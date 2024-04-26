Церетели, Бэнкси и дворянские клады: весенние выставки в Москве
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАМузыка. 1990
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
Длинные майские выходные – прекрасный повод сходить на выставку. На московских площадках в эти дни воплотились самые разные идеи – от выставки, посвященной "Звездным войнам" и работам Бэнкси, до монографической экспозиции Зураба Церетели. РИА Новости рассказывает об интересных и необычных проектах.
"Зураб Церетели. Солнечный сад"
Московский музей современного искусства, с 26 апреля
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАЯ садовником родился. 2015
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
Я садовником родился. 2015
В честь 90-летия Зураба Церетели Московский музей современного искусства открывает его большую персональную выставку. Он – известный художник, обладатель званий и премий, президент Российской академии художеств и просто обаятельный человек. Музей собрал самые разные работы – от ранних 1950-х годов до дня сегодняшнего (художник по-прежнему работает ежедневно).
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАИз серии "Старый Тифлис". 2013
Из серии "Старый Тифлис". 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
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© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАЛи-Лик-Лика. 2010
Ли-Лик-Лика. 2010
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
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© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАБагебские подсолнухи. 2013
Багебские подсолнухи. 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
3 из 3
Из серии "Старый Тифлис". 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
1 из 3
Ли-Лик-Лика. 2010
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
2 из 3
Багебские подсолнухи. 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
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Синтез искусств – центральная тема для мастера. Поэтому и на выставке можно увидеть работы в самых разных техниках – от живописи и графики до круглой и рельефной скульптуры, от эмалей и витражей до гобеленов и мозаик. Специальными разделами станут залы, посвященные мифологическим, христианским и историческим сюжетам, а также графический и скульптурный кабинеты и мастерская-амфитеатр, где экспонаты будут представлены в жанре "выставки одной работы".
Выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике"
ВДНХ, павильон №21
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
Выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике"
Уже год на ВДНХ работает выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике". 28 апреля здесь даже состоится специальное празднования первого дня рождения проекта. В этот день пройдут мини-квесты, мастер-класс по созданию светового меча и костюмированный показ по мотивам "Звездных войн". В майские праздники ежедневно здесь будут проходить сборные экскурсии, детские квесты и занятия. 4 мая на выставке отметят День Звездных Войн. Прозвучат произведения из киносаги в исполнении симфонического оркестра.
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Галерея костюмов Королевы Падме Амидала на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Галерея костюмов Королевы Падме Амидала на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"C3PO на планете Татуин на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
C3PO на планете Татуин на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Магистр Йода на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Магистр Йода на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Набуанский истребитель на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Набуанский истребитель на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Экскурсия по ледяной планете на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Экскурсия по ледяной планете на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
5 из 5
Галерея костюмов Королевы Падме Амидала на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
1 из 5
C3PO на планете Татуин на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
2 из 5
Магистр Йода на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
3 из 5
Набуанский истребитель на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
4 из 5
Экскурсия по ледяной планете на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
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Экспозиция занимает 1600 квадратных метров, которые разделены на 16 тематических зон. Здесь можно увидеть более 200 экспонатов. Это, например, анимированные инопланетные существа, космическая техника в натуральную величину, реалистичные инсталляции, детально воссозданные костюмы персонажей популярной киносаги.
Выставка "Найти Бэнкси"
ВДНХ, павильон №22
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Здесь же на ВДНХ открыта выставка по мотивам творчества самого известного уличного художника – "Найти Бэнкси". Всего – более 150 копий работ самого загадочного стрит-арт автора в мире. Можно увидеть красного слона, побывать в отеле с самым худшим видом на земле, лицезреть воссозданную студию художника и даже "прокатиться" в вагоне лондонского метрополитена. Выставка поделена на несколько тематических зон: "Общество потребления", "Социальное неравенство", "Эпоха контроля", "Защита окружающей среды", "Будущее для потомков".
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
4 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
5 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
6 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
1 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
2 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
3 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
4 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
5 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
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В рамках выставки проходят сборные экскурсии, а также детская программа. Ее участники могут познакомиться с творчеством художника и поучаствовать в мастер-классе. А в мае здесь стартуют мастер-классы по росписи мишек в стиле Бэнкси.
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
ВДНХ, павильон №22
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" рассказывает об одной из главных археологических сенсаций ХХ века. Здесь можно увидеть детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей армии великого китайского императора Цинь Шихуанди. Известно, что над созданием этой армии — парадным символом мощи и культурного наследия Китая — трудилось около 700 тысяч человек, а первоначально глиняные статуи были раскрашены.
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Детский квест в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Детский квест в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
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© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Мастер-класс по китайским фонарикам в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Мастер-класс по китайским фонарикам в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
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Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
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Детский квест в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
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Мастер-класс по китайским фонарикам в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
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28 апреля посетители выставки смогут примерить традиционные китайские наряды и принять участие в фотосессии на фоне Великой Китайской стены, аутентичной пагоды или на императорском троне. Также в конце апреля здесь пройдут мастер-классы: можно будет поучаствовать в создании Терракотовой армии на гигантской раскраске, а также научиться делать китайские фонарики. В майские по выставке будут проходить сборные экскурсии и детские квесты.
"Александр Вертинский: Прообраз музея"
Гослитмузей, Музейный центр "Зубовский, 15", с конца мая
Александр Вертинский дома у рояля
К 135-летию со дня рождения Александра Вертинского Гослитмузей откроет большую экспозицию. Выставка расскажет о биографии известного артиста и "грустного Пьеро": от начала пути до жизни в Китае и возвращении на Родину.
Проект создан в сотрудничестве с дочерью артиста Анастасией Вертинской и основан на материалах его обширной личной коллекции в собрании Литературного музея. Это около двух тысяч музейных предметов, большинство из которых переданы в музей семьей артиста. Среди них – рукописи, фотографии, пластинки и нотные издания, а также живописные и скульптурные произведения, мебель, личные вещи. Сердце выставки – реконструкция кабинета Вертинского в его последней квартире на улице Горького, ныне – Тверской.
"Клады. Сокрытая история"
Государственный Исторический музей, до 29 июля
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Выставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка "Клады. Сокрытая история" рассказывает о древних сокровищах из коллекций ведущих музеев России. Во все времена, стараясь сохранить все самое для себя ценное, люди прятали самое ценное в земле и других надежных на их взгляд местах. Но на протяжении всей своей истории люди прятали не только драгоценности. Например, в Каменном веке это были первые заготовки для орудий труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 5
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 5
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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На экспозиции представлено более 117 уникальных предметов, в том числе самый знаменитый клад II тысячелетия до нашей эры, ритуальный "клад с лосем", найденный на неолитической стоянке Володары в яме рядом с погребениями. Здесь можно увидеть "ризницу шамана" из Галичского клада, золотые украшения головного убора и цепи из медальонов периода Золотой орды. Отдельный раздел выставки познакомит посетителей с нумизматическими кладами представителей эпохи правления династии Романовых.
Впервые в Москву привезли представлены предметы Нарышкинского клада из собрания музея-заповедника "Царское Село". Фамильное серебро дворянского рода Нарышкиных было найдено в Санкт-Петербурге в 2012 году. На данный момент это самый крупный в отечественной истории клад.