Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
 
16:35 25.04.2026
Сын Бориса Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у отца

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Актер Борис Щербаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын народного артиста России Бориса Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у отца.
  • По его словам, в глобальном плане со здоровьем у актера все нормально.
  • Актер действительно страдал от сердечных заболеваний, но ему удалось вылечить недуг еще в 2025 году.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков не страдает от проблем с сердцем, а сообщения о якобы ухудшении здоровья актера ложные, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что после операции у Щербакова сохраняются проблемы с сердцем, из-за которых он стал хуже переносить съемки и длительные мероприятия.
«
"Неправда, проблем никаких нет. В глобальном плане со здоровьем у него все нормально", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что актер действительно страдал от сердечных заболеваний, однако ему удалось вылечить недуг еще в 2025 году.
"У него были проблемы с сердцем год назад, но ему все там поменяли, сейчас он чувствует себя хорошо", - заключил сын артиста.
Борис Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
Борис Щербаков рассказал о состоянии после тяжелой операции
28 февраля, 10:47
 
КультураРоссияБорис ЩербаковОбществоНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала