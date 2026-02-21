https://ria.ru/20260221/medvedev-2075997077.html
Медведев назвал Ресина профессионалом высокой пробы
2026-02-21T17:26:00+03:00
2026-02-21T17:26:00+03:00
2026-02-21T17:27:00+03:00
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал депутата Государственной Думы, Героя Труда России Владимира Ресина профессионалом высокой пробы, который посвятил всю свою жизнь служению Отечеству.
В субботу, 21 февраля, Ресину
исполнилось 90 лет.
«
"Я знаю Владимира Иосифовича Ресина уже достаточно давно, больше 25 лет. Он профессионал самой высокой пробы. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению нашему Отечеству, как бы оно ни называлось. И Советскому Союзу, и уже новейшей России", - сказал Медведев
в документальном фильме о Ресине, который показали на телеканале "Россия-24"
.
Зампредседателя Совбеза добавил, что благодарен Ресину за исполнение им обязанностей мэра Москвы
в период выбора новой постоянной кандидатуры на эту должность после отставки Юрия Лужкова
.
"Думаю, что и москвичи это по достоинству оценили", - отметил Медведев.
Он также выразил отдельную благодарность Ресину за работу, которую сейчас ведет политик в составе партии "Единая Россия
".
"Немаловажно то, что Владимир Иосифович нашел себя и в Государственной Думе. И как профессионал в строительном деле в области управлении городским хозяйством, естественно, формулирует весьма здравые и правильные идеи по поводу того, каким образом они должны регулироваться на уровне законов", - добавил Медведев.