https://ria.ru/20230214/znamenitosti-1851903977.html

Бориса Щербакова выписали из больницы

Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 14.02.2023

Бориса Щербакова выписали из больницы

Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:23

2023-02-14T12:23

2023-02-14T12:23

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы. Щербакова, которому в 2022 году исполнилось 73 года, госпитализировали в Боткинскую больницу 1 февраля. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар. Ранее его сын Василий Щербаков рассказал РИА Новости, что у артиста диагностировали обострение хронического бронхита. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Он известен по ролями в проектах "Тихий дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

https://ria.ru/20230208/znamenitosti-1850632137.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, борис щербаков, знаменитости