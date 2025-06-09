Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек
В Подмосковье состоялся литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ"
© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиЛитературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" прошел в подмосковном музее-заповеднике Александра Пушкина на усадьбе Большие Вяземы с 6 по 8 июня, его посетили свыше 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Фестиваль "Проект: ПОЭТ" объединяет поэзию, музыку и живое слово в особом пространстве, где прошли детские годы великого поэта. Усадьба “Вяземы” с ее богатой историей становится не просто площадкой проведения, а полноценным участником мероприятия. Мы наблюдаем замечательную тенденцию: сейчас, в наши дни, поэзия снова становится модной, поэты и чтецы снова собирают большие залы – это не может не радовать!" – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.
Мероприятие входит в программу губернатора Московской области "Лето в Подмосковье". Фестиваль открылся 6 июня концертом Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы". Вечером зрителям показали фильм "Пророк. История Александра Пушкина".
7 и 8 июня на открытых площадках музея-заповедника программы представили народные артисты России Борис Щербаков и Юлия Рутберг, заслуженный артист РФ Гоша Куценко, а также Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Слава Копейкин и другие.
В детскую программу вошли спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке" в исполнении Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова и показ мультфильма "Ай да Пушкин" в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии.
В течение трех дней в рамках фестиваля проходили мастер-классы, а на территории усадьбы были расположены тематические арт-объекты и фотозоны. В рамках дополнительной программы посетители могли ознакомиться с экспозицией музея-заповедника в главном здании усадьбы Большие Вяземы.
В Минкультуры Подмосковья напомнили, что литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" проводится в регионе с 2021 года. С 2024 года он проходит в государственном музее-заповеднике Пушкина. Цель фестиваля – создать точку притяжения молодых талантливых авторов и условия для свободного самовыражения, а также заинтересовать поэзией и разножанровым искусством зрителей разных возрастов.