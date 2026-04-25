Сын Бориса Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у отца

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков не страдает от проблем с сердцем, а сообщения о якобы ухудшении здоровья актера ложные, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что после операции у Щербакова сохраняются проблемы с сердцем, из-за которых он стал хуже переносить съемки и длительные мероприятия.
«
"Неправда, проблем никаких нет. В глобальном плане со здоровьем у него все нормально", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что актер действительно страдал от сердечных заболеваний, однако ему удалось вылечить недуг еще в 2025 году.
"У него были проблемы с сердцем год назад, но ему все там поменяли, сейчас он чувствует себя хорошо", - заключил сын артиста.
Борис Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
28 февраля, 10:47