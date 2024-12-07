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Стало известно, в какую больницу попал Щербаков - РИА Новости, 07.12.2024
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13:26 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/scherbakov-1987877734.html
Стало известно, в какую больницу попал Щербаков
Стало известно, в какую больницу попал Щербаков - РИА Новости, 07.12.2024
Стало известно, в какую больницу попал Щербаков
Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:26
2024-12-07T13:26
россия
борис щербаков
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Щербакова якобы госпитализировали после неудачного падения с переломом лицевой кости и сотрясением мозга. "Такой пациент в больнице Иноземцева есть", - рассказали в больнице, при этом не уточнив состояние артиста. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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россия, борис щербаков, происшествия
Россия, Борис Щербаков, Происшествия
Стало известно, в какую больницу попал Щербаков

Актер Щербаков находится в ГКБ имени Иноземцева в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Борис Щербаков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Щербакова якобы госпитализировали после неудачного падения с переломом лицевой кости и сотрясением мозга.
«
"Такой пациент в больнице Иноземцева есть", - рассказали в больнице, при этом не уточнив состояние артиста.
Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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