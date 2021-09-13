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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/vertinskiy-1749385810.html
"Вертинский" — спасибо, что такой. Зачем смотреть сериал о великом шансонье
"Вертинский" — спасибо, что такой. Зачем смотреть сериал о великом шансонье - РИА Новости, 13.09.2021
"Вертинский" — спасибо, что такой. Зачем смотреть сериал о великом шансонье
Снять кино об Александре Вертинском сложно. Так, чтобы охватить географию его странствий, не пародировать манеру исполнения романсов, не зацикливаться на маске... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T08:00
2021-09-13T08:04
культура
авдотья смирнова
александр вертинский
ксения раппопорт
первый канал (телеканал)
анна михалкова
анастасия вертинская
виктория исакова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. Снять кино об Александре Вертинском сложно. Так, чтобы охватить географию его странствий, не пародировать манеру исполнения романсов, не зацикливаться на маске (пусть и гениальной), а вникнуть в суть личности. У Авдотьи Смирновой получилось. Она написала сценарий и стала режиссером сериала "Вертинский". Совсем скоро его можно будет увидеть. О том, каким был шансонье, за что его любили женщины и чему он может научить всех нас, РИА Новости рассказали создатели и актеры проекта. Главный геройОна была инициатором проекта и позволила сценаристам Авдотье Смирновой и Анне Пармас поработать с архивами отца, но в съемочный процесс не вмешивалась. Как заметил продюсер сериала Константин Эрнст: "Она курировала замечательно, то есть никак"."Сыграть такую великую и магическую личность — и попасть во внешность, и иметь такой же голос — нереально, но актер молодец. Когда Дуня (Авдотья Смирнова. — Прим. ред.) спросила, какую черту я бы назвала самой главной у своего отца, я сказала: безмерная доброта. Как раз это и сумел передать Алексей", — отмечает Вертинская.Алексей Филимонов больше всего переживал именно за то, как воспримут Вертинского в его исполнении родственники великого шансонье."Сложно играть человека, который реально жил, тем более — где я, а где он. Мне было и страшно, и интересно: а смогу ли я это сделать? Потому что раньше у меня все роли были — бандиты, наркоманы, алкоголики. И вдруг — Вертинский! Я отказывался полгода, Дуня мне все это время звонила и говорила: "Ты будешь сниматься!" И добила все-таки", — объясняет актер.Кстати, Алексей еще и сам исполняет песни из репертуара Александра Николаевича. Не копирует, не манерничает, но интонации абсолютно узнаваемо передает. Музыкальные номера в этом проекте — не пародия на Вертинского, а скорее кавер-версии, и очень талантливые.Но петь оказалось не самым сложным для актера. "Тяжелее всего было ходить на каблуках плюс, чтобы я был выше, мне делали еще и ложный каблук — сантиметров десять. Так я просто убил себе спину", — рассказывает Филимонов.Его женщиныВ проекте заняты известные актрисы: Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Алена Бабенко, Виктория Исакова. Паулина Андреева, например, сыграла звезду немого кино Веру Холодную — одну из возлюбленных Вертинского. А их в жизни артиста было немало. И это одна из причин, по которым создатели сериала сразу решили делать две его версии: 12+ — для классического ТВ и 18+ — для цифровой платформы.В одном из эпизодов молодой и практически нищий Вертинский продает чуть ли не единственную свою ценность — концертный фрак и отдает вырученные семь рублей (большие по тем временам деньги) Марусе — проститутке, приторговывающей из-под полы всяким незаконным товаром.О Вере Холодной и двух ее очаровательных дочках он заботится так, что друг говорит ему: "Ты превратился в наседку: даже не в курицу, а в гусыню".Позднее семейное счастье Александра Николаевича в сериале тоже покажут. Жена Вертинского — юная красавица Лидия — была моложе его на 34 года (ей было 19). В проекте ее сыграла 17-летняя школьница Анна Мишина."Аня не училась нигде актерскому мастерству, просто она талантливая, прошла кастинг, и ее взяли", — уточняет Алексей Филимонов.Как вы можете лить слезыПоказать, что Вертинский — "это не только маски, но и чрезвычайная степень эмпатии, которая у него была", — такую задачу ставила перед собой Авдотья Смирнова. И в сериале мы действительно видим человека, наделенного редчайшим качеством: способностью сострадать, не осуждая. Эта его черта не только от хорошего воспитания и интеллигентности, а скорее высший дар — "не судите, да не судимы будете". И зрителям надо постараться не судить ханжески героя. В начале первой серии 25-летний Вертинский — богемный гуляка, с голодухи крадущий булки с прилавка, перебивающийся случайными заработками (киношные массовки, обнаженный натурщик), вместе с друзьями дурящий аптекаря, чтобы добыть кокаин, тянущий деньги с сестры Нади, актрисы. С ней он был разлучен многие годы после смерти матери и нашел ее в Москве, когда перебрался в столицу из Киева. "Меня вообще жизнь не интересует, только искусство. Я хочу быть артистом, играть на сцене", — отвечает Вертинский на уговоры Нади подумать о будущем, о нормальной работе. Он хочет читать "Жирафа" Гумилева. "Прекрати, ты картавишь, а там сплошные "р", — говорит она. "А Гумилев, между прочим, косой", — парирует Вертинский.Сестре (и многим несчастным девочкам, с которыми уходил в кокаиновый отрыв) он посвятит песню на стихи своего друга Константина Агеева "Кокаинетка". А после ее трагической смерти выберет образ Пьеро: белое лицо, черная слеза. И в этом обличье печального клоуна будет, заламывая руки и грассируя, петь романсы о чувствах и страданиях маленького человека, переломанного революцией и войнами.Один из самых пронзительных эпизодов сериала — когда Вертинского приводят в ЧК за исполнение романса "То, что я должен сказать" о расстрелянных большевиками московских юнкерах."Как вы можете лить слезы по аристократическим соплякам?" — спрашивает его чекист."Но жалеть-то их вы мне не сможете запретить", — отвечает артист.От расстрела его спасает природная смекалка: он откупается от конвоиров припрятанным в квартире спиртом и бежит, оставляя дом им на разграбление.Вдвойне дорогой проект"Для нас этот проект один из самых дорогих — он дорогой для души и для экономики", — рассказывает Константин Эрнст. Сумму не называет, но даже судя по географии она немаленькая.Снимали в трех странах: России, Турции, Венгрии. Париж — в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре, рестораны и Шанхай — в построенных декорациях в Северной столице. А еще в сериале восемь тысяч дорогих и великолепных костюмов. Над женскими работала модельер Светлана Тегин, над мужскими — художник Дмитрий Андреев (лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника"). Сериал стартует 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а позже будет показан на Первом канале.
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авдотья смирнова, александр вертинский, ксения раппопорт, первый канал (телеканал), анна михалкова, анастасия вертинская, виктория исакова, паулина андреева, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 13.09.2021 (обновлено: 08:04 13.09.2021)
 

"Вертинский" — спасибо, что такой. Зачем смотреть сериал о великом шансонье

© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. Снять кино об Александре Вертинском сложно. Так, чтобы охватить географию его странствий, не пародировать манеру исполнения романсов, не зацикливаться на маске (пусть и гениальной), а вникнуть в суть личности. У Авдотьи Смирновой получилось. Она написала сценарий и стала режиссером сериала "Вертинский". Совсем скоро его можно будет увидеть. О том, каким был шансонье, за что его любили женщины и чему он может научить всех нас, РИА Новости рассказали создатели и актеры проекта.

Главный герой

"Когда я прочла сценарий, поняла, что это, конечно, не мой отец. Но мне очень нравится этот парень (исполнитель главной роли Алексей Филимонов. — Прим. ред.), потому что в нем есть душа Александра Николаевича, его доброта и тонкость. А это самое главное", — призналась Анастасия Вертинская.

Она была инициатором проекта и позволила сценаристам Авдотье Смирновой и Анне Пармас поработать с архивами отца, но в съемочный процесс не вмешивалась. Как заметил продюсер сериала Константин Эрнст: "Она курировала замечательно, то есть никак".
© РИА Новости / Тихонов / Перейти в фотобанкАлександр и Лидия Вертинские с дочерью Анастасией
Александр и Лидия Вертинские с дочерью Анастасией - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Тихонов
Перейти в фотобанк
Александр и Лидия Вертинские с дочерью Анастасией
"Сыграть такую великую и магическую личность — и попасть во внешность, и иметь такой же голос — нереально, но актер молодец. Когда Дуня (Авдотья Смирнова. — Прим. ред.) спросила, какую черту я бы назвала самой главной у своего отца, я сказала: безмерная доброта. Как раз это и сумел передать Алексей", — отмечает Вертинская.
Алексей Филимонов больше всего переживал именно за то, как воспримут Вертинского в его исполнении родственники великого шансонье.
© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Кадр из сериала "Вертинский"

"Сложно играть человека, который реально жил, тем более — где я, а где он. Мне было и страшно, и интересно: а смогу ли я это сделать? Потому что раньше у меня все роли были — бандиты, наркоманы, алкоголики. И вдруг — Вертинский! Я отказывался полгода, Дуня мне все это время звонила и говорила: "Ты будешь сниматься!" И добила все-таки", — объясняет актер.

Кстати, Алексей еще и сам исполняет песни из репертуара Александра Николаевича. Не копирует, не манерничает, но интонации абсолютно узнаваемо передает. Музыкальные номера в этом проекте — не пародия на Вертинского, а скорее кавер-версии, и очень талантливые.
© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Кадр из сериала "Вертинский"
Но петь оказалось не самым сложным для актера. "Тяжелее всего было ходить на каблуках плюс, чтобы я был выше, мне делали еще и ложный каблук — сантиметров десять. Так я просто убил себе спину", — рассказывает Филимонов.

Его женщины

В проекте заняты известные актрисы: Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Алена Бабенко, Виктория Исакова. Паулина Андреева, например, сыграла звезду немого кино Веру Холодную — одну из возлюбленных Вертинского. А их в жизни артиста было немало. И это одна из причин, по которым создатели сериала сразу решили делать две его версии: 12+ — для классического ТВ и 18+ — для цифровой платформы.

"Его очень любили женщины, и он их любил — не как предмет похоти. У него была нежность к ним — и даже к проституткам, танцовщицам в кабаках, самым оторванным девчонкам. Он им помогал, вещи покупал, деньги давал", — говорит Алексей Филимонов.

В одном из эпизодов молодой и практически нищий Вертинский продает чуть ли не единственную свою ценность — концертный фрак и отдает вырученные семь рублей (большие по тем временам деньги) Марусе — проститутке, приторговывающей из-под полы всяким незаконным товаром.
© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Кадр из сериала "Вертинский"
О Вере Холодной и двух ее очаровательных дочках он заботится так, что друг говорит ему: "Ты превратился в наседку: даже не в курицу, а в гусыню".
Позднее семейное счастье Александра Николаевича в сериале тоже покажут. Жена Вертинского — юная красавица Лидия — была моложе его на 34 года (ей было 19). В проекте ее сыграла 17-летняя школьница Анна Мишина.
"Аня не училась нигде актерскому мастерству, просто она талантливая, прошла кастинг, и ее взяли", — уточняет Алексей Филимонов.
© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Кадр из сериала "Вертинский"

Как вы можете лить слезы

Показать, что Вертинский — "это не только маски, но и чрезвычайная степень эмпатии, которая у него была", — такую задачу ставила перед собой Авдотья Смирнова. И в сериале мы действительно видим человека, наделенного редчайшим качеством: способностью сострадать, не осуждая. Эта его черта не только от хорошего воспитания и интеллигентности, а скорее высший дар — "не судите, да не судимы будете". И зрителям надо постараться не судить ханжески героя.
© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Кадр из сериала "Вертинский"
В начале первой серии 25-летний Вертинский — богемный гуляка, с голодухи крадущий булки с прилавка, перебивающийся случайными заработками (киношные массовки, обнаженный натурщик), вместе с друзьями дурящий аптекаря, чтобы добыть кокаин, тянущий деньги с сестры Нади, актрисы. С ней он был разлучен многие годы после смерти матери и нашел ее в Москве, когда перебрался в столицу из Киева.
"Меня вообще жизнь не интересует, только искусство. Я хочу быть артистом, играть на сцене", — отвечает Вертинский на уговоры Нади подумать о будущем, о нормальной работе.
Он хочет читать "Жирафа" Гумилева. "Прекрати, ты картавишь, а там сплошные "р", — говорит она. "А Гумилев, между прочим, косой", — парирует Вертинский.
© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Кадр из сериала "Вертинский"
Сестре (и многим несчастным девочкам, с которыми уходил в кокаиновый отрыв) он посвятит песню на стихи своего друга Константина Агеева "Кокаинетка". А после ее трагической смерти выберет образ Пьеро: белое лицо, черная слеза. И в этом обличье печального клоуна будет, заламывая руки и грассируя, петь романсы о чувствах и страданиях маленького человека, переломанного революцией и войнами.
Один из самых пронзительных эпизодов сериала — когда Вертинского приводят в ЧК за исполнение романса "То, что я должен сказать" о расстрелянных большевиками московских юнкерах.
"Как вы можете лить слезы по аристократическим соплякам?" — спрашивает его чекист.
"Но жалеть-то их вы мне не сможете запретить", отвечает артист.
От расстрела его спасает природная смекалка: он откупается от конвоиров припрятанным в квартире спиртом и бежит, оставляя дом им на разграбление.

Вдвойне дорогой проект

© "Первый канал"Кадр из сериала "Вертинский"
Кадр из сериала Вертинский
© "Первый канал"
Кадр из сериала "Вертинский"
"Для нас этот проект один из самых дорогих — он дорогой для души и для экономики", — рассказывает Константин Эрнст. Сумму не называет, но даже судя по географии она немаленькая.
Снимали в трех странах: России, Турции, Венгрии. Париж — в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре, рестораны и Шанхай — в построенных декорациях в Северной столице.
А еще в сериале восемь тысяч дорогих и великолепных костюмов. Над женскими работала модельер Светлана Тегин, над мужскими — художник Дмитрий Андреев (лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника").
Сериал стартует 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а позже будет показан на Первом канале.
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КультураАвдотья СмирноваАлександр ВертинскийКсения РаппопортПервый канал (телеканал)Анна МихалковаАнастасия ВертинскаяВиктория ИсаковаПаулина АндрееваКино и сериалычто посмотреть
 
 
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