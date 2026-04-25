Сын Бориса Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у отца

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков не страдает от проблем с сердцем, а сообщения о якобы ухудшении здоровья актера ложные, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что после операции у Щербакова сохраняются проблемы с сердцем, из-за которых он стал хуже переносить съемки и длительные мероприятия.

« "Неправда, проблем никаких нет. В глобальном плане со здоровьем у него все нормально", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что актер действительно страдал от сердечных заболеваний, однако ему удалось вылечить недуг еще в 2025 году.

"У него были проблемы с сердцем год назад, но ему все там поменяли, сейчас он чувствует себя хорошо", - заключил сын артиста.