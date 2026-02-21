Рейтинг@Mail.ru
17:26 21.02.2026
Медведев назвал Ресина профессионалом высокой пробы
Медведев назвал Ресина профессионалом высокой пробы
Медведев назвал Ресина профессионалом высокой пробы

Медведев: Ресин, профессионал высокой пробы, посвятил жизнь служению Отечеству

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Ресин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал депутата Государственной Думы, Героя Труда России Владимира Ресина профессионалом высокой пробы, который посвятил всю свою жизнь служению Отечеству.
В субботу, 21 февраля, Ресину исполнилось 90 лет.
«
"Я знаю Владимира Иосифовича Ресина уже достаточно давно, больше 25 лет. Он профессионал самой высокой пробы. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению нашему Отечеству, как бы оно ни называлось. И Советскому Союзу, и уже новейшей России", - сказал Медведев в документальном фильме о Ресине, который показали на телеканале "Россия-24".
Зампредседателя Совбеза добавил, что благодарен Ресину за исполнение им обязанностей мэра Москвы в период выбора новой постоянной кандидатуры на эту должность после отставки Юрия Лужкова.
"Думаю, что и москвичи это по достоинству оценили", - отметил Медведев.
Он также выразил отдельную благодарность Ресину за работу, которую сейчас ведет политик в составе партии "Единая Россия".
"Немаловажно то, что Владимир Иосифович нашел себя и в Государственной Думе. И как профессионал в строительном деле в области управлении городским хозяйством, естественно, формулирует весьма здравые и правильные идеи по поводу того, каким образом они должны регулироваться на уровне законов", - добавил Медведев.
Путин поздравил Ресина с 90-летием
Вчера, 17:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
