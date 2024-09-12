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Бориса Щербакова выписали из больницы

Бориса Щербакова выписали из больницы - РИА Новости, 12.09.2024

Бориса Щербакова выписали из больницы

Народный артист РФ, актер и телеведущий Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы в четверг, у него был сердечный приступ, но угроза... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:58

2024-09-12T14:58

2024-09-12T14:58

культура

россия

борис щербаков

новости культуры

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, актер и телеведущий Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его выписали из больницы в четверг, у него был сердечный приступ, но угроза миновала. "Меня выписали сегодня из больницы. Был сердечный приступ. Сейчас уже нахожусь дома. Чувствую себя хорошо", - сказал артист. Ранее супруга Щербакова Татьяна Бронзова сообщила РИА Новости, что актера госпитализировали с сердечным приступом 10 сентября, его состояние стабилизировали. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России, наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, борис щербаков, новости культуры