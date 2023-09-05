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Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10" - РИА Новости, 05.09.2023
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Шоубиз
 
13:06 05.09.2023 (обновлено: 13:43 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/elki-1894272409.html
Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10"
Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10" - РИА Новости, 05.09.2023
Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10"
В Москве и Татарстане завершились съемки десятой части новогодней комедии "Елки", сообщает пресс-служба кинокомпании "НМГ Кинопрокат". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:06
2023-09-05T13:43
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Москве и Татарстане завершились съемки десятой части новогодней комедии "Елки", сообщает пресс-служба кинокомпании "НМГ Кинопрокат". По словам создателей проекта, лента отдаст дань первому фильму франшизы. Как и в первой картине, сюжет десятой построен на теории шести рукопожатий, но уже с новыми героями и историями. &quot;Примечательно, что некоторые персонажи будут знакомы поклонникам &quot;Елок&quot; по предыдущим частям&quot;, – говорится в релизе.Так, зрители увидят на экране Регину Тодоренко, Амирана Сардарова, Бориса Щербакова, Юрия Кузнецова, Елену Валюшкину, Виталия Кищенко, Галину Польских и многих других.Появится в картине и Филипп Киркоров, для которого эти "Елки" станут третьими в кинокарьере. "Приглашение сняться в юбилейных, десятых "Елках" я принял не раздумывая, – признался народный артист России. – Ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру "Елок" стал доброй традицией в нашей семье. Более того, я пригласил создателей фильма снять один из эпизодов новой картины в моем загородном доме. А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме.Продюсером проекта и соавтором сценария выступил блогер Евгений Кулик, который принимал участие в перезапуске франшизы в прошлом году, а также Тимур Асадов. Премьера ленты запланирована на 7 декабря этого года.
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новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, регина тодоренко, елена валюшкина, национальная медиа группа , россия, москва, борис щербаков, новости культуры, кино и сериалы
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Елена Валюшкина, Национальная Медиа Группа , Россия, Москва, Борис Щербаков, Новости культуры, Кино и сериалы
Тодоренко и Киркоров снялись в "Елках 10"

Регина Тодоренко и Филипп Киркоров снялись в десятой части комедии "Елки"

© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма Елки-10
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Москве и Татарстане завершились съемки десятой части новогодней комедии "Елки", сообщает пресс-служба кинокомпании "НМГ Кинопрокат".
По словам создателей проекта, лента отдаст дань первому фильму франшизы. Как и в первой картине, сюжет десятой построен на теории шести рукопожатий, но уже с новыми героями и историями.
«

"Примечательно, что некоторые персонажи будут знакомы поклонникам "Елок" по предыдущим частям", – говорится в релизе.

Так, зрители увидят на экране Регину Тодоренко, Амирана Сардарова, Бориса Щербакова, Юрия Кузнецова, Елену Валюшкину, Виталия Кищенко, Галину Польских и многих других.
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма Елки-10
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма Елки-10
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
2 из 4
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма Елки-10
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
3 из 4
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат" Кадр из фильма "Елки-10"
Кадр из фильма Елки-10
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
4 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
1 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
2 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
3 из 4
Кадр из фильма "Елки-10"
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "НМГ Кинопрокат"
4 из 4
Появится в картине и Филипп Киркоров, для которого эти "Елки" станут третьими в кинокарьере.
«
"Приглашение сняться в юбилейных, десятых "Елках" я принял не раздумывая, – признался народный артист России. – Ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру "Елок" стал доброй традицией в нашей семье. Более того, я пригласил создателей фильма снять один из эпизодов новой картины в моем загородном доме. А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме.
Продюсером проекта и соавтором сценария выступил блогер Евгений Кулик, который принимал участие в перезапуске франшизы в прошлом году, а также Тимур Асадов.
Премьера ленты запланирована на 7 декабря этого года.
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