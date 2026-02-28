https://ria.ru/20260228/scherbakov-2077364879.html
Борис Щербаков рассказал о состоянии после тяжелой операции
Борис Щербаков рассказал о состоянии после тяжелой операции - РИА Новости, 28.02.2026
Борис Щербаков рассказал о состоянии после тяжелой операции
Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков рассказал РИА Новости, как чувствует себя спустя год после тяжелой операции из-за перелома шейки...
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков рассказал РИА Новости, как чувствует себя спустя год после тяжелой операции из-за перелома шейки бедра.
"Все хорошо, все замечательно. Восстановление удалось, конечно. Играю спектакли, репетирую", - сообщил актер.
В 2025 году Щербаков
попал в больницу после неудачного падения. Его госпитализировали с переломом шейки бедра. Актеру пришлось пережить операцию по замене тазобедренного сустава на эндопротез.
Щербаков наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как "Гостья из будущего", "Красная королева", "Убойная сила" и других.