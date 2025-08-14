https://ria.ru/20250814/scherbakov-2035246735.html
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бориса Щербакова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бориса Щербакова - РИА Новости, 14.08.2025
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бориса Щербакова
Состояние народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова оценивается как средней степени тяжести, он продолжает оставаться в больнице,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:46:00+03:00
2025-08-14T13:46:00+03:00
2025-08-14T13:46:00+03:00
культура
россия
борис щербаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684798_0:449:2844:2048_1920x0_80_0_0_32bd911428ab8397251587a12a4d3bf0.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состояние народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова оценивается как средней степени тяжести, он продолжает оставаться в больнице, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Там отметили, что в данный момент Щербаков лежит в травматологическом отделении. "Средней тяжести", - рассказали в больнице. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Щербаков был госпитализирован в одну из московских больниц якобы с переломом шейки бедра. Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
https://ria.ru/20250811/popov-2034606421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_520a41c8673b4923746e670bfd60d93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис щербаков
Культура, Россия, Борис Щербаков
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бориса Щербакова
Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести