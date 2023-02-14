https://ria.ru/20230214/znamenitosti-1851903977.html
Бориса Щербакова выписали из больницы
Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 14.02.2023
Бориса Щербакова выписали из больницы
Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:23
2023-02-14T12:23
2023-02-14T12:23
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы. Щербакова, которому в 2022 году исполнилось 73 года, госпитализировали в Боткинскую больницу 1 февраля. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар. Ранее его сын Василий Щербаков рассказал РИА Новости, что у артиста диагностировали обострение хронического бронхита. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Он известен по ролями в проектах "Тихий дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
https://ria.ru/20230208/znamenitosti-1850632137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, борис щербаков, знаменитости
Культура, Новости культуры, Борис Щербаков, Знаменитости
Бориса Щербакова выписали из больницы
Актера Бориса Щербакова выписали из больницы, куда он попал после обострения бронхита
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы.
"Выписали сегодня", — сказал он, добавив, что чувствует себя хорошо.
Щербакова, которому в 2022 году исполнилось 73 года, госпитализировали в Боткинскую больницу 1 февраля. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар.
Ранее его сын Василий Щербаков рассказал РИА Новости, что у артиста диагностировали обострение хронического бронхита.
Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Он известен по ролями в проектах "Тихий дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".