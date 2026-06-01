Вдова Лужкова занялась виноделием в Великобритании

ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости. Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, которая является одной из самых богатых женщин России, открыла винодельческий бизнес в Великобритании, выяснило РИА Новости, изучив данные британских государственных реестров.

Как следует из данных корпоративного реестра, в 2024 году Батурина стала владельцем компании Calleva Wine ltd с адресом в Лондоне . Род деятельности предприятия указан как "производство вина из винограда".

Согласно документам, Батурина стала владельцем бизнеса 7 июня 2024 года с долей более 75%. До этого владельцем была компания Artisan Farm Limited. По состоянию на май прошлого года компания владела активами почти на 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 миллиона долларов).

Судя по всему, вино компания производит из винограда, выращенного в Англии . Виноградник под названием Calleva расположен возле городка Силчестер в графстве Хэмпшир на юге Англии. Виноградник был посажен в 2019 году, а в 2023 году получил сертификат органического хозяйства, что означает, что в хозяйстве не используются пестициды и другие синтетические материалы.

По данным сайта Wines of England, первые вина Calleva из сортов Шардоне и Рондо, а также розовое вино планировалось произвести в 2024 году. При этом в продажу вино Calleva поступит не ранее 2027 года.

Как следует из документов британского реестра недвижимости, поступивших в распоряжение РИА Новости, Батурина не является владельцем самого виноградника и прилегающей фермы с коттеджем. При этом в июле 2024 года часть земли была передана в пользование компании Calleva Wine ltd с некоторыми ограничениями.