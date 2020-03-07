Ах, какая женщина! Как поменялись стандарты красоты за сто лет

1920-е
Первая мировая война заставила многих женщин сменить мечтательный и романтичный образ на более мужественный и свободолюбивый: вызывающий макияж, откровенные наряды, украшенные бисером и перьями, темный цвет волос. Узкой талии добивались либо с помощью утренней зарядки, либо корсета.
Веселиться до утра в ресторанах было обычным делом. Люди старались брать от жизни все. Как, например, актриса немого кино Клара Боу, звезда бурлеска Салли Рэнд или основательница свободного танца Айседора Дункан.
1920-е
Первая мировая война заставила многих женщин сменить мечтательный и романтичный образ на более мужественный и свободолюбивый: вызывающий макияж, откровенные наряды, украшенные бисером и перьями, темный цвет волос. Узкой талии добивались либо с помощью утренней зарядки, либо корсета.
Веселиться до утра в ресторанах было обычным делом. Люди старались брать от жизни все. Как, например, актриса немого кино Клара Боу, звезда бурлеска Салли Рэнд или основательница свободного танца Айседора Дункан.
1930-е
Совсем другое время. Укрепляются новые политические режимы: в Германии к власти приходит Адольф Гитлер, а в США начинается Великая депрессия.
Все это отразилась и на моде: силуэты стали консервативными и строгими. Лишь немногочисленные представители элиты продолжают светскую жизнь и носят вечерние туалеты. Но один тренд остается актуальным — стройная и женственная фигура.
Ее умело подчеркивала Марлен Дитрих (даже в смокинге и цилиндре), Грета Гарбо, чей гардероб преимущественно состоял из элегантных платьев, и Кэрол Ломбард — супруга Кларка Гейбла.
1930-е
Совсем другое время. Укрепляются новые политические режимы: в Германии к власти приходит Адольф Гитлер, а в США начинается Великая депрессия.
Все это отразилась и на моде: силуэты стали консервативными и строгими. Лишь немногочисленные представители элиты продолжают светскую жизнь и носят вечерние туалеты. Но один тренд остается актуальным — стройная и женственная фигура.
Ее умело подчеркивала Марлен Дитрих (даже в смокинге и цилиндре), Грета Гарбо, чей гардероб преимущественно состоял из элегантных платьев, и Кэрол Ломбард — супруга Кларка Гейбла.
1940-е
Вторая мировая война. Девушки старались быть максимально естественными: минимум макияжа, аккуратно уложенные волосы, милая улыбка.
Многие повторяли прическу Вивьен Ли, искали платья с открытыми плечами, как у Риты Хейворт, а в СССР подбирали цвет и форму губ (например, "сексапил номер четыре") как героине Любови Орловой в фильме "Весна".
1940-е
Вторая мировая война. Девушки старались быть максимально естественными: минимум макияжа, аккуратно уложенные волосы, милая улыбка.
Многие повторяли прическу Вивьен Ли, искали платья с открытыми плечами, как у Риты Хейворт, а в СССР подбирали цвет и форму губ (например, "сексапил номер четыре") как героине Любови Орловой в фильме "Весна".
1950-е
После войны женственность и сексуальность снова в моде. Кристиан Диор в 1947 году представил коллекцию New Look: изящные наряды с расклешенными юбками и облегающим верхом. Делать акцент на талии и груди теперь стремились практически все.
"Секс-символ" Голливуда Мэрилин Монро ради идеальных пропорций даже удалила несколько ребер. А Одри Хепберн до сих пор вызывает восхищение своей естественностью. В Советском Союзе после новогодней комедии "Карнавальная ночь" (1956 год) иконой стиля стала Людмила Гурченко. О размере ее талии ходили легенды (то ли 38 сантиметров, то ли 50).
1950-е
После войны женственность и сексуальность снова в моде. Кристиан Диор в 1947 году представил коллекцию New Look: изящные наряды с расклешенными юбками и облегающим верхом. Делать акцент на талии и груди теперь стремились практически все.
"Секс-символ" Голливуда Мэрилин Монро ради идеальных пропорций даже удалила несколько ребер. А Одри Хепберн до сих пор вызывает восхищение своей естественностью. В Советском Союзе после новогодней комедии "Карнавальная ночь" (1956 год) иконой стиля стала Людмила Гурченко. О размере ее талии ходили легенды (то ли 38 сантиметров, то ли 50).
1960-е
Время радикальных изменений и новых открытий. СССР и США в разгаре холодной войны, а Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. В голове у молодежи — рок-н-ролл, сексуальная революция и философия хиппи.
У модниц практически нет преград и тормозов. Чем меньше одежды, тем лучше — красоту нужно подчеркивать, а не скрывать. С этой задачей прекрасно справлялась Бриджит Бардо. Помимо бикини, благодаря ей приобрела популярность пышная прическа бабетта.
Анастасия Вертинская покорила утонченной сексуальностью и Запад, и Восток.
О миниатюрной американке с короткой стрижкой Твигги (Лесли Хорнби) узнал весь мир, и дизайнеры искали для показов манекенщиц, похожих на подростков.
1960-е
Время радикальных изменений и новых открытий. СССР и США в разгаре холодной войны, а Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. В голове у молодежи — рок-н-ролл, сексуальная революция и философия хиппи.
У модниц практически нет преград и тормозов. Чем меньше одежды, тем лучше — красоту нужно подчеркивать, а не скрывать. С этой задачей прекрасно справлялась Бриджит Бардо. Помимо бикини, благодаря ей приобрела популярность пышная прическа бабетта.
Анастасия Вертинская покорила утонченной сексуальностью и Запад, и Восток.
О миниатюрной американке с короткой стрижкой Твигги (Лесли Хорнби) узнал весь мир, и дизайнеры искали для показов манекенщиц, похожих на подростков.
1970-е
Пока в политике царил застой, в фешен-индустрии продолжались всевозможные преобразования. Например, стали сочетать разные стили. Классика, романтика, спорт, диско, унисекс — неважно. Главное, выглядеть ярко и броско, привлекать внимание.
Отсюда и взъерошенные прически, как у Джейн Фонды или Ферры Фоссет, джинсы клеш и свободные рубашки, которые любила актриса и супермодель Джейн Биркин. Лишь макияж оставался естественным, за исключением вечернего. Тогда уж в ход шло все и сразу: блестки, румяна, яркие тени и помада.
1970-е
Пока в политике царил застой, в фешен-индустрии продолжались всевозможные преобразования. Например, стали сочетать разные стили. Классика, романтика, спорт, диско, унисекс — неважно. Главное, выглядеть ярко и броско, привлекать внимание.
Отсюда и взъерошенные прически, как у Джейн Фонды или Ферры Фоссет, джинсы клеш и свободные рубашки, которые любила актриса и супермодель Джейн Биркин. Лишь макияж оставался естественным, за исключением вечернего. Тогда уж в ход шло все и сразу: блестки, румяна, яркие тени и помада.
1980-е
Эти модные тенденции перешли и в 80-е, только с еще большим размахом. Основные приметы этого десятилетия: начесы, кричащий макияж, подплечники, джинсы с высокой талией, легинсы. Все это возникло под влиянием образов с экрана и благодаря новым музыкальным направлениям.
Самыми привлекательными актрисами считались Ким Бейсингер (звезда эротической мелодрамы "9 1/2 недель") и Мишель Пфайффер (исполнила одну из главных ролей в фильме "Лицо со шрамом"). В моде — небрежные прически, пухлые губы и мужские рубашки.
В СССР повторяли прическу Елены Сафоновой из "Зимней вишни". Так коротко до нее не стриглись.
1980-е
Эти модные тенденции перешли и в 80-е, только с еще большим размахом. Основные приметы этого десятилетия: начесы, кричащий макияж, подплечники, джинсы с высокой талией, легинсы. Все это возникло под влиянием образов с экрана и благодаря новым музыкальным направлениям.
Самыми привлекательными актрисами считались Ким Бейсингер (звезда эротической мелодрамы "9 1/2 недель") и Мишель Пфайффер (исполнила одну из главных ролей в фильме "Лицо со шрамом"). В моде — небрежные прически, пухлые губы и мужские рубашки.
В СССР повторяли прическу Елены Сафоновой из "Зимней вишни". Так коротко до нее не стриглись.
1990-е
В 1990-е в мире происходят кардинальные перемены. Разрушена Берлинская стена, распался СССР, а на его территории — экономический кризис.
Модельеры и дизайнеры призывали быть собой, сохранять свой стиль. Большинство и не заметили, как перешли на джинсы, футболки и кроссовки. В итоге выделиться можно было лишь за счет фигуры.
Большая грудь, ягодицы, губы и идеальные спортивные пропорции —основные тренды. Фурор произвела Памела Андерсон, появившись в красном бикини в телесериале "Спасатели Малибу". Ее образ настолько поразил зрителей, что некоторые девушки побежали к пластическим хирургам, чтобы стать похожими на эффектную блондинку.
В то же время признанными "секс-символами" были Деми Мур, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун.
1990-е
В 1990-е в мире происходят кардинальные перемены. Разрушена Берлинская стена, распался СССР, а на его территории — экономический кризис.
Модельеры и дизайнеры призывали быть собой, сохранять свой стиль. Большинство и не заметили, как перешли на джинсы, футболки и кроссовки. В итоге выделиться можно было лишь за счет фигуры.
Большая грудь, ягодицы, губы и идеальные спортивные пропорции —основные тренды. Фурор произвела Памела Андерсон, появившись в красном бикини в телесериале "Спасатели Малибу". Ее образ настолько поразил зрителей, что некоторые девушки побежали к пластическим хирургам, чтобы стать похожими на эффектную блондинку.
В то же время признанными "секс-символами" были Деми Мур, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун.
2000-е
Удивительные нулевые. Носить все подряд считалось нормой. Поэтому знаменитости могли пройти по красной дорожке в спортивном костюме, брюках военного образца и со странной прической с бусинками. Но и в эти годы были "идеальные" женщины.
Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, даже спустя 20 лет остаются эталоном красоты и сексуальности. О пухлых губах, тонком носе и кошачьем разрезе глаз мечтают многие.
Икона стиля — Кейт Мосс. Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей одевается так, будто не приложила к этому никаких усилий. Она доказала, что в меру свободная одежда и легкий макияж смотрятся куда выигрышнее страз и плюшевых костюмов.
2000-е
Удивительные нулевые. Носить все подряд считалось нормой. Поэтому знаменитости могли пройти по красной дорожке в спортивном костюме, брюках военного образца и со странной прической с бусинками. Но и в эти годы были "идеальные" женщины.
Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, даже спустя 20 лет остаются эталоном красоты и сексуальности. О пухлых губах, тонком носе и кошачьем разрезе глаз мечтают многие.
Икона стиля — Кейт Мосс. Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей одевается так, будто не приложила к этому никаких усилий. Она доказала, что в меру свободная одежда и легкий макияж смотрятся куда выигрышнее страз и плюшевых костюмов.
2010-е
Для первой половины десятых характерны тенденции нулевых. Джинсы скини до сих пор можно найти в гардеробе у многих.
Спустя пару лет в моду пришли образы, вдохновленные прошлыми десятилетиями: объемные куртки, свободные брюки, элегантные платья. Изменилось представление и об идеальной фигуре — теперь необязательно стремиться к 90-60-90, утягиваться корсетами, сидеть на изнурительных диетах или удалять ребра.
Женственные и чувственные формы Скарлетт Йоханссон и тем более Ким Кардашьян обсуждают поклонники, фолловеры в соцсетях и глянцевые журналы.
Российская супермодель Ирина Шейк часто показывает, как носить вещи с подиума в повседневной жизни. Она спокойно сочетает короткие шорты с ботинками в военном стиле и тренчем от любимого британского бренда.
2010-е
Для первой половины десятых характерны тенденции нулевых. Джинсы скини до сих пор можно найти в гардеробе у многих.
Спустя пару лет в моду пришли образы, вдохновленные прошлыми десятилетиями: объемные куртки, свободные брюки, элегантные платья. Изменилось представление и об идеальной фигуре — теперь необязательно стремиться к 90-60-90, утягиваться корсетами, сидеть на изнурительных диетах или удалять ребра.
Женственные и чувственные формы Скарлетт Йоханссон и тем более Ким Кардашьян обсуждают поклонники, фолловеры в соцсетях и глянцевые журналы.
Российская супермодель Ирина Шейк часто показывает, как носить вещи с подиума в повседневной жизни. Она спокойно сочетает короткие шорты с ботинками в военном стиле и тренчем от любимого британского бренда.