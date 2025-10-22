https://ria.ru/20251022/moskva-2049826287.html
Москва при Собянине стала красивой и упорядоченной, заявили в Турции
Москва при мэре Сергее Собянине стала красивым и упорядоченным городом, турецким городам был бы полезен опыт российской столицы, заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 22.10.2025
RUSIAD: турецким городам был бы полезен опыт развития российской столицы
АНТАКЬЯ, 22 окт – РИА Новости. Москва при мэре Сергее Собянине стала красивым и упорядоченным городом, турецким городам был бы полезен опыт российской столицы, заявил РИА Новости руководитель Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов России и Турции (RUSİAD) Хаджи Акдемир.
Собянин
вступил в должность мэра Москвы
15 лет назад, 21 октября 2010 года.
Акдемир рассказал, что впервые посетил Москву в 1994 году, город тогда был "хаотичным", повсюду были "бытовки".
"С приходом Собянина были ликвидированы палатки у метро, город стал немыслимо красивым. Дороги привели в порядок, открылось много парков. На мой взгляд, московский Парк Горького – самый красивый в мире, безусловно, благодаря Собянину", - отметил Акдемир.
Акдемир похвалил высококвалифицированную команду специалистов мэрии, выполняющую не имеющие аналогов задачи.
"Поздравляю от всей души мэра Москвы Собянина, а также специалистов мэрии, хотелось бы, чтобы между мэрией Москвы и мэриями турецких городов был проложен мост для обмена сотрудничеством", - заявил Акдемир.
Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков
, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ
- занимавшего тогда пост главы государства Дмитрия Медведева
. На последних выборах мэра столицы в сентябре 2023 года Собянин набрал 76,39% голосов.