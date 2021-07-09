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"Украл сына": Алиса Мон раскрыла факты о жизни с продюсером "Лабиринта"

"Украл сына": Алиса Мон раскрыла факты о жизни с продюсером "Лабиринта" - РИА Новости, 09.07.2021

"Украл сына": Алиса Мон раскрыла факты о жизни с продюсером "Лабиринта"

Эстрадная певица Алиса Мон стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России-1" и откровенно рассказала о жизни с композитором и... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:57

2021-07-09T11:57

2021-07-09T11:57

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Эстрадная певица Алиса Мон стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России-1" и откровенно рассказала о жизни с композитором и продюсером группы "Лабиринт" Сергеем Муравьевым.По словам исполнительницы хитов "Подорожник" и "Алмаз", супруг, который был старше артистки на 20 лет, издевался над ней и даже поднимал руку. Алиса Мон надеялась, что их отношения спасет рождение сына Сергея в 1989 году. Тогда же пара расписалась. Алиса Мон считала, что муж ее безумно любит, так как после ссор постоянно извинялся, а она прощала. "Я не могла поверить, что такой умный человек может быть таким тираном", — добавила она. Певица рассказала, что и сама "безумно любила" Сергея Муравьева, и даже заявила, что, возможно, любит его и сейчас. Хотя, по ее же словам, муж постоянно оскорблял, забирал все деньги и не давал видеться с сыном.

https://ria.ru/20210415/maksakova-1728369626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, борис корчевников, шоу-бизнес