https://ria.ru/20240927/madyanov-1975031940.html

В Подмосковье началось прощание с актером Мадяновым

В Подмосковье началось прощание с актером Мадяновым - РИА Новости, 27.09.2024

В Подмосковье началось прощание с актером Мадяновым

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым началась в подмосковных Бронницах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:19

2024-09-27T12:19

2024-09-27T12:24

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бронницы

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федор добронравов

театр на таганке

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БРОННИЦЫ (Московская обл.), 27 сен - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым началась в подмосковных Бронницах, передает корреспондент РИА Новости. Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет. Церемония прощания началась в соборе Архангела Михаила в Бронницах. После артиста похоронят на местном кладбище. Проститься с Мадяновым пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, актер Театра на Таганке Александр Баринов, актеры МХАТа им. Горького Ольга Дубовицкая, Александр Стриженов и многие другие. Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.

https://ria.ru/20240927/madyanov-1803712646.html

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), бронницы, россия, роман мадянов, мария аронова, федор добронравов, театр на таганке, гитис