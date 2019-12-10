Биография Юрия Лужкова

Российский государственный и общественный деятель, бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве.

В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик".

В 1958-1963 годах работал младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластических масс.

В 1964-1971 годах был начальником отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии.

В 1971-1974 годах занимал пост начальника отдела автоматизированных систем управления (АСУП).

В 1974-1980 годах Юрий Лужков работал директором опытно-конструкторского бюро по автоматике при Министерстве химической промышленности СССР.

В 1980 году был назначен генеральным директором научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика", а в 1986 году – начальником управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР.

В 1987 году он стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

В 1990 году по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова Лужков был выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома.

В июне 1991 году в связке с Поповым был избран вице-мэром Москвы.

В июле 1991 года занял пост премьера образованного на основе Мосгорисполкома городского правительства Москвы.

6 июня 1992 года, в связи с отставкой Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина Юрий Лужков был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы.

Лужков избирался мэром Москвы в июне 1996 года, декабре 1999 года, декабре 2003 года.

С июня 1996 года до августа 2001 года (до упразднения должности) одновременно был председателем правительства Москвы.

С января 1996 года по декабрь 2001 года по должности входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, являлся членом Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

В июне 2007 года по представлению президента РФ Владимира Путина депутатами Московской городской Думы Юрий Лужков был вновь наделен полномочиями мэра Москвы на четырехлетний срок.

28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об отрешении Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента РФ.

1 октября 2010 года Юрий Лужков был назначен на должность декана факультета управления крупными городами московского Международного университета.

В последние годы он возглавлял собственный агрокомплекс "Веедерн" в Калининградской области. Занимался разведением овец и лошадей тракененской и ганноверской пород.

С 2001 года Лужков был сопредседателем высшего совета политической партии "Единая Россия", из которой вышел сразу после того, как потерял кресло мэра.

Юрий Лужков был почетным профессором МГУ, ряда отечественных и зарубежных университетов, академиком ряда академий России.

Он был автором нескольких книг. Среди них "Развитие капитализма в России", "Сто лет спустя", "Россия - 2050 в системе глобального капитализма", "Сельский капитализм в России: столкновение с будущим", "Капитализм и Россия. Выпадение из будущего?".

Юрий Лужков был лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники (2000).

Был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006), "За заслуги перед Отечеством" II степени (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), "За военные заслуги" (2003), орденом Почета (2000), медалями.

Имел ведомственные награды и награды Русской православной церкви.

Он также был удостоен почетных званий "Заслуженный химик РФ", "Заслуженный строитель РФ".

В 2019 году Батурина возглавила рейтинг Forbes "25 богатейших женщин России".

У Юрия Лужкова осталось четверо детей. Два сына от брака с Мариной Башиловой – Михаил (1959) и Александр (1973), и две дочери от Елены Батуриной – Елена (1992) и Ольга (1994).