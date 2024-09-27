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В Бронницах простились с Романом Мадяновым - РИА Новости, 27.09.2024
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14:48 27.09.2024 (обновлено: 14:52 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/madyanov-1975072482.html
В Бронницах простились с Романом Мадяновым
В Бронницах простились с Романом Мадяновым - РИА Новости, 27.09.2024
В Бронницах простились с Романом Мадяновым
Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым завершилось в подмосковных Бронницах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:48
2024-09-27T14:52
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театр на таганке
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БРОННИЦЫ (Московская обл.), 27 сен - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым завершилось в подмосковных Бронницах, передает корреспондент РИА Новости. Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет. Церемония прощания прошла в соборе Архангела Михаила в Бронницах. После этого артиста похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье. Проститься с Мадяновым пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, актёр Театра на Таганке Александр Баринов, актеры МХАТа им. Горького Ольга Дубовицкая и Александр Стриженов, актёр Леонид Громов, актриса и режиссёр Дарья Фекленко, актёр и телеведущий Марат Башаров и многие другие. Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники. Артиста проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также в фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов играл в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, среди которых "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
https://ria.ru/20240927/madyanov-1803712646.html
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московская область (подмосковье), россия, бронницы, роман мадянов, мария аронова, федор добронравов, театр на таганке, гитис, мосгаз
Московская область (Подмосковье), Россия, Бронницы, Роман Мадянов, Мария Аронова, Федор Добронравов, Театр на Таганке, ГИТИС, Мосгаз
В Бронницах простились с Романом Мадяновым

Церемония прощания с Романом Мадяновым завершилась в подмосковных Бронницах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роман Мадянов
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Роман Мадянов. Архивное фото
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БРОННИЦЫ (Московская обл.), 27 сен - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым завершилось в подмосковных Бронницах, передает корреспондент РИА Новости.
Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет.
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Биография Романа Мадянова
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Церемония прощания прошла в соборе Архангела Михаила в Бронницах. После этого артиста похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье.
Проститься с Мадяновым пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, актёр Театра на Таганке Александр Баринов, актеры МХАТа им. Горького Ольга Дубовицкая и Александр Стриженов, актёр Леонид Громов, актриса и режиссёр Дарья Фекленко, актёр и телеведущий Марат Башаров и многие другие.
Венки на прощание направили родные и близкие актера, в том числе однокурсники.
Артиста проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также в фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов играл в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, среди которых "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
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Московская область (Подмосковье)РоссияБронницыРоман МадяновМария АроноваФедор ДобронравовТеатр на ТаганкеГИТИСМосгаз
 
 
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