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"Украл сына": Алиса Мон раскрыла факты о жизни с продюсером "Лабиринта"
"Украл сына": Алиса Мон раскрыла факты о жизни с продюсером "Лабиринта" - РИА Новости, 09.07.2021
"Украл сына": Алиса Мон раскрыла факты о жизни с продюсером "Лабиринта"
Эстрадная певица Алиса Мон стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России-1" и откровенно рассказала о жизни с композитором и... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:57
2021-07-09T11:57
2021-07-09T11:57
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Эстрадная певица Алиса Мон стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России-1" и откровенно рассказала о жизни с композитором и продюсером группы "Лабиринт" Сергеем Муравьевым.По словам исполнительницы хитов "Подорожник" и "Алмаз", супруг, который был старше артистки на 20 лет, издевался над ней и даже поднимал руку. Алиса Мон надеялась, что их отношения спасет рождение сына Сергея в 1989 году. Тогда же пара расписалась. Алиса Мон считала, что муж ее безумно любит, так как после ссор постоянно извинялся, а она прощала. "Я не могла поверить, что такой умный человек может быть таким тираном", — добавила она. Певица рассказала, что и сама "безумно любила" Сергея Муравьева, и даже заявила, что, возможно, любит его и сейчас. Хотя, по ее же словам, муж постоянно оскорблял, забирал все деньги и не давал видеться с сыном.
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знаменитости, звезды, борис корчевников, шоу-бизнес
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
Эстрадная певица Алиса Мон стала гостьей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России-1" и откровенно рассказала
о жизни с композитором и продюсером группы "Лабиринт" Сергеем Муравьевым.
По словам исполнительницы хитов "Подорожник" и "Алмаз", супруг, который был старше артистки на 20 лет, издевался над ней и даже поднимал руку. Алиса Мон надеялась, что их отношения спасет рождение сына Сергея в 1989 году. Тогда же пара расписалась.
"Очередной шаг для спасения нашего брака с моей стороны, но это не помогло. Он меня как котенка все время держал за шиворот. Сергей оказался тираном. Любая мелочь была поводом для ревности. Он меня бил", — призналась певица.
Алиса Мон считала, что муж ее безумно любит, так как после ссор постоянно извинялся, а она прощала. "Я не могла поверить, что такой умный человек может быть таким тираном", — добавила она.
Певица рассказала, что и сама "безумно любила" Сергея Муравьева, и даже заявила, что, возможно, любит его и сейчас. Хотя, по ее же словам, муж постоянно оскорблял, забирал все деньги и не давал видеться с сыном.
"Потом он украл у меня нашего сына. Он закрывал его в комнате. Не разрешал нам общаться. Однажды я сбежала с сыном, потому что жить с ним было невозможно", — вспоминала Алиса Мон.