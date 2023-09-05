Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10"
Регина Тодоренко и Филипп Киркоров снялись в десятой части комедии "Елки"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Москве и Татарстане завершились съемки десятой части новогодней комедии "Елки", сообщает пресс-служба кинокомпании "НМГ Кинопрокат".
По словам создателей проекта, лента отдаст дань первому фильму франшизы. Как и в первой картине, сюжет десятой построен на теории шести рукопожатий, но уже с новыми героями и историями.
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"Примечательно, что некоторые персонажи будут знакомы поклонникам "Елок" по предыдущим частям", – говорится в релизе.
Так, зрители увидят на экране Регину Тодоренко, Амирана Сардарова, Бориса Щербакова, Юрия Кузнецова, Елену Валюшкину, Виталия Кищенко, Галину Польских и многих других.
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
2 из 4
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
3 из 4
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
4 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
1 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
2 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
3 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
4 из 4
Появится в картине и Филипп Киркоров, для которого эти "Елки" станут третьими в кинокарьере.
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"Приглашение сняться в юбилейных, десятых "Елках" я принял не раздумывая, – признался народный артист России. – Ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру "Елок" стал доброй традицией в нашей семье. Более того, я пригласил создателей фильма снять один из эпизодов новой картины в моем загородном доме. А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме.
Продюсером проекта и соавтором сценария выступил блогер Евгений Кулик, который принимал участие в перезапуске франшизы в прошлом году, а также Тимур Асадов.
Премьера ленты запланирована на 7 декабря этого года.