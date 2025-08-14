Рейтинг@Mail.ru
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бориса Щербакова
Культура
 
13:46 14.08.2025
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бориса Щербакова
Состояние народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова оценивается как средней степени тяжести, он продолжает оставаться в больнице,... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состояние народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова оценивается как средней степени тяжести, он продолжает оставаться в больнице, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Там отметили, что в данный момент Щербаков лежит в травматологическом отделении. "Средней тяжести", - рассказали в больнице. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Щербаков был госпитализирован в одну из московских больниц якобы с переломом шейки бедра. Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
Культура, Россия, Борис Щербаков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состояние народного артиста России, актера и телеведущего Бориса Щербакова оценивается как средней степени тяжести, он продолжает оставаться в больнице, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
Там отметили, что в данный момент Щербаков лежит в травматологическом отделении.
"Средней тяжести", - рассказали в больнице.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Щербаков был госпитализирован в одну из московских больниц якобы с переломом шейки бедра.
Щербаков - актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет
11 августа, 15:25
 
