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Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек - РИА Новости, 09.06.2025
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Новости Подмосковья
 
16:26 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021831470.html
Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек
Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек - РИА Новости, 09.06.2025
Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек
Литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" прошел в подмосковном музее-заповеднике Александра Пушкина на усадьбе Большие Вяземы с 6 по 8 июня, его посетили свыше 8... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:26:00+03:00
2025-06-09T16:26:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
пушкин
александр пушкин
вячеслав бутусов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" прошел в подмосковном музее-заповеднике Александра Пушкина на усадьбе Большие Вяземы с 6 по 8 июня, его посетили свыше 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "Фестиваль "Проект: ПОЭТ" объединяет поэзию, музыку и живое слово в особом пространстве, где прошли детские годы великого поэта. Усадьба “Вяземы” с ее богатой историей становится не просто площадкой проведения, а полноценным участником мероприятия. Мы наблюдаем замечательную тенденцию: сейчас, в наши дни, поэзия снова становится модной, поэты и чтецы снова собирают большие залы – это не может не радовать!" – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова. Мероприятие входит в программу губернатора Московской области "Лето в Подмосковье". Фестиваль открылся 6 июня концертом Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы". Вечером зрителям показали фильм "Пророк. История Александра Пушкина". 7 и 8 июня на открытых площадках музея-заповедника программы представили народные артисты России Борис Щербаков и Юлия Рутберг, заслуженный артист РФ Гоша Куценко, а также Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Слава Копейкин и другие. В детскую программу вошли спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке" в исполнении Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова и показ мультфильма "Ай да Пушкин" в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии. В течение трех дней в рамках фестиваля проходили мастер-классы, а на территории усадьбы были расположены тематические арт-объекты и фотозоны. В рамках дополнительной программы посетители могли ознакомиться с экспозицией музея-заповедника в главном здании усадьбы Большие Вяземы. В Минкультуры Подмосковья напомнили, что литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" проводится в регионе с 2021 года. С 2024 года он проходит в государственном музее-заповеднике Пушкина. Цель фестиваля – создать точку притяжения молодых талантливых авторов и условия для свободного самовыражения, а также заинтересовать поэзией и разножанровым искусством зрителей разных возрастов.
https://ria.ru/20250609/ovz-2021800958.html
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московская область (подмосковье), россия, пушкин, александр пушкин, вячеслав бутусов, борис щербаков
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Пушкин, Александр Пушкин, Вячеслав Бутусов, Борис Щербаков
Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек

В Подмосковье состоялся литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ"

© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиЛитературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек
Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" прошел в подмосковном музее-заповеднике Александра Пушкина на усадьбе Большие Вяземы с 6 по 8 июня, его посетили свыше 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Фестиваль "Проект: ПОЭТ" объединяет поэзию, музыку и живое слово в особом пространстве, где прошли детские годы великого поэта. Усадьба “Вяземы” с ее богатой историей становится не просто площадкой проведения, а полноценным участником мероприятия. Мы наблюдаем замечательную тенденцию: сейчас, в наши дни, поэзия снова становится модной, поэты и чтецы снова собирают большие залы – это не может не радовать!" – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.
Фестиваль Мир без границ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Фестиваль в Московской области объединил более трех тысяч детей с ОВЗ
Вчера, 14:51
Мероприятие входит в программу губернатора Московской области "Лето в Подмосковье". Фестиваль открылся 6 июня концертом Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы". Вечером зрителям показали фильм "Пророк. История Александра Пушкина".
7 и 8 июня на открытых площадках музея-заповедника программы представили народные артисты России Борис Щербаков и Юлия Рутберг, заслуженный артист РФ Гоша Куценко, а также Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Слава Копейкин и другие.
В детскую программу вошли спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке" в исполнении Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова и показ мультфильма "Ай да Пушкин" в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии.
В течение трех дней в рамках фестиваля проходили мастер-классы, а на территории усадьбы были расположены тематические арт-объекты и фотозоны. В рамках дополнительной программы посетители могли ознакомиться с экспозицией музея-заповедника в главном здании усадьбы Большие Вяземы.
В Минкультуры Подмосковья напомнили, что литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" проводится в регионе с 2021 года. С 2024 года он проходит в государственном музее-заповеднике Пушкина. Цель фестиваля – создать точку притяжения молодых талантливых авторов и условия для свободного самовыражения, а также заинтересовать поэзией и разножанровым искусством зрителей разных возрастов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияПушкинАлександр ПушкинВячеслав БутусовБорис Щербаков
 
 
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