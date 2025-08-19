https://ria.ru/20250819/scherbakov-2036254223.html

Бориса Щербакова выписали из больницы

Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 19.08.2025

Бориса Щербакова выписали из больницы

Народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова выписали из больницы, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T11:33:00+03:00

2025-08-19T11:33:00+03:00

2025-08-19T11:33:00+03:00

культура

россия

борис щербаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684798_0:449:2844:2048_1920x0_80_0_0_32bd911428ab8397251587a12a4d3bf0.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова выписали из больницы, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков. "Да, он дома", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Щербаков был госпитализирован в одну из московских больниц якобы с переломом шейки бедра. Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, борис щербаков