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Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар" - РИА Новости, 19.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.03.2023 (обновлено: 08:05 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/kino-1858434632.html
Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар"
Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар" - РИА Новости, 19.03.2023
Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар"
Пятнадцать тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель, помощь Минобороны, Министерства легкой промышленности и Госплана — "Война и мир" Сергея Бондарчука РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:00
2023-03-19T08:05
ссср
москва
голливуд
сергей бондарчук (актер)
людмила савельева
одри хепберн
оскар (премия)
культура
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Пятнадцать тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель, помощь Минобороны, Министерства легкой промышленности и Госплана — "Война и мир" Сергея Бондарчука вошла в историю как самый дорогой и титулованный советский фильм. Среди наград был и "Оскар": в 1969-м эта кинолента обошла картины Франсуа Трюффо и Милоша Формана. О создании эпической драмы, интересных фактах, кастинге и рекордах — в материале РИА Новости.Хепберн как причина: советский ответ ГолливудуЭкранизировать эпопею Льва Толстого решили в связи со 150-летием Бородинской битвы и успешной киноверсией романа американца Кинга Видора. Одри Хепберн сыграла у него Наташу Ростову, Генри Фонда — Пьера Безухова, а Мел Феррер — Андрея Болконского.В Советском Союзе задумали отечественный хит, поэтому выделили на проект грандиозные финансовые и человеческие ресурсы. Фильм Бондарчука, который снимался шесть лет, стал одним из самых масштабных, новаторских и дорогостоящих. Это оценили и американские коллеги.Советская картина была госзаказом, за место режиссера соперничали классик соцреализма, основатель Союза кинематографистов СССР Иван Пырьев и еще не очень авторитетный Сергей Бондарчук. На тот момент у него в портфолио был лишь один фильм — "Судьба человека".Экранизацию "Войны и мира" контролировал Минкульт. Съемочной группе предоставили доступ к музейным фондам, новейшее оборудование, подлинную мебель и аксессуары XIX века.Деспотичный Бондарчук: долгие поиски команды и постоянные заменыЛегендарный актерский состав складывался непросто. Многих утвердили уже после начала съемок.На Наташу Ростову пробовались Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева, Людмила Гурченко, но неожиданно эта роль досталась 19-летней дебютантке — балерине Людмиле Савельевой.Позднее именно она в качестве представительницы СССР получила "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (уже в самолете статуэтку забрали чиновники).Награду в Лос-Анджелесе вручали Джейн Фонда и Натали Вуд. Родители Вуд эмигрировали из России, она знала русский. Савельева рассказала, что ее дочку тоже зовут Наташей. В сентябре 1962-го съемки шли полным ходом, а актера на роль Андрея Болконского еще не было. Бондарчук хотел Иннокентия Смоктуновского, но тот предпочел сыграть Гамлета у Григория Козинцева. Вмешалась министр культуры Екатерина Фурцева и настояла на Вячеславе Тихонове.Долго искали и Пьера Безухова. Режиссер даже позвал олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова. Но тот отказался, и Бондарчук решил сам сниматься, хотя ему было за 40, а Пьеру в первой серии — 20 лет.На роль Элен режиссер утвердил свою жену Ирину Скобцеву, а немецких и французских персонажей сыграли иностранные артисты: Хельмут Зоммер, Эрвин Кнаусмюллер, Жан-Клод Баллар.Никита Михалков пробовался на Петю Ростова. Снялся в нескольких эпизодах, но после сцены охоты отказался от проекта. Его заменили Сергеем Ермиловым, хотя фрагменты с Михалковым (проезд на лошадях) оставили.За кадром тоже не все было гладко. Операторы Иоланда Чен, Александр Шеленков не сработались с Бондарчуком из-за его режиссерского деспотизма и покинули съемочную площадку.Главным художником назначили Евгения Куманькова (автора декораций картин "Садко", "Илья Муромец", "Капитанская дочка"). Он выполнил более 150 эскизов декораций, выбрал натуру для Бородинской битвы. Но тоже поссорился с Бондарчуком, и его заменили. Эскизы Куманькова хранятся в музее-заповеднике Толстого "Ясная поляна".Прорыв в кино: первое использование дистанционных камерКомпьютерной графики тогда не было, но это не помешало снять невероятные батальные сцены. Впервые в истории использовали дистанционно управляемые камеры.В сцене первого бала Наташи оператор надел ролики, и ассистенты возили его между вальсирующими. Лавирующая камера виртуозно запечатлела всех главных героев и придала фрагменту особую динамичность.Минобороны выделило для съемок целые воинские подразделения. Сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк из полутора тысяч всадников, который потом участвовал в других фильмах.Девять тысяч костюмов, 12 тысяч киверов, 200 тысяч пуговиц, точные копии русских и французских наград, оружия — заслуга Госплана и Министерства легкой промышленности.Размах поражает: построили 50 декораций, восемь мостов, из них три — через Днепр. Съемки Бородинского сражения начались в день его 151-й годовщины. В массовке было около 15 тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель. У каждого оружие, исторический костюм. Использовали 23 тонны взрывчатки и 40 тысяч литров керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат, 1,5 тысячи снарядов."Война и мир" Бондарчука — одна из самых дорогостоящих кинолент в истории. Бюджет — 100 миллионов долларов по ценам 1967-го. Столь масштабных натурных съемок больше никогда не было. Этот фильм с удовольствием пересматривают и сегодня.
https://ria.ru/20230313/kino-1856827735.html
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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ссср, москва, голливуд, сергей бондарчук (актер), людмила савельева, одри хепберн, оскар (премия), ирина скобцева, василий лановой, лев толстой (писатель), вячеслав тихонов, людмила гурченко, наталья фатеева, анастасия вертинская, никита михалков, иннокентий смоктуновский, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
СССР, Москва, Голливуд, Сергей Бондарчук (актер), Людмила Савельева, Одри Хепберн, Оскар (премия), Культура, Ирина Скобцева, Василий Лановой, Лев Толстой (писатель), Вячеслав Тихонов, Людмила Гурченко, Наталья Фатеева, Анастасия Вертинская, Никита Михалков, Иннокентий Смоктуновский, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть

Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар"

© Мосфильм, 1967Фильм "Война и мир" (1967)
Фильм Война и мир (1967)
© Мосфильм, 1967
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Пятнадцать тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель, помощь Минобороны, Министерства легкой промышленности и Госплана — "Война и мир" Сергея Бондарчука вошла в историю как самый дорогой и титулованный советский фильм. Среди наград был и "Оскар": в 1969-м эта кинолента обошла картины Франсуа Трюффо и Милоша Формана. О создании эпической драмы, интересных фактах, кастинге и рекордах — в материале РИА Новости.

Хепберн как причина: советский ответ Голливуду

Экранизировать эпопею Льва Толстого решили в связи со 150-летием Бородинской битвы и успешной киноверсией романа американца Кинга Видора. Одри Хепберн сыграла у него Наташу Ростову, Генри Фонда — Пьера Безухова, а Мел Феррер — Андрея Болконского.
В Советском Союзе задумали отечественный хит, поэтому выделили на проект грандиозные финансовые и человеческие ресурсы. Фильм Бондарчука, который снимался шесть лет, стал одним из самых масштабных, новаторских и дорогостоящих. Это оценили и американские коллеги.
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанкБагратион со свитой перед Шенграбенским сражением, сцена из кинофильма "Война и мир"
Багратион со свитой перед Шенграбенским сражением, сцена из кинофильма Война и мир - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / В. Уваров
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Багратион со свитой перед Шенграбенским сражением, сцена из кинофильма "Война и мир"
«
"Бородинское сражение лучше показать невозможно: глубокое понимание битвы, прекрасные массовки — волнующее зрелище. И эпизод пожара Москвы прекрасно снят. Я в Голливуде считаюсь специалистом по пожарам и знаю, как это трудно. Мы обсуждали у себя эту сцену и единодушно решили, что она прекрасна", — отзывался Кинг Видор.
Советская картина была госзаказом, за место режиссера соперничали классик соцреализма, основатель Союза кинематографистов СССР Иван Пырьев и еще не очень авторитетный Сергей Бондарчук. На тот момент у него в портфолио был лишь один фильм — "Судьба человека".
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Жители Москвы покидают город перед приходом французских войск. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого Война и мир

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Жители Москвы покидают город перед приходом французских войск. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 5
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Эпизод атаки русской конницы французских войск. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

Эпизод атаки русской конницы французских войск из кинофильма Война и мир

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Эпизод атаки русской конницы французских войск. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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2 из 5
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Кадр из фильма по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 1-я серия "Андрей Болконский". Режиссер Сергей Бондарчук. Киностудия "Мосфильм", 1965-1967

Кадр из фильма Война и мир

Кадр из фильма по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 1-я серия "Андрей Болконский". Режиссер Сергей Бондарчук. Киностудия "Мосфильм", 1965-1967

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 5
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

На съемках фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Рабочий момент

На съемках фильма Сергея Бондарчука Война и мир. Рабочий момент

На съемках фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Рабочий момент

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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4 из 5
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир"

Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука Война и мир

Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир"

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 5

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Жители Москвы покидают город перед приходом французских войск. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 5

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Эпизод атаки русской конницы французских войск. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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2 из 5

Кадр из фильма по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 1-я серия "Андрей Болконский". Режиссер Сергей Бондарчук. Киностудия "Мосфильм", 1965-1967

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 5

На съемках фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Рабочий момент

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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4 из 5

Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир"

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 5
Экранизацию "Войны и мира" контролировал Минкульт. Съемочной группе предоставили доступ к музейным фондам, новейшее оборудование, подлинную мебель и аксессуары XIX века.

Деспотичный Бондарчук: долгие поиски команды и постоянные замены

Легендарный актерский состав складывался непросто. Многих утвердили уже после начала съемок.
На Наташу Ростову пробовались Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева, Людмила Гурченко, но неожиданно эта роль досталась 19-летней дебютантке — балерине Людмиле Савельевой.
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма Сергея Бондарчука "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). В роли Андрея Болконского — Вячеслав Тихонов, в роли Наташи Ростовой — Людмила Савельева (на первом плане в центре)

Кадр из художественного фильма Война и мир

Кадр из фильма Сергея Бондарчука "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). В роли Андрея Болконского — Вячеслав Тихонов, в роли Наташи Ростовой — Людмила Савельева (на первом плане в центре)

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 3
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Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук)

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме Война и мир

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук)

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 3
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Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук)

Ирина Скобцева, Василий Лановой, Людмила Савельева

Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук)

© РИА Новости
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3 из 3

Кадр из фильма Сергея Бондарчука "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). В роли Андрея Болконского — Вячеслав Тихонов, в роли Наташи Ростовой — Людмила Савельева (на первом плане в центре)

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 3

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук)

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 3

Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук)

© РИА Новости
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3 из 3
Позднее именно она в качестве представительницы СССР получила "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (уже в самолете статуэтку забрали чиновники).
Награду в Лос-Анджелесе вручали Джейн Фонда и Натали Вуд. Родители Вуд эмигрировали из России, она знала русский. Савельева рассказала, что ее дочку тоже зовут Наташей.
«

"Но вы такая молодая!" — удивилась Вуд.

«

"Я уже голосую", — пошутила Савельева.

В сентябре 1962-го съемки шли полным ходом, а актера на роль Андрея Болконского еще не было. Бондарчук хотел Иннокентия Смоктуновского, но тот предпочел сыграть Гамлета у Григория Козинцева. Вмешалась министр культуры Екатерина Фурцева и настояла на Вячеславе Тихонове.
Долго искали и Пьера Безухова. Режиссер даже позвал олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова. Но тот отказался, и Бондарчук решил сам сниматься, хотя ему было за 40, а Пьеру в первой серии — 20 лет.
На роль Элен режиссер утвердил свою жену Ирину Скобцеву, а немецких и французских персонажей сыграли иностранные артисты: Хельмут Зоммер, Эрвин Кнаусмюллер, Жан-Клод Баллар.
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", режиссер-постановщик Сергей Бондарчук). В роли Элен Курагиной заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Съемка 1966 года

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме Война и мир. 1966 год

Кадр из фильма "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", режиссер-постановщик Сергей Бондарчук). В роли Элен Курагиной заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Съемка 1966 года

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 5
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Кинопробы актера Никиты Михалкова на роль Пети Ростова в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" по одноименному роману Л. Н. Толстого

Кинопробы актера Никиты Михалкова на роль Пети Ростова в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука Война и мир

Кинопробы актера Никиты Михалкова на роль Пети Ростова в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" по одноименному роману Л. Н. Толстого

© РИА Новости / Галина Кмит
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2 из 5
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир"

Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука Война и мир

Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир"

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 5
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук

Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук

© РИА Новости / В. Уваров
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4 из 5
© РИА Новости / Лев Носов | Перейти в медиабанк

Сергей Бондарчук перед съемками дает указания Людмиле Савельевой (слева) — исполнительнице роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир»

Режиссер Сергей Бондарчук перед съемками дает указания Людмиле Савельевой

Сергей Бондарчук перед съемками дает указания Людмиле Савельевой (слева) — исполнительнице роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир»

© РИА Новости / Лев Носов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Кадр из фильма "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", режиссер-постановщик Сергей Бондарчук). В роли Элен Курагиной заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Съемка 1966 года

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
1 из 5

Кинопробы актера Никиты Михалкова на роль Пети Ростова в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" по одноименному роману Л. Н. Толстого

© РИА Новости / Галина Кмит
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2 из 5

Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир"

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 5

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
4 из 5

Сергей Бондарчук перед съемками дает указания Людмиле Савельевой (слева) — исполнительнице роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир»

© РИА Новости / Лев Носов
Перейти в медиабанк
5 из 5
Никита Михалков пробовался на Петю Ростова. Снялся в нескольких эпизодах, но после сцены охоты отказался от проекта. Его заменили Сергеем Ермиловым, хотя фрагменты с Михалковым (проезд на лошадях) оставили.
За кадром тоже не все было гладко. Операторы Иоланда Чен, Александр Шеленков не сработались с Бондарчуком из-за его режиссерского деспотизма и покинули съемочную площадку.
Главным художником назначили Евгения Куманькова (автора декораций картин "Садко", "Илья Муромец", "Капитанская дочка"). Он выполнил более 150 эскизов декораций, выбрал натуру для Бородинской битвы. Но тоже поссорился с Бондарчуком, и его заменили. Эскизы Куманькова хранятся в музее-заповеднике Толстого "Ясная поляна".
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанкНа съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"
На съемках кинофильма по роману Льва Толстого Война и мир - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

Прорыв в кино: первое использование дистанционных камер

Компьютерной графики тогда не было, но это не помешало снять невероятные батальные сцены. Впервые в истории использовали дистанционно управляемые камеры.
В сцене первого бала Наташи оператор надел ролики, и ассистенты возили его между вальсирующими. Лавирующая камера виртуозно запечатлела всех главных героев и придала фрагменту особую динамичность.
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

Артисты Людмила Савельева и Василий Лановой на съемках кинофильма Война и мир

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 5
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Перед Кутузовым склоняют французские знамена. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

Перед Кутузовым склоняют французские знамена, сцена из кинофильма Война и мир

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Перед Кутузовым склоняют французские знамена. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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2 из 5
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Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). В роли Андрея Волконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук

Кадр из фильма Война и мир

Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). В роли Андрея Волконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук

© РИА Новости / В. Уваров
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На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Расстрел русских пленных во время оккупации французскими войсками Москвы. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

Расстрел русских пленных во время оккупации французскими войсками Москвы, сцена из кинофильма Война и мир

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Расстрел русских пленных во время оккупации французскими войсками Москвы. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

Съемки фильма режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Эпизод "Французы в Москве у стен Кремля". Пьер Безухов — Сергей Бондарчук (третий слева)

Съемки фильма С.Бондарчука Война и мир. Эпизод Французы в Москве у стен Кремля

Съемки фильма режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Эпизод "Французы в Москве у стен Кремля". Пьер Безухов — Сергей Бондарчук (третий слева)

© РИА Новости / Михаил Озерский
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Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

© РИА Новости / В. Уваров
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На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Перед Кутузовым склоняют французские знамена. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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2 из 5

Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). В роли Андрея Волконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук

© РИА Новости / В. Уваров
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3 из 5

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Расстрел русских пленных во время оккупации французскими войсками Москвы. Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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4 из 5

Съемки фильма режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Эпизод "Французы в Москве у стен Кремля". Пьер Безухов — Сергей Бондарчук (третий слева)

© РИА Новости / Михаил Озерский
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Минобороны выделило для съемок целые воинские подразделения. Сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк из полутора тысяч всадников, который потом участвовал в других фильмах.
Девять тысяч костюмов, 12 тысяч киверов, 200 тысяч пуговиц, точные копии русских и французских наград, оружия — заслуга Госплана и Министерства легкой промышленности.
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Семья Ростовых в театре (эпизод из 2-й серии). Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого Война и мир. Семья Ростовых в театре

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Семья Ростовых в театре (эпизод из 2-й серии). Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук (слева) на съемках фильма «Война и мир» (киностудия "Мосфильм", 1965-1967)

Сергей Бондарчук на съемках фильма «Война и мир»

Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук (слева) на съемках фильма «Война и мир» (киностудия "Мосфильм", 1965-1967)

© РИА Новости / В. Уваров
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2 из 3
© Мосфильм, 1967Фильм "Война и мир" (1967)
Фильм Война и мир (1967)
Фильм "Война и мир" (1967)
© Мосфильм, 1967
3 из 3

На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир" (киностудия "Мосфильм", 1965-1967). Семья Ростовых в театре (эпизод из 2-й серии). Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
1 из 3

Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук (слева) на съемках фильма «Война и мир» (киностудия "Мосфильм", 1965-1967)

© РИА Новости / В. Уваров
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2 из 3
Фильм "Война и мир" (1967)
© Мосфильм, 1967
3 из 3
Размах поражает: построили 50 декораций, восемь мостов, из них три — через Днепр. Съемки Бородинского сражения начались в день его 151-й годовщины. В массовке было около 15 тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель. У каждого оружие, исторический костюм. Использовали 23 тонны взрывчатки и 40 тысяч литров керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат, 1,5 тысячи снарядов.
"Война и мир" Бондарчука — одна из самых дорогостоящих кинолент в истории. Бюджет — 100 миллионов долларов по ценам 1967-го. Столь масштабных натурных съемок больше никогда не было. Этот фильм с удовольствием пересматривают и сегодня.
Статуэтка Оскар в номинации Лучший документальный фильм за картину Разгром немецких войск под Москвой, хранящаяся в Музее кино - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
О битве за Москву: как советский фильм стал легендой и получил "Оскар"
13 марта, 08:00
 
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