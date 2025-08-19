https://ria.ru/20250819/scherbakov-2036254223.html
Бориса Щербакова выписали из больницы
Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 19.08.2025
Бориса Щербакова выписали из больницы
Народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова выписали из больницы, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова выписали из больницы, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков. "Да, он дома", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Щербаков был госпитализирован в одну из московских больниц якобы с переломом шейки бедра. Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
Бориса Щербакова выписали из больницы
Актера Бориса Щербакова выписали из больницы после перелома
