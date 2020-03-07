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Культура
2020-03-07T08:00+0300
https://ria.ru/20200307/1567763869.html
Ах, какая женщина! Как поменялись стандарты красоты за сто лет
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РИА Новости

Ах, какая женщина! Как поменялись стандарты красоты за сто лет

08:00 07.03.2020
11334
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Галина Соколова. Что такое красота? На протяжении веков ответ был бы разным. В Древнем Египте образцовыми считались девушки с широкими плечами, узкими бедрами и большими глазами. В эпоху античности научились математически рассчитывать идеальные пропорции с помощью формулы "золотого сечения". В Средневековье в моду вошла "ангельская" внешность: белоснежная кожа, золотистые волосы. Отчасти все это отразилось и на современных женщинах. Как менялись стандарты красоты в течение последних 100 лет — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo

1920-е

Первая мировая война заставила многих женщин сменить мечтательный и романтичный образ на более мужественный и свободолюбивый: вызывающий макияж, откровенные наряды, украшенные бисером и перьями, темный цвет волос. Узкой талии добивались либо с помощью утренней зарядки, либо корсета.

Веселиться до утра в ресторанах было обычным делом. Люди старались брать от жизни все. Как, например, актриса немого кино Клара Боу, звезда бурлеска Салли Рэнд или основательница свободного танца Айседора Дункан.

Салли Рэнд, Клара Боу, Айседора Дункан
1 из 10

1920-е

Первая мировая война заставила многих женщин сменить мечтательный и романтичный образ на более мужественный и свободолюбивый: вызывающий макияж, откровенные наряды, украшенные бисером и перьями, темный цвет волос. Узкой талии добивались либо с помощью утренней зарядки, либо корсета.

Веселиться до утра в ресторанах было обычным делом. Люди старались брать от жизни все. Как, например, актриса немого кино Клара Боу, звезда бурлеска Салли Рэнд или основательница свободного танца Айседора Дункан.

© AP Photo
© AP Photo

1930-е

Совсем другое время. Укрепляются новые политические режимы: в Германии к власти приходит Адольф Гитлер, а в США начинается Великая депрессия.

Все это отразилась и на моде: силуэты стали консервативными и строгими. Лишь немногочисленные представители элиты продолжают светскую жизнь и носят вечерние туалеты. Но один тренд остается актуальным — стройная и женственная фигура.

Ее умело подчеркивала Марлен Дитрих (даже в смокинге и цилиндре), Грета Гарбо, чей гардероб преимущественно состоял из элегантных платьев, и Кэрол Ломбард — супруга Кларка Гейбла.

Марлен Дитрих, Кэрол Ломбард, Грета Гарбо
2 из 10

1930-е

Совсем другое время. Укрепляются новые политические режимы: в Германии к власти приходит Адольф Гитлер, а в США начинается Великая депрессия.

Все это отразилась и на моде: силуэты стали консервативными и строгими. Лишь немногочисленные представители элиты продолжают светскую жизнь и носят вечерние туалеты. Но один тренд остается актуальным — стройная и женственная фигура.

Ее умело подчеркивала Марлен Дитрих (даже в смокинге и цилиндре), Грета Гарбо, чей гардероб преимущественно состоял из элегантных платьев, и Кэрол Ломбард — супруга Кларка Гейбла.

© AP Photo
© AFP, Мосфильм (1947)

1940-е

Вторая мировая война. Девушки старались быть максимально естественными: минимум макияжа, аккуратно уложенные волосы, милая улыбка.

Многие повторяли прическу Вивьен Ли, искали платья с открытыми плечами, как у Риты Хейворт, а в СССР подбирали цвет и форму губ (например, "сексапил номер четыре") как героине Любови Орловой в фильме "Весна".

Вивьен Ли, Рита Хейворт, Любовь Орлова
3 из 10

1940-е

Вторая мировая война. Девушки старались быть максимально естественными: минимум макияжа, аккуратно уложенные волосы, милая улыбка.

Многие повторяли прическу Вивьен Ли, искали платья с открытыми плечами, как у Риты Хейворт, а в СССР подбирали цвет и форму губ (например, "сексапил номер четыре") как героине Любови Орловой в фильме "Весна".

© AFP, Мосфильм (1947)
© AFP / STR, AFP / Ho, РИА Новости

1950-е

После войны женственность и сексуальность снова в моде. Кристиан Диор в 1947 году представил коллекцию New Look: изящные наряды с расклешенными юбками и облегающим верхом. Делать акцент на талии и груди теперь стремились практически все.

"Секс-символ" Голливуда Мэрилин Монро ради идеальных пропорций даже удалила несколько ребер. А Одри Хепберн до сих пор вызывает восхищение своей естественностью. В Советском Союзе после новогодней комедии "Карнавальная ночь" (1956 год) иконой стиля стала Людмила Гурченко. О размере ее талии ходили легенды (то ли 38 сантиметров, то ли 50).

Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Людмила Гурченко
4 из 10

1950-е

После войны женственность и сексуальность снова в моде. Кристиан Диор в 1947 году представил коллекцию New Look: изящные наряды с расклешенными юбками и облегающим верхом. Делать акцент на талии и груди теперь стремились практически все.

"Секс-символ" Голливуда Мэрилин Монро ради идеальных пропорций даже удалила несколько ребер. А Одри Хепберн до сих пор вызывает восхищение своей естественностью. В Советском Союзе после новогодней комедии "Карнавальная ночь" (1956 год) иконой стиля стала Людмила Гурченко. О размере ее талии ходили легенды (то ли 38 сантиметров, то ли 50).

© AFP / STR, AFP / Ho, РИА Новости
© РИА Новости / Мирослав Муразов, AFP, AP Photo

1960-е

Время радикальных изменений и новых открытий. СССР и США в разгаре холодной войны, а Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. В голове у молодежи — рок-н-ролл, сексуальная революция и философия хиппи.

У модниц практически нет преград и тормозов. Чем меньше одежды, тем лучше — красоту нужно подчеркивать, а не скрывать. С этой задачей прекрасно справлялась Бриджит Бардо. Помимо бикини, благодаря ей приобрела популярность пышная прическа бабетта.

Анастасия Вертинская покорила утонченной сексуальностью и Запад, и Восток.

О миниатюрной американке с короткой стрижкой Твигги (Лесли Хорнби) узнал весь мир, и дизайнеры искали для показов манекенщиц, похожих на подростков.

Анастасия Вертинская, Брижит Бардо, Твигги
5 из 10

1960-е

Время радикальных изменений и новых открытий. СССР и США в разгаре холодной войны, а Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. В голове у молодежи — рок-н-ролл, сексуальная революция и философия хиппи.

У модниц практически нет преград и тормозов. Чем меньше одежды, тем лучше — красоту нужно подчеркивать, а не скрывать. С этой задачей прекрасно справлялась Бриджит Бардо. Помимо бикини, благодаря ей приобрела популярность пышная прическа бабетта.

Анастасия Вертинская покорила утонченной сексуальностью и Запад, и Восток.

О миниатюрной американке с короткой стрижкой Твигги (Лесли Хорнби) узнал весь мир, и дизайнеры искали для показов манекенщиц, похожих на подростков.

© РИА Новости / Мирослав Муразов, AFP, AP Photo
© AFP / Ralph Gatti, AFP, AP Photo / G. Paul Burnett

1970-е

Пока в политике царил застой, в фешен-индустрии продолжались всевозможные преобразования. Например, стали сочетать разные стили. Классика, романтика, спорт, диско, унисекс — неважно. Главное, выглядеть ярко и броско, привлекать внимание.

Отсюда и взъерошенные прически, как у Джейн Фонды или Ферры Фоссет, джинсы клеш и свободные рубашки, которые любила актриса и супермодель Джейн Биркин. Лишь макияж оставался естественным, за исключением вечернего. Тогда уж в ход шло все и сразу: блестки, румяна, яркие тени и помада.

Фэрра Фосетт, Джейн Биркин, Джейн Фонда
6 из 10

1970-е

Пока в политике царил застой, в фешен-индустрии продолжались всевозможные преобразования. Например, стали сочетать разные стили. Классика, романтика, спорт, диско, унисекс — неважно. Главное, выглядеть ярко и броско, привлекать внимание.

Отсюда и взъерошенные прически, как у Джейн Фонды или Ферры Фоссет, джинсы клеш и свободные рубашки, которые любила актриса и супермодель Джейн Биркин. Лишь макияж оставался естественным, за исключением вечернего. Тогда уж в ход шло все и сразу: блестки, румяна, яркие тени и помада.

© AFP / Ralph Gatti, AFP, AP Photo / G. Paul Burnett
© AFP / Mychele Daniau, Universal Pictures (1983), Ленфильм (1985)

1980-е

Эти модные тенденции перешли и в 80-е, только с еще большим размахом. Основные приметы этого десятилетия: начесы, кричащий макияж, подплечники, джинсы с высокой талией, легинсы. Все это возникло под влиянием образов с экрана и благодаря новым музыкальным направлениям.

Самыми привлекательными актрисами считались Ким Бейсингер (звезда эротической мелодрамы "9 1/2 недель") и Мишель Пфайффер (исполнила одну из главных ролей в фильме "Лицо со шрамом"). В моде — небрежные прически, пухлые губы и мужские рубашки.

В СССР повторяли прическу Елены Сафоновой из "Зимней вишни". Так коротко до нее не стриглись.

Ким Бейсингер, Мишель Пфайффер, Елена Сафонова
7 из 10

1980-е

Эти модные тенденции перешли и в 80-е, только с еще большим размахом. Основные приметы этого десятилетия: начесы, кричащий макияж, подплечники, джинсы с высокой талией, легинсы. Все это возникло под влиянием образов с экрана и благодаря новым музыкальным направлениям.

Самыми привлекательными актрисами считались Ким Бейсингер (звезда эротической мелодрамы "9 1/2 недель") и Мишель Пфайффер (исполнила одну из главных ролей в фильме "Лицо со шрамом"). В моде — небрежные прически, пухлые губы и мужские рубашки.

В СССР повторяли прическу Елены Сафоновой из "Зимней вишни". Так коротко до нее не стриглись.

© AFP / Mychele Daniau, Universal Pictures (1983), Ленфильм (1985)
© AP Photo / Michael Probst, Remy de la Mauviniere, Ho

1990-е

В 1990-е в мире происходят кардинальные перемены. Разрушена Берлинская стена, распался СССР, а на его территории — экономический кризис.

Модельеры и дизайнеры призывали быть собой, сохранять свой стиль. Большинство и не заметили, как перешли на джинсы, футболки и кроссовки. В итоге выделиться можно было лишь за счет фигуры.

Большая грудь, ягодицы, губы и идеальные спортивные пропорции —основные тренды. Фурор произвела Памела Андерсон, появившись в красном бикини в телесериале "Спасатели Малибу". Ее образ настолько поразил зрителей, что некоторые девушки побежали к пластическим хирургам, чтобы стать похожими на эффектную блондинку.

В то же время признанными "секс-символами" были Деми Мур, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун.

Памела Андерсон, Синди Кроуфорд, Деми Мур
8 из 10

1990-е

В 1990-е в мире происходят кардинальные перемены. Разрушена Берлинская стена, распался СССР, а на его территории — экономический кризис.

Модельеры и дизайнеры призывали быть собой, сохранять свой стиль. Большинство и не заметили, как перешли на джинсы, футболки и кроссовки. В итоге выделиться можно было лишь за счет фигуры.

Большая грудь, ягодицы, губы и идеальные спортивные пропорции —основные тренды. Фурор произвела Памела Андерсон, появившись в красном бикини в телесериале "Спасатели Малибу". Ее образ настолько поразил зрителей, что некоторые девушки побежали к пластическим хирургам, чтобы стать похожими на эффектную блондинку.

В то же время признанными "секс-символами" были Деми Мур, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун.

© AP Photo / Michael Probst, Remy de la Mauviniere, Ho
© AP Photo/Joe Cavaretta, AFP / Paolo Cocco, Getty Images North America / Scott Gries

2000-е

Удивительные нулевые. Носить все подряд считалось нормой. Поэтому знаменитости могли пройти по красной дорожке в спортивном костюме, брюках военного образца и со странной прической с бусинками. Но и в эти годы были "идеальные" женщины.

Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, даже спустя 20 лет остаются эталоном красоты и сексуальности. О пухлых губах, тонком носе и кошачьем разрезе глаз мечтают многие.

Икона стиля — Кейт Мосс. Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей одевается так, будто не приложила к этому никаких усилий. Она доказала, что в меру свободная одежда и легкий макияж смотрятся куда выигрышнее страз и плюшевых костюмов.

Анджелина Джоли, Кейт Мосс, Шарлиз Терон
9 из 10

2000-е

Удивительные нулевые. Носить все подряд считалось нормой. Поэтому знаменитости могли пройти по красной дорожке в спортивном костюме, брюках военного образца и со странной прической с бусинками. Но и в эти годы были "идеальные" женщины.

Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, даже спустя 20 лет остаются эталоном красоты и сексуальности. О пухлых губах, тонком носе и кошачьем разрезе глаз мечтают многие.

Икона стиля — Кейт Мосс. Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей одевается так, будто не приложила к этому никаких усилий. Она доказала, что в меру свободная одежда и легкий макияж смотрятся куда выигрышнее страз и плюшевых костюмов.

© AP Photo/Joe Cavaretta, AFP / Paolo Cocco, Getty Images North America / Scott Gries
© AP Photo / Invision / Evan Agostini, РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Sputnik / Асатур Есаянц

2010-е

Для первой половины десятых характерны тенденции нулевых. Джинсы скини до сих пор можно найти в гардеробе у многих.

Спустя пару лет в моду пришли образы, вдохновленные прошлыми десятилетиями: объемные куртки, свободные брюки, элегантные платья. Изменилось представление и об идеальной фигуре — теперь необязательно стремиться к 90-60-90, утягиваться корсетами, сидеть на изнурительных диетах или удалять ребра.

Женственные и чувственные формы Скарлетт Йоханссон и тем более Ким Кардашьян обсуждают поклонники, фолловеры в соцсетях и глянцевые журналы.

Российская супермодель Ирина Шейк часто показывает, как носить вещи с подиума в повседневной жизни. Она спокойно сочетает короткие шорты с ботинками в военном стиле и тренчем от любимого британского бренда.

Ким Кардашьян, Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк
10 из 10

2010-е

Для первой половины десятых характерны тенденции нулевых. Джинсы скини до сих пор можно найти в гардеробе у многих.

Спустя пару лет в моду пришли образы, вдохновленные прошлыми десятилетиями: объемные куртки, свободные брюки, элегантные платья. Изменилось представление и об идеальной фигуре — теперь необязательно стремиться к 90-60-90, утягиваться корсетами, сидеть на изнурительных диетах или удалять ребра.

Женственные и чувственные формы Скарлетт Йоханссон и тем более Ким Кардашьян обсуждают поклонники, фолловеры в соцсетях и глянцевые журналы.

Российская супермодель Ирина Шейк часто показывает, как носить вещи с подиума в повседневной жизни. Она спокойно сочетает короткие шорты с ботинками в военном стиле и тренчем от любимого британского бренда.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini, РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Sputnik / Асатур Есаянц
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КультураРоссияСтиль жизниНовости культурыИрина ШейкСинди КроуфордПамела АндерсонМишель ПфайфферАнастасия ВертинскаяЛи ВивьенМарлен ДитрихСкарлетт ЙоханссонОдри ХепбернКимберли КардашянДжейн ФондаШарлиз ТеронДеми Мур (Деметрия Гайнс)Мэрилин МонроГрета Гарбо (Густафссон)Любовь ОрловаАнджелина Джоли (Войт)ГерманияСША
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