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Анастасия Вертинская: от Гуттиэре до Ассоль – самые загадочные героини

Анастасия Вертинская: от Гуттиэре до Ассоль – самые загадочные героини - РИА Новости, 17.05.2025

Анастасия Вертинская: от Гуттиэре до Ассоль – самые загадочные героини

Анастасия Вертинская, народная артистка РСФСР, вошла в историю советского кинематографа как актриса, создавшая одни из самых загадочных и романтических женских... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Анастасия Вертинская, народная артистка РСФСР, вошла в историю советского кинематографа как актриса, создавшая одни из самых загадочных и романтических женских образов. Её героини стали символами советского кино, хотя сама звезда относилась к своим ранним ролям с иронией.Необычная семьяАнастасия Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве в семье известного эстрадного артиста Александра Вертинского и художницы Лидии Циргвава. Первые три года жизни Настя провела в гостинице "Метрополь", так как Вертинский вернулся в Россию из эмиграции только в 1943 году, и квартиру выделили бы ему лишь через четыре года.Александр покинул Россию в 1920 году и за 23 года жил в разных странах, включая Румынию, Польшу, Германию, Францию, Ливан, Палестину, США и Маньчжоу-Го, ныне Китай. Шанхай стал его последним местом жительства, куда он приехал в 1936 году. В 1940 году он встретил свою любовь, 17-летнюю Лидию Циргвава, и в 1942 году они обвенчались. В 1943 году у них родилась дочь Марианна, старшая сестра Анастасии.Анастасия часто говорила о своей привязанности к отцу и ревности к сестре. Она считала, что имя Марианна было дано из любви, и сильно расстраивалась, когда отец называл ее Настенькой. Сестры часто ссорились из-за игрушек и подарков, но с возрастом научились ценить друг друга. К сожалению, их отец ушел из жизни, когда Анастасии не исполнилось 13 лет. Он так и не увидел ее первый фильм.Изначально Анастасия мечтала стать балериной, но ее не приняли в балетную школу из-за высокого роста. Она решила готовиться к поступлению на факультет иностранных языков, но вскоре ее путь пересекся с кино.Ранняя славаВ 1960 году, во время подготовки к съемкам фильма "Алые паруса" режиссер Александра Птушко и художник Леван Шенгелия пригласили Вертинскую с сестрой на пробы. Леван увидел в 15-летней Анастасии идеальную Ассоль и использовал ее образ в эскизах. Несмотря на то, что Птушко не был в восторге от ее кандидатуры, Шенгелия настаивал на своем, и в итоге худсовет утвердил Анастасию на роль.Съемки отвлекли начинающую актрису от учебы, и Насте пришлось перейти в вечернюю школу рабочей молодежи. Учителя ставили Вертинской оценки за автографы. Роль в "Алых парусах" принесла девушке популярность, но сама Анастасия позже вспоминала о своем дебюте с недовольством. Она не понимала, как играть, и Ассоль была ей не близка по характеру. После выхода фильма она стала знаменитой, а вскоре последовал успех в "Человеке-амфибии", что окончательно определило ее путь в театре и кино.Хотя популярность открыла ей двери, она испытывала неудобства от постоянного внимания поклонников, которые нарушали ее личное пространство. Тем не менее, Анастасия была влюблена в свою профессию и готова ради нее была жертвовать всем, даже семейным счастьем."Господь лишил меня радости в браке"Однажды Анастасия Вертинская сказала: "Господь лишил меня радости в браке". Актриса была замужем за Никитой Михалковым, у пары родился сын Степан. Затем Вертинская вышла снова замуж за Александра Градского. Однако позже она назовет этот брак ошибкой и зарекнется больше не выходить замуж. Романы, конечно, у Анастасии были, но никто не смог потом добиться ее руки и сердца.Преподаватель в ОксфордеПреподавание также занимало важное место в жизни Анастасии Вертинской. В конце 80-х ее пригласили в Оксфордский университет, где она 12 лет преподавала актерское мастерство. После Оксфорда она проводила мастер-классы в парижском "Комеди Франсез" вместе с Александром Калягиным. Кроме того, она работала со студентами швейцарской "Школы европейского кино". Эти годы Анастасия вспоминала с теплотой, но при этом не раз отмечала, что, задерживаясь за границей, сильно скучала по России.Лучшие роли ВертинскойАнастасия Вертинская сыграла культовых героинь Ассоль и Гуттиэре, однако в ее фильмографии есть и другие значимые роли. Анастасия играла роль Моны в телевизионном фильме Михаила Казакова "Безымянная звезда". Также она исполнила роль Офелии в фильме Григория Козинцева "Гамлет" по одноименной трагедии Уильяма Шекспира, где Гамлета сыграл Иннокентий Смоктуновский. После премьеры в Лондоне критик газеты "Гардиан" отметил, что "никогда не видел на английской сцене исполнителей ролей в "Гамлете", которые были бы столь впечатляюще убедительными, как эти русские".В 1967 году она исполнила роль Кити Щербацкой на съемках фильма "Анна Каренина". Анастасия также сыграла Лизу Болконскую в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", что стало ещё одной экранизацией романа Льва Толстого в её карьере. В фильме "Влюбленные" Анастасия Вертинская сыграла роль Тани, а Родион Нахапетов исполнил роль Родина.В память об отцеК столетию Александра Вертинского в 1989 году Анастасия Вертинская написала биографическую пьесу "Мираж, или Дорога русского Пьеро" по мемуарам отца. Для создания атмосферы его эпохи она изучила множество литературы. Премьера моноспектакля состоялась 12 марта 1989 года. Роль Александра сыграла сама Анастасия, хотя изначально её должна была исполнить старшая сестра Марианна. В ходе репетиций актрисы поменялись ролями, и постановка стала моноспектаклем Анастасии.Артистка считала восстановление наследия отца одним из главных дел своей жизни. По ее инициативе были отреставрированы записи песен Вертинского и выпущены пластинки с архивными материалами. В 2009 году при ее содействии вышла книга мемуаров Александра Вертинского "Дорогой длинною…".Анастасия Вертинская — не просто актриса, а символ целой эпохи, соединивший в себе аристократизм и глубину советского кинематографа. Даже уйдя из профессии, она посвятила жизнь семье и сохранению наследия отца.

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