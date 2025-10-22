Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото

Москва при Собянине стала красивой и упорядоченной, заявили в Турции

АНТАКЬЯ, 22 окт – РИА Новости. Москва при мэре Сергее Собянине стала красивым и упорядоченным городом, турецким городам был бы полезен опыт российской столицы, заявил РИА Новости руководитель Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов России и Турции (RUSİAD) Хаджи Акдемир.

Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад, 21 октября 2010 года.

Акдемир рассказал, что впервые посетил Москву в 1994 году, город тогда был "хаотичным", повсюду были "бытовки".

"С приходом Собянина были ликвидированы палатки у метро, город стал немыслимо красивым. Дороги привели в порядок, открылось много парков. На мой взгляд, московский Парк Горького – самый красивый в мире, безусловно, благодаря Собянину", - отметил Акдемир.

Акдемир похвалил высококвалифицированную команду специалистов мэрии, выполняющую не имеющие аналогов задачи.

"Поздравляю от всей души мэра Москвы Собянина, а также специалистов мэрии, хотелось бы, чтобы между мэрией Москвы и мэриями турецких городов был проложен мост для обмена сотрудничеством", - заявил Акдемир.