https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021831470.html

Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек

Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек - РИА Новости, 09.06.2025

Литературный фестиваль собрал на подмосковной усадьбе более 8 тыс человек

Литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" прошел в подмосковном музее-заповеднике Александра Пушкина на усадьбе Большие Вяземы с 6 по 8 июня, его посетили свыше 8... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:26:00+03:00

2025-06-09T16:26:00+03:00

2025-06-09T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" прошел в подмосковном музее-заповеднике Александра Пушкина на усадьбе Большие Вяземы с 6 по 8 июня, его посетили свыше 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "Фестиваль "Проект: ПОЭТ" объединяет поэзию, музыку и живое слово в особом пространстве, где прошли детские годы великого поэта. Усадьба “Вяземы” с ее богатой историей становится не просто площадкой проведения, а полноценным участником мероприятия. Мы наблюдаем замечательную тенденцию: сейчас, в наши дни, поэзия снова становится модной, поэты и чтецы снова собирают большие залы – это не может не радовать!" – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова. Мероприятие входит в программу губернатора Московской области "Лето в Подмосковье". Фестиваль открылся 6 июня концертом Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы". Вечером зрителям показали фильм "Пророк. История Александра Пушкина". 7 и 8 июня на открытых площадках музея-заповедника программы представили народные артисты России Борис Щербаков и Юлия Рутберг, заслуженный артист РФ Гоша Куценко, а также Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Слава Копейкин и другие. В детскую программу вошли спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке" в исполнении Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова и показ мультфильма "Ай да Пушкин" в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии. В течение трех дней в рамках фестиваля проходили мастер-классы, а на территории усадьбы были расположены тематические арт-объекты и фотозоны. В рамках дополнительной программы посетители могли ознакомиться с экспозицией музея-заповедника в главном здании усадьбы Большие Вяземы. В Минкультуры Подмосковья напомнили, что литературный фестиваль "Проект: ПОЭТ" проводится в регионе с 2021 года. С 2024 года он проходит в государственном музее-заповеднике Пушкина. Цель фестиваля – создать точку притяжения молодых талантливых авторов и условия для свободного самовыражения, а также заинтересовать поэзией и разножанровым искусством зрителей разных возрастов.

https://ria.ru/20250609/ovz-2021800958.html

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московская область (подмосковье), россия, пушкин, александр пушкин, вячеслав бутусов, борис щербаков