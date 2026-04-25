Сын Щербакова рассказал, почему актер отказывается от выступлений

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков отказывается от больших выступлений из-за плохого настроения, сообщил РИА Новости его сын Василий Щербаков.
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что после операции у Щербакова якобы сохраняются проблемы с сердцем, из-за которых он стал хуже переносить съемки и длительные мероприятия. Сын артиста в разговоре с РИА Новости опроверг эту информацию.
"Последние два дня он отдыхает на даче. У него сейчас плохое настроение, может, поэтому отказывается (от выступлений - ред.), а так у него достаточно работы", - сказал собеседник агентства.