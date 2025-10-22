Рейтинг@Mail.ru
Москва при Собянине стала красивой и упорядоченной, заявили в Турции - РИА Новости, 22.10.2025
13:46 22.10.2025
Москва при Собянине стала красивой и упорядоченной, заявили в Турции
Москва при Собянине стала красивой и упорядоченной, заявили в Турции
Москва при Собянине стала красивой и упорядоченной, заявили в Турции

Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото
АНТАКЬЯ, 22 окт – РИА Новости. Москва при мэре Сергее Собянине стала красивым и упорядоченным городом, турецким городам был бы полезен опыт российской столицы, заявил РИА Новости руководитель Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов России и Турции (RUSİAD) Хаджи Акдемир.
Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад, 21 октября 2010 года.
Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина
Вчера, 01:41
Вчера, 01:41
"С приходом Собянина были ликвидированы палатки у метро, город стал немыслимо красивым. Дороги привели в порядок, открылось много парков. На мой взгляд, московский Парк Горького – самый красивый в мире, безусловно, благодаря Собянину", - отметил Акдемир.
Акдемир похвалил высококвалифицированную команду специалистов мэрии, выполняющую не имеющие аналогов задачи.
"Поздравляю от всей души мэра Москвы Собянина, а также специалистов мэрии, хотелось бы, чтобы между мэрией Москвы и мэриями турецких городов был проложен мост для обмена сотрудничеством", - заявил Акдемир.
Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ - занимавшего тогда пост главы государства Дмитрия Медведева. На последних выборах мэра столицы в сентябре 2023 года Собянин набрал 76,39% голосов.
Правильный ракурс. Как Москву преображает городская подсветка
10:00
10:00
 
Москва Россия Сергей Собянин Юрий Лужков Дмитрий Медведев
 
 
