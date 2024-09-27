В Бронницах простились с Романом Мадяновым
Церемония прощания с Романом Мадяновым завершилась в подмосковных Бронницах
Актер Роман Мадянов. Архивное фото
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БРОННИЦЫ (Московская обл.), 27 сен - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым завершилось в подмосковных Бронницах, передает корреспондент РИА Новости.
Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет.
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Церемония прощания прошла в соборе Архангела Михаила в Бронницах. После этого артиста похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье.
Проститься с Мадяновым пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, актёр Театра на Таганке Александр Баринов, актеры МХАТа им. Горького Ольга Дубовицкая и Александр Стриженов, актёр Леонид Громов, актриса и режиссёр Дарья Фекленко, актёр и телеведущий Марат Башаров и многие другие.
Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники.
Артиста проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также в фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов играл в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, среди которых "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
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