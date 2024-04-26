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Церетели, Бэнкси и дворянские клады: весенние выставки в Москве - РИА Новости, 26.04.2024
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11:59 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/vystavkimay-1942215138.html
Церетели, Бэнкси и дворянские клады: весенние выставки в Москве
Церетели, Бэнкси и дворянские клады: весенние выставки в Москве - РИА Новости, 26.04.2024
Церетели, Бэнкси и дворянские клады: весенние выставки в Москве
Длинные майские выходные – прекрасный повод сходить на выставку. На московских площадках в эти дни воплотились самые разные идеи – от выставки, посвященной... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:59
2024-04-26T11:59
культпоход
зураб церетели
бэнкси
александр вертинский
московский музей современного искусства
москва
российская академия художеств
анастасия вертинская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942195416_0:0:3362:1891_1920x0_80_0_0_b6b02003d603ecc03c18134c0cbf939c.jpg
Длинные майские выходные – прекрасный повод сходить на выставку. На московских площадках в эти дни воплотились самые разные идеи – от выставки, посвященной "Звездным войнам" и работам Бэнкси, до монографической экспозиции Зураба Церетели. РИА Новости рассказывает об интересных и необычных проектах."Зураб Церетели. Солнечный сад"Московский музей современного искусства, с 26 апреляВ честь 90-летия Зураба Церетели Московский музей современного искусства открывает его большую персональную выставку. Он – известный художник, обладатель званий и премий, президент Российской академии художеств и просто обаятельный человек. Музей собрал самые разные работы – от ранних 1950-х годов до дня сегодняшнего (художник по-прежнему работает ежедневно).Синтез искусств – центральная тема для мастера. Поэтому и на выставке можно увидеть работы в самых разных техниках – от живописи и графики до круглой и рельефной скульптуры, от эмалей и витражей до гобеленов и мозаик. Специальными разделами станут залы, посвященные мифологическим, христианским и историческим сюжетам, а также графический и скульптурный кабинеты и мастерская-амфитеатр, где экспонаты будут представлены в жанре "выставки одной работы".Выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике"ВДНХ, павильон №21Уже год на ВДНХ работает выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике". 28 апреля здесь даже состоится специальное празднования первого дня рождения проекта. В этот день пройдут мини-квесты, мастер-класс по созданию светового меча и костюмированный показ по мотивам "Звездных войн". В майские праздники ежедневно здесь будут проходить сборные экскурсии, детские квесты и занятия. 4 мая на выставке отметят День Звездных Войн. Прозвучат произведения из киносаги в исполнении симфонического оркестра.Экспозиция занимает 1600 квадратных метров, которые разделены на 16 тематических зон. Здесь можно увидеть более 200 экспонатов. Это, например, анимированные инопланетные существа, космическая техника в натуральную величину, реалистичные инсталляции, детально воссозданные костюмы персонажей популярной киносаги.Выставка "Найти Бэнкси" ВДНХ, павильон №22Здесь же на ВДНХ открыта выставка по мотивам творчества самого известного уличного художника – "Найти Бэнкси". Всего – более 150 копий работ самого загадочного стрит-арт автора в мире. Можно увидеть красного слона, побывать в отеле с самым худшим видом на земле, лицезреть воссозданную студию художника и даже "прокатиться" в вагоне лондонского метрополитена. Выставка поделена на несколько тематических зон: "Общество потребления", "Социальное неравенство", "Эпоха контроля", "Защита окружающей среды", "Будущее для потомков".В рамках выставки проходят сборные экскурсии, а также детская программа. Ее участники могут познакомиться с творчеством художника и поучаствовать в мастер-классе. А в мае здесь стартуют мастер-классы по росписи мишек в стиле Бэнкси.Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"ВДНХ, павильон №22Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" рассказывает об одной из главных археологических сенсаций ХХ века. Здесь можно увидеть детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей армии великого китайского императора Цинь Шихуанди. Известно, что над созданием этой армии — парадным символом мощи и культурного наследия Китая — трудилось около 700 тысяч человек, а первоначально глиняные статуи были раскрашены.28 апреля посетители выставки смогут примерить традиционные китайские наряды и принять участие в фотосессии на фоне Великой Китайской стены, аутентичной пагоды или на императорском троне. Также в конце апреля здесь пройдут мастер-классы: можно будет поучаствовать в создании Терракотовой армии на гигантской раскраске, а также научиться делать китайские фонарики. В майские по выставке будут проходить сборные экскурсии и детские квесты."Александр Вертинский: Прообраз музея"Гослитмузей, Музейный центр "Зубовский, 15", с конца маяК 135-летию со дня рождения Александра Вертинского Гослитмузей откроет большую экспозицию. Выставка расскажет о биографии известного артиста и "грустного Пьеро": от начала пути до жизни в Китае и возвращении на Родину.Проект создан в сотрудничестве с дочерью артиста Анастасией Вертинской и основан на материалах его обширной личной коллекции в собрании Литературного музея. Это около двух тысяч музейных предметов, большинство из которых переданы в музей семьей артиста. Среди них – рукописи, фотографии, пластинки и нотные издания, а также живописные и скульптурные произведения, мебель, личные вещи. Сердце выставки – реконструкция кабинета Вертинского в его последней квартире на улице Горького, ныне – Тверской."Клады. Сокрытая история"Государственный Исторический музей, до 29 июляВыставка "Клады. Сокрытая история" рассказывает о древних сокровищах из коллекций ведущих музеев России. Во все времена, стараясь сохранить все самое для себя ценное, люди прятали самое ценное в земле и других надежных на их взгляд местах. Но на протяжении всей своей истории люди прятали не только драгоценности. Например, в Каменном веке это были первые заготовки для орудий труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение.На экспозиции представлено более 117 уникальных предметов, в том числе самый знаменитый клад II тысячелетия до нашей эры, ритуальный "клад с лосем", найденный на неолитической стоянке Володары в яме рядом с погребениями. Здесь можно увидеть "ризницу шамана" из Галичского клада, золотые украшения головного убора и цепи из медальонов периода Золотой орды. Отдельный раздел выставки познакомит посетителей с нумизматическими кладами представителей эпохи правления династии Романовых.Впервые в Москву привезли представлены предметы Нарышкинского клада из собрания музея-заповедника "Царское Село". Фамильное серебро дворянского рода Нарышкиных было найдено в Санкт-Петербурге в 2012 году. На данный момент это самый крупный в отечественной истории клад.
https://ria.ru/20240424/muzeynyemarshruty-1941950388.html
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культпоход, зураб церетели, бэнкси, александр вертинский, московский музей современного искусства, москва, российская академия художеств, анастасия вертинская
Культпоход, Зураб Церетели, Бэнкси, Александр Вертинский, Московский музей современного искусства, Москва, Российская академия художеств, Анастасия Вертинская

Церетели, Бэнкси и дворянские клады: весенние выставки в Москве

© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАМузыка. 1990
Музыка. 1990
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
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Длинные майские выходные – прекрасный повод сходить на выставку. На московских площадках в эти дни воплотились самые разные идеи – от выставки, посвященной "Звездным войнам" и работам Бэнкси, до монографической экспозиции Зураба Церетели. РИА Новости рассказывает об интересных и необычных проектах.

"Зураб Церетели. Солнечный сад"

Московский музей современного искусства, с 26 апреля
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАЯ садовником родился. 2015
Я садовником родился. 2015
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
Я садовником родился. 2015
В честь 90-летия Зураба Церетели Московский музей современного искусства открывает его большую персональную выставку. Он – известный художник, обладатель званий и премий, президент Российской академии художеств и просто обаятельный человек. Музей собрал самые разные работы – от ранних 1950-х годов до дня сегодняшнего (художник по-прежнему работает ежедневно).
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАИз серии "Старый Тифлис". 2013
Из серии Старый Тифлис. 2013
Из серии "Старый Тифлис". 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
1 из 3
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАЛи-Лик-Лика. 2010
Ли-Лик-Лика. 2010
Ли-Лик-Лика. 2010
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
2 из 3
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМАБагебские подсолнухи. 2013
Багебские подсолнухи. 2013
Багебские подсолнухи. 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
3 из 3
Из серии "Старый Тифлис". 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
1 из 3
Ли-Лик-Лика. 2010
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
2 из 3
Багебские подсолнухи. 2013
© Зураб Церетели / предоставлено пресс-службой ММОМА
3 из 3
Синтез искусств – центральная тема для мастера. Поэтому и на выставке можно увидеть работы в самых разных техниках – от живописи и графики до круглой и рельефной скульптуры, от эмалей и витражей до гобеленов и мозаик. Специальными разделами станут залы, посвященные мифологическим, христианским и историческим сюжетам, а также графический и скульптурный кабинеты и мастерская-амфитеатр, где экспонаты будут представлены в жанре "выставки одной работы".

Выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике"

ВДНХ, павильон №21
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике"
Выставка-косплей В далекой-далекой Галактике - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
Выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике"
Уже год на ВДНХ работает выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике". 28 апреля здесь даже состоится специальное празднования первого дня рождения проекта. В этот день пройдут мини-квесты, мастер-класс по созданию светового меча и костюмированный показ по мотивам "Звездных войн". В майские праздники ежедневно здесь будут проходить сборные экскурсии, детские квесты и занятия. 4 мая на выставке отметят День Звездных Войн. Прозвучат произведения из киносаги в исполнении симфонического оркестра.
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Галерея костюмов Королевы Падме Амидала на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Галерея костюмов Королевы Падме Амидала на выставке-косплее В далекой-далекой Галактике
Галерея костюмов Королевы Падме Амидала на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"C3PO на планете Татуин на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
C3PO на планете Татуин на выставке-косплее В далекой-далекой Галактике
C3PO на планете Татуин на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Магистр Йода на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Магистр Йода на выставке-косплее В далекой-далекой Галактике
Магистр Йода на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Набуанский истребитель на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Набуанский истребитель на выставке-косплее В далекой-далекой Галактике
Набуанский истребитель на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"Экскурсия по ледяной планете на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
Экскурсия по ледяной планете на выставке-косплее В далекой-далекой Галактике
Экскурсия по ледяной планете на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
5 из 5
Галерея костюмов Королевы Падме Амидала на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
1 из 5
C3PO на планете Татуин на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
2 из 5
Магистр Йода на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
3 из 5
Набуанский истребитель на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
4 из 5
Экскурсия по ледяной планете на выставке-косплее "В далекой-далекой Галактике"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "В далекой-далекой Галактике"
5 из 5
Экспозиция занимает 1600 квадратных метров, которые разделены на 16 тематических зон. Здесь можно увидеть более 200 экспонатов. Это, например, анимированные инопланетные существа, космическая техника в натуральную величину, реалистичные инсталляции, детально воссозданные костюмы персонажей популярной киносаги.

Выставка "Найти Бэнкси"

ВДНХ, павильон №22
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси Найти Бэнкси - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Здесь же на ВДНХ открыта выставка по мотивам творчества самого известного уличного художника – "Найти Бэнкси". Всего – более 150 копий работ самого загадочного стрит-арт автора в мире. Можно увидеть красного слона, побывать в отеле с самым худшим видом на земле, лицезреть воссозданную студию художника и даже "прокатиться" в вагоне лондонского метрополитена. Выставка поделена на несколько тематических зон: "Общество потребления", "Социальное неравенство", "Эпоха контроля", "Защита окружающей среды", "Будущее для потомков".
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси Найти Бэнкси
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
1 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси Найти Бэнкси
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
2 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси Найти Бэнкси
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
3 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси Найти Бэнкси
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
4 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси Найти Бэнкси
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
5 из 6
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
Выставка по мотивам творчества Бэнкси Найти Бэнкси
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
6 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
1 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
2 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
3 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
4 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
5 из 6
Выставка по мотивам творчества Бэнкси "Найти Бэнкси"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Найти Бэнкси"
6 из 6
В рамках выставки проходят сборные экскурсии, а также детская программа. Ее участники могут познакомиться с творчеством художника и поучаствовать в мастер-классе. А в мае здесь стартуют мастер-классы по росписи мишек в стиле Бэнкси.

Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"

ВДНХ, павильон №22
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Выставка-реконструкция Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" рассказывает об одной из главных археологических сенсаций ХХ века. Здесь можно увидеть детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей армии великого китайского императора Цинь Шихуанди. Известно, что над созданием этой армии — парадным символом мощи и культурного наследия Китая — трудилось около 700 тысяч человек, а первоначально глиняные статуи были раскрашены.
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Выставка-реконструкция Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Детский квест в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Детский квест в рамках выставки Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая
Детский квест в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"Мастер-класс по китайским фонарикам в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
Мастер-класс по китайским фонарикам в рамках выставки Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая
Мастер-класс по китайским фонарикам в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
3 из 3
Выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
1 из 3
Детский квест в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
2 из 3
Мастер-класс по китайским фонарикам в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
© Фото : предоставлено пресс-службой выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"
3 из 3
28 апреля посетители выставки смогут примерить традиционные китайские наряды и принять участие в фотосессии на фоне Великой Китайской стены, аутентичной пагоды или на императорском троне. Также в конце апреля здесь пройдут мастер-классы: можно будет поучаствовать в создании Терракотовой армии на гигантской раскраске, а также научиться делать китайские фонарики. В майские по выставке будут проходить сборные экскурсии и детские квесты.

"Александр Вертинский: Прообраз музея"

Гослитмузей, Музейный центр "Зубовский, 15", с конца мая
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Вертинский дома у рояля
Александр Вертинский дома у рояля - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Вертинский дома у рояля
К 135-летию со дня рождения Александра Вертинского Гослитмузей откроет большую экспозицию. Выставка расскажет о биографии известного артиста и "грустного Пьеро": от начала пути до жизни в Китае и возвращении на Родину.
Проект создан в сотрудничестве с дочерью артиста Анастасией Вертинской и основан на материалах его обширной личной коллекции в собрании Литературного музея. Это около двух тысяч музейных предметов, большинство из которых переданы в музей семьей артиста. Среди них – рукописи, фотографии, пластинки и нотные издания, а также живописные и скульптурные произведения, мебель, личные вещи. Сердце выставки – реконструкция кабинета Вертинского в его последней квартире на улице Горького, ныне – Тверской.

"Клады. Сокрытая история"

Государственный Исторический музей, до 29 июля
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка Клады. Сокрытая история
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Выставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка "Клады. Сокрытая история" рассказывает о древних сокровищах из коллекций ведущих музеев России. Во все времена, стараясь сохранить все самое для себя ценное, люди прятали самое ценное в земле и других надежных на их взгляд местах. Но на протяжении всей своей истории люди прятали не только драгоценности. Например, в Каменном веке это были первые заготовки для орудий труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка Клады. Сокрытая история
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка Клады. Сокрытая история
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка Клады. Сокрытая история
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка Клады. Сокрытая история
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка "Клады. Сокрытая история"
Выставка Клады. Сокрытая история
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
5 из 5
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 5
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 5
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 5
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 5
Выставка "Клады. Сокрытая история"
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
5 из 5
На экспозиции представлено более 117 уникальных предметов, в том числе самый знаменитый клад II тысячелетия до нашей эры, ритуальный "клад с лосем", найденный на неолитической стоянке Володары в яме рядом с погребениями. Здесь можно увидеть "ризницу шамана" из Галичского клада, золотые украшения головного убора и цепи из медальонов периода Золотой орды. Отдельный раздел выставки познакомит посетителей с нумизматическими кладами представителей эпохи правления династии Романовых.
Впервые в Москву привезли представлены предметы Нарышкинского клада из собрания музея-заповедника "Царское Село". Фамильное серебро дворянского рода Нарышкиных было найдено в Санкт-Петербурге в 2012 году. На данный момент это самый крупный в отечественной истории клад.
Дагестанский ковры, представленные в магазинах Дагестана - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Музейные маршруты России" объявили о старте нового сезона проекта
24 апреля, 16:22
 
КультпоходЗураб ЦеретелиБэнксиАлександр ВертинскийМосковский музей современного искусстваМоскваРоссийская академия художествАнастасия Вертинская
 
 
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