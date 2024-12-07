https://ria.ru/20241207/scherbakov-1987877734.html

Стало известно, в какую больницу попал Щербаков

Стало известно, в какую больницу попал Щербаков - РИА Новости, 07.12.2024

Стало известно, в какую больницу попал Щербаков

Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:26

2024-12-07T13:26

2024-12-07T13:26

россия

борис щербаков

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Щербакова якобы госпитализировали после неудачного падения с переломом лицевой кости и сотрясением мозга. "Такой пациент в больнице Иноземцева есть", - рассказали в больнице, при этом не уточнив состояние артиста. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

https://ria.ru/20240525/terekhova-1948325376.html

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Варвара Скокшина

россия, борис щербаков, происшествия