое впечатление. "У меня был серьезный стресс. Я после выхода этой программы два месяца не выходила в Instagram. Конечно, в этом не Лера виновата. Вы же понимаете, что программу делают редактора, продюсеры", — объясняет исполнительница.В эфире шоу Корчевникова Алиса Мон раскрыла подробности жизни с композитором и продюсером группы "Лабиринт" Сергеем Муравьевым.
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знаменитости, звезды, борис корчевников
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Алиса Мон рассказала, что у ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает
"Собеседник".
"У Бориса со слухом проблемы серьезные. На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы. Но мне у него понравилось. Все сердечно, с теплотой", — "Собеседник" приводит слова певицы.
Участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на Алису Мон произвело другое впечатление.
"У меня был серьезный стресс. Я после выхода этой программы два месяца не выходила в Instagram. Конечно, в этом не Лера виновата. Вы же понимаете, что программу делают редактора, продюсеры", — объясняет исполнительница.
В эфире шоу Корчевникова Алиса Мон раскрыла
подробности жизни с композитором и продюсером группы "Лабиринт" Сергеем Муравьевым.