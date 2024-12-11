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Биография Бориса Щербакова

Биография Бориса Щербакова - РИА Новости, 11.12.2024

Биография Бориса Щербакова

Актер театра и кино, народный артист России Борис Васильевич Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 11.12.2024

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2024-12-11T01:11

справки

россия

борис щербаков

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Актер театра и кино, народный артист России Борис Васильевич Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончив школу, поступил на режиссерский факультет Государственного института культуры имени Н.К. Крупской в Ленинграде (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры). Незадолго до окончания первого курса, узнав, что в Москве народный артист СССР Павел Массальский набирает курс в Школу-студию МХАТ, оставил учебу, уехал в столицу поступать и был принят.В 1972 году окончил Школу-студию МХАТ.После окончания учебы был принят в труппу МХАТа (после раздела театра служил во МХАТе (ныне МХТ) имени А.П. Чехова). За время работы в театре, которая продолжалась до 2003 года, Щербаковым было сыграно более 40 ролей, среди которых Санька в "Сталеварах" Геннадия Бокарева, Виктор Крохин в "Уходя, оглянись" Эдуарда Володарского, Момыш-Улы в спектакле по повести Александра Бека "Волоколамское шоссе", Валентин в спектакле "Валентин и Валентина" Михаила Рощина, Сергей Есенин в собственной постановке "Дорогие мои, хорошие", Якорев в "Последних", Влас в "Дачниках" и Черкун в "Варварах" Максима Горького, Боркин в "Иванове", Лопахин в "Вишневом саде" и Тригорин в "Чайке" Антона Чехова, Сарынцев в постановке "И свет во тьме светит" по пьесе Льва Толстого, Спиридон в "Бурной ночи" Йоны Луки Караджале и др.После ухода из театра играл на сцене Московского Нового драматического театра в пьесе Александра Гельмана "Профессионалы победы". Кроме того, принимал участие в антрепризных спектаклях "Двое с большой дороги" Виктора Мережко, "Призраки" Эдуардо де Филиппо, "Искушение" Альдо Николаи, "Пусть говорят" и "Куплетисты" Ольги Анохиной, "Заложники любви" Натальи Демчик, "Все сначала" Антуана Ро.Борис Щербаков также был занят в спектаклях, поставленных актрисой Татьяной Догилевой: "Не отрекаются любя" Михаила Полищука и "Дама ждет, кларнет играет…" Майкла Кристофера, Михаила Мишина.В настоящее время актер играет в спектаклях Международного театрального агентства "Арт-Партнер XXI" "Свободная пара" и "Подкаблучники". В кино Борис Щербаков дебютировал в школьном возрасте в 1963 году, сыграв роль в приключенческом фильме "Мандат". Щербаков снимался в фильмах "Берега" (1973), "Я служу на границе" (1973), "Эти непослушные сыновья" (1976), "И снова Анискин" (1977), "Миг удачи" (1977), "Трасса" (1978), "День свадьбы придется уточнить" (1979), сериале "Следствие ведут знатоки" (1979) и др.Он сыграл главные роли в картинах "Случай в квадрате 36-80" (1982), "Берег" (1983), "Валентин и Валентина" (1985), "Без срока давности" (1986), "Выкуп" (1986), "Воры в законе" (1988), "Криминальный квартет" (1989), "Десять лет без права переписки" (1990) "Жених из Майами" (1994) и др.Актер снимался в сериалах "Досье детектива Дубровского" (1999), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001, 2003, 2004, 2005, 2006), "Кодекс чести" (2002), "Убойная сила" (2003), "Солдаты" (2004, 2006, 2007), "Дело было в Гавриловке" (2007, 2008), "Разведчики" (2008), "Высший пилотаж" (2009), "Катя" (2009, 2011), "Военная разведка" (2010, 2012), "Яблочный спас" (2012), "Мститель" (2013), "Чума" (2015) и др.Среди киноработ Бориса Щербакова последних лет – роли в фильмах Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Спасти Ленинград" (оба 2019), "Елки-10" (2023), "Федя. Народный футболист" (2024).Всего актер сыграл свыше 200 ролей.В качестве режиссера Борис Щербаков снял фильм "Саперы" (2007), в котором сыграл главную роль, сериалы "Сыщики-4" (2005) и "Сыщики-5" (2006), одновременно являясь сценаристом нескольких серий "Сыщиков-4". На телевидении в 2007-2014 годах он вел телепередачу "Доброе утро" на Первом канале. С 2015 по 2021 год на телеканале "Звезда" Щербаков был ведущим программы "Последний день". С октября 2021 года ведет передачу "Главный день".В октябре 2023 года Борис Щербаков стал ведущим программы "Хорошие песни" на канале "ТВ Центр". Актер увлекается чеканкой, металлопластикой, резьбой по дереву. В 2009 году был принят в Московский союз художников в секцию декоративно-прикладного искусства.Весной 2009 года сын актера, режиссер Василий Щербаков, организовал выставку его работ в музее декоративно-прикладного искусства. Член Гильдии актеров Союза кинематографистов России, совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Борис Щербаков – народный артист РФ (1994). Лауреат Государственной премии СССР (1985), премии МВД (1990).Награжден орденами Дружбы (1998), Почета (2020). Борис Щербаков женат. Его супруга актриса Татьяна Бронзова, заслуженный работник культуры РФ, была заведующей труппой МХАТа (ныне МХТ) имени А.П. Чехова в 1991-2001 годах, автор книг "Две Ольги Чеховы. Две судьбы", "Матильда. Любовь и танец", "Фуэте для полковника" и др. Сын Василий, получив первое образование юриста, окончил режиссерский факультет ВГИКа. Режиссер фильма "Саперы" и сериала "Сыщики-5".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, борис щербаков