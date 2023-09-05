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Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10"

Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10" - РИА Новости, 05.09.2023

Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10"

В Москве и Татарстане завершились съемки десятой части новогодней комедии "Елки", сообщает пресс-служба кинокомпании "НМГ Кинопрокат". РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:06

2023-09-05T13:06

2023-09-05T13:43

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Москве и Татарстане завершились съемки десятой части новогодней комедии "Елки", сообщает пресс-служба кинокомпании "НМГ Кинопрокат". По словам создателей проекта, лента отдаст дань первому фильму франшизы. Как и в первой картине, сюжет десятой построен на теории шести рукопожатий, но уже с новыми героями и историями. "Примечательно, что некоторые персонажи будут знакомы поклонникам "Елок" по предыдущим частям", – говорится в релизе.Так, зрители увидят на экране Регину Тодоренко, Амирана Сардарова, Бориса Щербакова, Юрия Кузнецова, Елену Валюшкину, Виталия Кищенко, Галину Польских и многих других.Появится в картине и Филипп Киркоров, для которого эти "Елки" станут третьими в кинокарьере. "Приглашение сняться в юбилейных, десятых "Елках" я принял не раздумывая, – признался народный артист России. – Ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру "Елок" стал доброй традицией в нашей семье. Более того, я пригласил создателей фильма снять один из эпизодов новой картины в моем загородном доме. А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме.Продюсером проекта и соавтором сценария выступил блогер Евгений Кулик, который принимал участие в перезапуске франшизы в прошлом году, а также Тимур Асадов. Премьера ленты запланирована на 7 декабря этого года.

https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

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