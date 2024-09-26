https://ria.ru/20240926/chilingarov-1974893732.html

В Якутске провели спецгашение марки в честь полярника Чилингарова

В Якутске провели спецгашение марки в честь полярника Чилингарова - РИА Новости, 26.09.2024

В Якутске провели спецгашение марки в честь полярника Чилингарова

Спецгашение почтовой марки в честь выдающегося советского и российского полярного исследователя Артура Чилингарова провели в Якутске, сообщает пресс-служба АО... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:21

2024-09-26T16:21

2024-09-26T16:24

якутск

москва

арктика

владимир этуш

иосиф кобзон

российская академия наук

почта россии

артур чилингаров

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ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Спецгашение почтовой марки в честь выдающегося советского и российского полярного исследователя Артура Чилингарова провели в Якутске, сообщает пресс-служба АО "Почта России". Двадцать пятого сентября исполнилось 85 лет со дня рождения ученого-полярника."В Якутске в почтовое обращение вышла марка (прошла церемония спецгашения марки - ред.) в честь легендарного ученого-океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента РАН Артура Чилингарова. На марке изображен портрет ученого и орден "За заслуги перед Отечеством", - говорится в сообщении. Отмечается, что жители Якутска могут приобрести марку в центральном почтовом отделении города по адресу улица Дзержинского, 4. Как отмечает АО "Марка" - компания, которая занимается выпуском знаков почтовой оплаты РФ, - миниатюра из серии "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством" вышла тиражом 98 тысяч экземпляров, ее номинал составил 50 рублей. Дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня и изготовлены однотипные штемпеля специального гашения для Москвы, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга и Якутска. Также увидел свет картмаксимум, на котором молодой Чилингаров держит двух белых медвежат. Серия, о которой идет речь, берет начало в 2022 году. На почтовых миниатюрах запечатлены, в частности, актер Владимир Этуш, эстрадный певец и общественный деятель Иосиф Кобзон, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и политический деятель Владимир Жириновский. Ученый-океанолог; исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров родился в 1939 году в Ленинграде. Возглавлял высокоширотную научную экспедицию "Север-21", являлся начальником дрейфующих станций "Северный полюс-19" и "Северный полюс-22". Тридцатого сентября 1970 года совместно с Владимиром Грищенко совершил первое в мире подводное погружение на Северном полюсе. В 1986 году за образцовое выполнение задания по высвобождению научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" изо льдов Антарктики Чилингарову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1986–1992 годах был зампредседателя Госкомитета СССР по гидрометеорологии, возглавлял Главное управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана. В 1990 году был избран президентом Ассоциации советских полярников (ныне Ассоциация полярников России). Летом 2007 года Чилингаров возглавлял высокоширотную арктическую глубоководную экспедицию "Арктика-2007" на Северный полюс. В январе 2008 года за успешное проведение экспедиции исследователю было присвоено звание Героя Российской Федерации. Был первым вице-президентом Русского географического общества, одного из старейших в мире действующих научных обществ. Первого июня 2024 года Чилингаров ушел из жизни, был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20240610/chilingarov-1951849923.html

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск, москва, арктика, владимир этуш, иосиф кобзон, российская академия наук, почта россии, артур чилингаров, общество