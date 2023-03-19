https://ria.ru/20230319/kino-1858434632.html

Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар"

Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар" - РИА Новости, 19.03.2023

Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар"

Пятнадцать тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель, помощь Минобороны, Министерства легкой промышленности и Госплана — "Война и мир" Сергея Бондарчука РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:05

ссср

москва

голливуд

сергей бондарчук (актер)

людмила савельева

одри хепберн

оскар (премия)

культура

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Пятнадцать тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель, помощь Минобороны, Министерства легкой промышленности и Госплана — "Война и мир" Сергея Бондарчука вошла в историю как самый дорогой и титулованный советский фильм. Среди наград был и "Оскар": в 1969-м эта кинолента обошла картины Франсуа Трюффо и Милоша Формана. О создании эпической драмы, интересных фактах, кастинге и рекордах — в материале РИА Новости.Хепберн как причина: советский ответ ГолливудуЭкранизировать эпопею Льва Толстого решили в связи со 150-летием Бородинской битвы и успешной киноверсией романа американца Кинга Видора. Одри Хепберн сыграла у него Наташу Ростову, Генри Фонда — Пьера Безухова, а Мел Феррер — Андрея Болконского.В Советском Союзе задумали отечественный хит, поэтому выделили на проект грандиозные финансовые и человеческие ресурсы. Фильм Бондарчука, который снимался шесть лет, стал одним из самых масштабных, новаторских и дорогостоящих. Это оценили и американские коллеги.Советская картина была госзаказом, за место режиссера соперничали классик соцреализма, основатель Союза кинематографистов СССР Иван Пырьев и еще не очень авторитетный Сергей Бондарчук. На тот момент у него в портфолио был лишь один фильм — "Судьба человека".Экранизацию "Войны и мира" контролировал Минкульт. Съемочной группе предоставили доступ к музейным фондам, новейшее оборудование, подлинную мебель и аксессуары XIX века.Деспотичный Бондарчук: долгие поиски команды и постоянные заменыЛегендарный актерский состав складывался непросто. Многих утвердили уже после начала съемок.На Наташу Ростову пробовались Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева, Людмила Гурченко, но неожиданно эта роль досталась 19-летней дебютантке — балерине Людмиле Савельевой.Позднее именно она в качестве представительницы СССР получила "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (уже в самолете статуэтку забрали чиновники).Награду в Лос-Анджелесе вручали Джейн Фонда и Натали Вуд. Родители Вуд эмигрировали из России, она знала русский. Савельева рассказала, что ее дочку тоже зовут Наташей. В сентябре 1962-го съемки шли полным ходом, а актера на роль Андрея Болконского еще не было. Бондарчук хотел Иннокентия Смоктуновского, но тот предпочел сыграть Гамлета у Григория Козинцева. Вмешалась министр культуры Екатерина Фурцева и настояла на Вячеславе Тихонове.Долго искали и Пьера Безухова. Режиссер даже позвал олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова. Но тот отказался, и Бондарчук решил сам сниматься, хотя ему было за 40, а Пьеру в первой серии — 20 лет.На роль Элен режиссер утвердил свою жену Ирину Скобцеву, а немецких и французских персонажей сыграли иностранные артисты: Хельмут Зоммер, Эрвин Кнаусмюллер, Жан-Клод Баллар.Никита Михалков пробовался на Петю Ростова. Снялся в нескольких эпизодах, но после сцены охоты отказался от проекта. Его заменили Сергеем Ермиловым, хотя фрагменты с Михалковым (проезд на лошадях) оставили.За кадром тоже не все было гладко. Операторы Иоланда Чен, Александр Шеленков не сработались с Бондарчуком из-за его режиссерского деспотизма и покинули съемочную площадку.Главным художником назначили Евгения Куманькова (автора декораций картин "Садко", "Илья Муромец", "Капитанская дочка"). Он выполнил более 150 эскизов декораций, выбрал натуру для Бородинской битвы. Но тоже поссорился с Бондарчуком, и его заменили. Эскизы Куманькова хранятся в музее-заповеднике Толстого "Ясная поляна".Прорыв в кино: первое использование дистанционных камерКомпьютерной графики тогда не было, но это не помешало снять невероятные батальные сцены. Впервые в истории использовали дистанционно управляемые камеры.В сцене первого бала Наташи оператор надел ролики, и ассистенты возили его между вальсирующими. Лавирующая камера виртуозно запечатлела всех главных героев и придала фрагменту особую динамичность.Минобороны выделило для съемок целые воинские подразделения. Сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк из полутора тысяч всадников, который потом участвовал в других фильмах.Девять тысяч костюмов, 12 тысяч киверов, 200 тысяч пуговиц, точные копии русских и французских наград, оружия — заслуга Госплана и Министерства легкой промышленности.Размах поражает: построили 50 декораций, восемь мостов, из них три — через Днепр. Съемки Бородинского сражения начались в день его 151-й годовщины. В массовке было около 15 тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель. У каждого оружие, исторический костюм. Использовали 23 тонны взрывчатки и 40 тысяч литров керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат, 1,5 тысячи снарядов."Война и мир" Бондарчука — одна из самых дорогостоящих кинолент в истории. Бюджет — 100 миллионов долларов по ценам 1967-го. Столь масштабных натурных съемок больше никогда не было. Этот фильм с удовольствием пересматривают и сегодня.

https://ria.ru/20230313/kino-1856827735.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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