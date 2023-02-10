https://ria.ru/20230210/scherbakov-1851264482.html
Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца
Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 10.02.2023
Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца
Актер Борис Щербаков проведет в больнице еще неделю, врачи диагностировали у него обострение хронического бронхита, сообщил РИА Новости сын артиста Василий... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:17
2023-02-10T18:17
2023-02-10T18:17
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков проведет в больнице еще неделю, врачи диагностировали у него обострение хронического бронхита, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков. 73-летнего Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу 1 февраля. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар. "Диагноз поставили – обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку. Сказали, еще неделю останется в больнице для лечения и наблюдения", - рассказал собеседник агентства. Супруга артиста Татьяна Бронзова сообщила РИА Новости в четверг, что врачи продолжают обследовать актера, так как не могут поставить точный диагноз. По ее словам, Щербаков чувствовал себя неплохо.
https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис щербаков, новости культуры, культура, общество, россия
Шоубиз, Борис Щербаков, Новости культуры, Культура, Общество, Россия
Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца
Сын Бориса Щербакова: актер проведет в больнице еще неделю, его состояние улучшилось
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков проведет в больнице еще неделю, врачи диагностировали у него обострение хронического бронхита, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.
73-летнего Щербакова
госпитализировали в Боткинскую больницу 1 февраля. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар.
"Диагноз поставили – обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку. Сказали, еще неделю останется в больнице для лечения и наблюдения", - рассказал собеседник агентства.
Супруга артиста Татьяна Бронзова сообщила РИА Новости в четверг, что врачи продолжают обследовать актера, так как не могут поставить точный диагноз. По ее словам, Щербаков чувствовал себя неплохо.