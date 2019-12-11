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Биография Бориса Щербакова
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РИА Новости

Биография Бориса Щербакова

03:30 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер театра и кино Борис Щербаков
Актер театра и кино Борис Щербаков
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актер театра и кино Борис Васильевич Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Окончив школу, поступил на режиссерский факультет Института культуры имени Крупской в Ленинграде. Незадолго до окончания первого курса, узнав, что в Москве народный артист СССР Павел Массальский набирает курс в Школу-студию МХАТ, оставил учебу, уехал в столицу поступать и был принят.
В 1972 году окончил Школу-студию МХАТ.
С 1972 года – актер МХАТа. После раздела театра до 2003 года работал во МХАТе (ныне МХТ) имени А.П. Чехова. В театре Щербаков играл роли Саньки в "Сталеварах" Геннадия Бокарева, Валентина в спектакле "Валентин и Валентина" Михаила Рощина, Поэта в собственной постановке "Дорогие мои, хорошие", Власа в "Дачниках" и Черкуна в "Варварах" Максима Горького, Лопахина в "Вишневом саде" и Тригорина в "Чайке" Антона Чехова, Сарынцева в постановке "И свет во тьме светит" Льва Толстого и др.
Борис Щербаков играл в антрепризных спектаклях "Двое с большой дороги" Виктора Мережко (1997), "Призраки" Эдуардо де Филиппо (2000), "Искушение" Альдо Николаи (2000) и др.
Он также был занят в спектаклях, поставленных актрисой Татьяной Догилевой "Не отрекаются любя" Михаила Полищука (Театральное агентство "ЛеКур") и "Дама ждет, кларнет играет…" Майкла Кристофера, Михаила Мишина (Творческое объединение "Дуэт"). Играл в антрепризных постановках "Пусть говорят" Виктора Перегудова (Современный театр антрепризы), "Заложники любви" Натальи Демчик (продюсерский центр "Руссарт").
В настоящее время актер играет в спектаклях Международного театрального агентства "Арт-Партнер XXI" "Свободная пара" и "Подкаблучники".
В кино Борис Щербаков дебютировал в школьном возрасте в 1963 году, сыграв роль в приключенческом фильме "Мандат". Щербаков снимался в фильмах "Берега" (1973), "Я служу на границе" (1973), "Эти непослушные сыновья" (1976), "И снова Анискин" (1977), "Миг удачи" (1977), "Трасса" (1978), "День свадьбы придется уточнить" (1979), сериале "Следствие ведут знатоки" (1979) и др.
Он сыграл главные роли в картинах "Случай в квадрате 36-80" (1982), "Берег" (1983), "Валентин и Валентина" (1985), "Без срока давности" (1986), "Выкуп" (1986), "Воры в законе" (1988), "Криминальный квартет" (1989), "Десять лет без права переписки" (1990) "Жених из Майами" (1994) и др.
Актер снимался в сериалах "Досье детектива Дубровского" (1999), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001, 2003, 2004, 2005, 2006), "Кодекс чести" (2002), "Убойная сила-4" (2003), "Солдаты" (2004, 2006, 2007), "Дело было в Гавриловке" (2007, 2008), "Разведчики" (2008), "Военная разведка" (2010, 2012), "Высший пилотаж" (2009), "Катя" (2009, 2011) "Яблочный спас" (2012), "Мститель" (2013), "Чума" (2015) и др.
Среди киноработ Бориса Щербакова последних лет – роли в фильмах и сериалах "Крым" (2017), "Наживка для ангела" (2017), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Перелетные птицы" (2019), "Спасти Ленинград" (2019).
Всего актер сыграл свыше 200 ролей.
В качестве режиссера Борис Щербаков снял фильм "Без права на ошибку", в котором сыграл главную роль, сериалы "Сыщики-4" (2005) и "Сыщики-5" (2006), одновременно являясь сценаристом нескольких серий "Сыщиков-4".
На телевидении в 2007-2014 годах он вел телепередачу "Доброе утро" на Первом канале.
С 2015 года на телеканале "Звезда" Щербаков ведет программу "Последний день".
Актер также увлекается чеканкой, металлопластикой, резьбой по дереву, в 2009 году был принят в Московский союз художников в секцию декоративно-прикладного искусства.
Весной 2009 года сын актера, режиссер Василий Щербаков, организовал выставку его работ в музее декоративно-прикладного искусства.
Борис Щербаков – народный артист РФ (1994). Лауреат Государственной премии СССР (1985). Лауреат премии МВД (1990) за фильм "Криминальный квартет".
В 1998 году он был награжден орденом Дружбы.
Борис Щербаков женат. Его супруга актриса Татьяна Бронзова, была заведующей труппой МХАТа (ныне МХТ) им. А.П. Чехова в 1991-2001 годах, автор книг "Две Ольги Чеховы. Две судьбы", "Матильда. Любовь и танец" и др. Сын Василий, получив первое образование юриста, окончил режиссерский факультет ВГИК. Режиссер фильма "Без права на ошибку" и сериала "Сыщики-5".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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