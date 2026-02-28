Борис Щербаков рассказал о состоянии после тяжелой операции

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков рассказал РИА Новости, как чувствует себя спустя год после тяжелой операции из-за перелома шейки бедра.

"Все хорошо, все замечательно. Восстановление удалось, конечно. Играю спектакли, репетирую", - сообщил актер.

В 2025 году Щербаков попал в больницу после неудачного падения. Его госпитализировали с переломом шейки бедра. Актеру пришлось пережить операцию по замене тазобедренного сустава на эндопротез.