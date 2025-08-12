https://ria.ru/20250812/scherbakov-2034810602.html

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бориса Щербакова

Состояние народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова, госпитализированного в Москве, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Состояние народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова, госпитализированного в Москве, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Щербаков был госпитализирован в одну из московских больниц якобы с переломом шейки бедра. "Он находится в (отделении - ред.) ПИТ-анестезиологии №1, средняя тяжесть", - рассказали в больнице, не уточнив диагноз. Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

