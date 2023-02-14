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Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 14.02.2023
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Культура
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Бориса Щербакова выписали из больницы
Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 14.02.2023
Бориса Щербакова выписали из больницы
Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:23
2023-02-14T12:23
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новости культуры
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы. Щербакова, которому в 2022 году исполнилось 73 года, госпитализировали в Боткинскую больницу 1 февраля. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар. Ранее его сын Василий Щербаков рассказал РИА Новости, что у артиста диагностировали обострение хронического бронхита. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Он известен по ролями в проектах "Тихий дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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новости культуры, борис щербаков, знаменитости
Культура, Новости культуры, Борис Щербаков, Знаменитости
12:23 14.02.2023
 
Бориса Щербакова выписали из больницы

Актера Бориса Щербакова выписали из больницы, куда он попал после обострения бронхита

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что выписался из больницы.

"Выписали сегодня", — сказал он, добавив, что чувствует себя хорошо.

Щербакова, которому в 2022 году исполнилось 73 года, госпитализировали в Боткинскую больницу 1 февраля. Он пробыл в реанимации, а затем был переведен в стационар.
Ранее его сын Василий Щербаков рассказал РИА Новости, что у артиста диагностировали обострение хронического бронхита.
Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Он известен по ролями в проектах "Тихий дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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