Ах, какая женщина! Как поменялись стандарты красоты за сто лет

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1920-е

Первая мировая война заставила многих женщин сменить мечтательный и романтичный образ на более мужественный и свободолюбивый: вызывающий макияж, откровенные наряды, украшенные бисером и перьями, темный цвет волос. Узкой талии добивались либо с помощью утренней зарядки, либо корсета.

Веселиться до утра в ресторанах было обычным делом. Люди старались брать от жизни все. Как, например, актриса немого кино Клара Боу, звезда бурлеска Салли Рэнд или основательница свободного танца Айседора Дункан.