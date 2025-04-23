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Закулисные войны: как любимых актеров выгоняли со съемок культовых фильмов - РИА Новости, 23.04.2025
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18:24 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/film-2012941607.html
Закулисные войны: как любимых актеров выгоняли со съемок культовых фильмов
Закулисные войны: как любимых актеров выгоняли со съемок культовых фильмов - РИА Новости, 23.04.2025
Закулисные войны: как любимых актеров выгоняли со съемок культовых фильмов
Фильмы, которые мы обожаем, могли выглядеть совершенно иначе. Представьте себе "Мэри Поппинс" без Натальи Андрейченко или "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" без... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:24:00+03:00
2025-04-23T18:24:00+03:00
ирина алферова
наталья андрейченко
анастасия вертинская
мосфильм
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фильмы, которые мы обожаем, могли выглядеть совершенно иначе. Представьте себе "Мэри Поппинс" без Натальи Андрейченко или "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" без очаровательной Ирины Алферовой... А ведь изначально эти роли должны были играть совсем другие актрисы. Закулисные интриги, любовные связи, звонки "сверху" и даже обвинения в шпионаже — что на самом деле стояло за внезапными заменами актеров в культовых советских картинах?Мушкетерская рокировкаРежиссер Юнгвальд-Хилькевич изначально видел в этом образе либо Владимира Высоцкого, либо Александра Абдулова. Высоцкий казался идеальным кандидатом — харизматичный, с прекрасными вокальными данными, он уже был звездой. Но звезда эта давно вышла из юношеского возраста — Владимиру было уже за 40, и на роль молодого гасконца он никак не подходил. К тому же судьба уготовила ему другой культовый фильм — "Место встречи изменить нельзя".Тогда режиссер обратил внимание на молодого красавца Абдулова. Тот был статен, обаятелен и отлично фехтовал. Казалось бы, идеальный д'Артаньян! Но когда дело дошло до прослушивания песен, режиссер разочарованно вздохнул — Абдулов пел слишком мелодично и романтично. В его исполнении не хватало той самой мушкетерской бравады, которая превратила бы песни в настоящие хиты.И тут появился Боярский. С первых нот его пробного исполнения Юнгвальд-Хилькевич понял — вот он, настоящий гасконец! Залихватский тембр, богатый диапазон, неподражаемая артистичность. Судьба фильма была решена — д'Артаньяна будет играть Боярский, чьи песни из "Мушкетеров" до сих пор знает наизусть вся страна.Подмененная Констанция с чужим голосомРаз уж д'Артаньяна предстояло играть Боярскому, нужно было найти ему подходящую пару. И она уже была — молодая и очаровательная Евгения Симонова, утвержденная на роль Констанции Бонасье. Актриса уже примерила костюмы и была готова к съемкам. Но внезапно "сверху" поступило распоряжение: заменить Симонову на Алферову.Официально это объяснялось желанием поддержать карьеру Ирины после "Хождения по мукам". Но слухи упорно твердили о другом: режиссер Юнгвальд-Хилькевич изначально хотел видеть в роли д'Артаньяна мужа Алферовой — Александра Абдулова. Когда роль досталась Боярскому, Алферову словно "назначили" Констанцией в качестве утешительного приза.Ирония судьбы: режиссер так и не смирился с навязанной актрисой и отыгрался по-своему — полностью переозвучил все диалоги Констанции! В итоге с экрана за Алферову говорит... Анастасия Вертинская.Как муж протолкнул жену в главную няню страныВертинская, кстати, тоже пострадала от закулисных игр. Она была утверждена на роль Мэри Поппинс в знаменитом музыкальном фильме. Съемки уже шли, декорации строились, дети-актеры привыкли к Анастасии — и вдруг она таинственно исчезает с площадки.Что же произошло? В процесс вмешался композитор Максим Дунаевский, предложивший сделать фильм более музыкальным. Вертинская наотрез отказалась играть "странноватую дамочку", которая постоянно поет. А вскоре режиссер Квинихидзе, приглашенный в гости к Дунаевскому, с удивлением обнаружил, что супруга композитора Наталья Андрейченко великолепно исполняет песни мужа.Так родился коварный план: Андрейченко — на роль Мэри. Хотя актриса совершенно не соответствовала требованиям — песни уже были записаны под высокий голос Вертинской, да и телосложение требовалось "худое и стройное". Но ради роли Наталья совершила невозможное: стремительно похудела и научилась говорить "не своим голосом", более высоким. И стала той самой Мэри Поппинс, которую мы так любим.От высотобоязни до обвинений в шпионажеСамая мистическая история замены произошла на съемках "Вия". Роль панночки-ведьмы должна была играть Александра Завьялова — актрису выбирали долго и придирчиво из множества претенденток. Многие отказывались — боялись играть нечистую силу или лежать в гробу, считая это плохой приметой.Официальная версия гласит: когда дошло до сцены полета в гробу, Завьялова призналась, что боится высоты. Тут и вспомнили о цирковом прошлом Натальи Варлей, которая без колебаний согласилась и на роль, и на опасные трюки.Но была и другая, более скандальная версия: Завьялову уволили после звонка руководителя "Мосфильма" Ивана Пырьева. Причина? За два года до съемок у нее был роман с американским промышленником, который потом оказался... шпионом! Пырьев перестраховался — ведь фильм мог "лечь на полку" из-за такого скандала.Третья версия еще пикантнее: якобы возлюбленный Завьяловой, режиссер Резо Эсадзе, так замучил коллег своими звонками о любимой, что они с облегчением заменили актрису.Так или иначе, именно благодаря этой замене Варлей получила путевку в большое кино. Ее цирковые навыки позже пригодились и у Гайдая, когда она без дублеров прыгала из окна в "Кавказской пленнице".Итоги актерских рокировокИстория советского кино полна таких внезапных замен. Удивительно, но эти "вынужденные решения" часто оказывались судьбоносными как для самих актеров, так и для фильмов. Ведь сегодня мы не можем представить себе "Вий" без Варлей, "Мэри Поппинс" без Андрейченко, а "Трех мушкетеров" без Алферовой.А ведь могло быть иначе, но история не терпит сослагательного наклонения. И как знать, может именно благодаря этим закулисным интригам, личным амбициям и даже обидам мы получили те самые фильмы, которые любим до сих пор?
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РИА Новости
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ирина алферова, наталья андрейченко, анастасия вертинская, мосфильм
Ирина Алферова, Наталья Андрейченко, Анастасия Вертинская, Мосфильм

Закулисные войны: как любимых актеров выгоняли со съемок культовых фильмов

© Гостелерадио СССР (1979)Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетера"
Кадр из фильма Д`Артаньян и три мушкетера - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Гостелерадио СССР (1979)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Фильмы, которые мы обожаем, могли выглядеть совершенно иначе. Представьте себе "Мэри Поппинс" без Натальи Андрейченко или "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" без очаровательной Ирины Алферовой... А ведь изначально эти роли должны были играть совсем другие актрисы. Закулисные интриги, любовные связи, звонки "сверху" и даже обвинения в шпионаже — что на самом деле стояло за внезапными заменами актеров в культовых советских картинах?

Мушкетерская рокировка

Режиссер Юнгвальд-Хилькевич изначально видел в этом образе либо Владимира Высоцкого, либо Александра Абдулова. Высоцкий казался идеальным кандидатом — харизматичный, с прекрасными вокальными данными, он уже был звездой. Но звезда эта давно вышла из юношеского возраста — Владимиру было уже за 40, и на роль молодого гасконца он никак не подходил. К тому же судьба уготовила ему другой культовый фильм — "Место встречи изменить нельзя".
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАртист театра "Ленком" Александр Абдулов
Артист театра Ленком Александр Абдулов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Артист театра "Ленком" Александр Абдулов
Тогда режиссер обратил внимание на молодого красавца Абдулова. Тот был статен, обаятелен и отлично фехтовал. Казалось бы, идеальный д'Артаньян! Но когда дело дошло до прослушивания песен, режиссер разочарованно вздохнул — Абдулов пел слишком мелодично и романтично. В его исполнении не хватало той самой мушкетерской бравады, которая превратила бы песни в настоящие хиты.
И тут появился Боярский. С первых нот его пробного исполнения Юнгвальд-Хилькевич понял — вот он, настоящий гасконец! Залихватский тембр, богатый диапазон, неподражаемая артистичность. Судьба фильма была решена — д'Артаньяна будет играть Боярский, чьи песни из "Мушкетеров" до сих пор знает наизусть вся страна.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Михаил Боярский (Д'Артаньян) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини". Кадр предоставлен Коммуникационной группе "Планета Информ"
Актер Михаил Боярский (Д'Артаньян) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини. Кадр предоставлен Коммуникационной группе Планета Информ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
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Актер Михаил Боярский (Д'Артаньян) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини". Кадр предоставлен Коммуникационной группе "Планета Информ"

Подмененная Констанция с чужим голосом

Раз уж д'Артаньяна предстояло играть Боярскому, нужно было найти ему подходящую пару. И она уже была — молодая и очаровательная Евгения Симонова, утвержденная на роль Констанции Бонасье. Актриса уже примерила костюмы и была готова к съемкам. Но внезапно "сверху" поступило распоряжение: заменить Симонову на Алферову.
Официально это объяснялось желанием поддержать карьеру Ирины после "Хождения по мукам". Но слухи упорно твердили о другом: режиссер Юнгвальд-Хилькевич изначально хотел видеть в роли д'Артаньяна мужа Алферовой — Александра Абдулова. Когда роль досталась Боярскому, Алферову словно "назначили" Констанцией в качестве утешительного приза.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Алферова
Актриса Ирина Алферова - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Актриса Ирина Алферова
Ирония судьбы: режиссер так и не смирился с навязанной актрисой и отыгрался по-своему — полностью переозвучил все диалоги Констанции! В итоге с экрана за Алферову говорит... Анастасия Вертинская.

Как муж протолкнул жену в главную няню страны

Вертинская, кстати, тоже пострадала от закулисных игр. Она была утверждена на роль Мэри Поппинс в знаменитом музыкальном фильме. Съемки уже шли, декорации строились, дети-актеры привыкли к Анастасии — и вдруг она таинственно исчезает с площадки.
Что же произошло? В процесс вмешался композитор Максим Дунаевский, предложивший сделать фильм более музыкальным. Вертинская наотрез отказалась играть "странноватую дамочку", которая постоянно поет. А вскоре режиссер Квинихидзе, приглашенный в гости к Дунаевскому, с удивлением обнаружил, что супруга композитора Наталья Андрейченко великолепно исполняет песни мужа.
© Киностудия "Мосфильм", 1983Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Кадр из фильма Мэри Поппинс, до свидания! - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Киностудия "Мосфильм", 1983
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Так родился коварный план: Андрейченко — на роль Мэри. Хотя актриса совершенно не соответствовала требованиям — песни уже были записаны под высокий голос Вертинской, да и телосложение требовалось "худое и стройное". Но ради роли Наталья совершила невозможное: стремительно похудела и научилась говорить "не своим голосом", более высоким. И стала той самой Мэри Поппинс, которую мы так любим.

От высотобоязни до обвинений в шпионаже

Самая мистическая история замены произошла на съемках "Вия". Роль панночки-ведьмы должна была играть Александра Завьялова — актрису выбирали долго и придирчиво из множества претенденток. Многие отказывались — боялись играть нечистую силу или лежать в гробу, считая это плохой приметой.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкАлександра Завьялова
Александра Завьялова - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
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Александра Завьялова
Официальная версия гласит: когда дошло до сцены полета в гробу, Завьялова призналась, что боится высоты. Тут и вспомнили о цирковом прошлом Натальи Варлей, которая без колебаний согласилась и на роль, и на опасные трюки.
Но была и другая, более скандальная версия: Завьялову уволили после звонка руководителя "Мосфильма" Ивана Пырьева. Причина? За два года до съемок у нее был роман с американским промышленником, который потом оказался... шпионом! Пырьев перестраховался — ведь фильм мог "лечь на полку" из-за такого скандала.
Третья версия еще пикантнее: якобы возлюбленный Завьяловой, режиссер Резо Эсадзе, так замучил коллег своими звонками о любимой, что они с облегчением заменили актрису.
© Мосфильм, 1967Наталия Варлей в фильме "Вий"
Наталия Варлей в фильме Вий - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Мосфильм, 1967
Наталия Варлей в фильме "Вий"
Так или иначе, именно благодаря этой замене Варлей получила путевку в большое кино. Ее цирковые навыки позже пригодились и у Гайдая, когда она без дублеров прыгала из окна в "Кавказской пленнице".

Итоги актерских рокировок

История советского кино полна таких внезапных замен. Удивительно, но эти "вынужденные решения" часто оказывались судьбоносными как для самих актеров, так и для фильмов. Ведь сегодня мы не можем представить себе "Вий" без Варлей, "Мэри Поппинс" без Андрейченко, а "Трех мушкетеров" без Алферовой.
А ведь могло быть иначе, но история не терпит сослагательного наклонения. И как знать, может именно благодаря этим закулисным интригам, личным амбициям и даже обидам мы получили те самые фильмы, которые любим до сих пор?
 
Ирина АлфероваНаталья АндрейченкоАнастасия ВертинскаяМосфильм
 
 
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