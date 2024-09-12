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Бориса Щербакова выписали из больницы
Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 12.09.2024
Бориса Щербакова выписали из больницы
Народный артист РФ, актер и телеведущий Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы в четверг, у него был сердечный приступ, но угроза... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:58
2024-09-12T14:58
2024-09-12T14:58
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россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, актер и телеведущий Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы в четверг, у него был сердечный приступ, но угроза миновала. "Меня выписали сегодня из больницы. Был сердечный приступ. Сейчас уже нахожусь дома. Чувствую себя хорошо", - сказал артист. Ранее супруга Щербакова Татьяна Бронзова сообщила РИА Новости, что актера госпитализировали с сердечным приступом 10 сентября, его состояние стабилизировали. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, борис щербаков, новости культуры
Культура, Россия, Борис Щербаков, Новости культуры
Бориса Щербакова выписали из больницы
Актера Бориса Щербакова выписали из больницы после сердечного приступа
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, актер и телеведущий Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы в четверг, у него был сердечный приступ, но угроза миновала.
«
"Меня выписали сегодня из больницы. Был сердечный приступ. Сейчас уже нахожусь дома. Чувствую себя хорошо", - сказал артист.
Ранее супруга Щербакова Татьяна Бронзова сообщила РИА Новости, что актера госпитализировали с сердечным приступом 10 сентября, его состояние стабилизировали.
Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".