Бизнесмен Батурин вышел на свободу

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вышел из колонии на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Шабанов.
"На днях он вышел на свободу из колонии", — сказал собеседник агентства.
В 2013 году Гагаринский районный суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в мошенничестве с векселями компании "Интеко".
Батурин отбывал наказание в Калмыкии. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую Батуриным часть наказания и заменил ее штрафом в 300 тысяч рублей, после чего он освободился из колонии.
Симоновский районный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Уголовное дело против него возбудили по заявлению Елены Батуриной.
По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с Батуриным, который рассматривался в суде австрийского города Инсбрука. Речь идет о компенсации Батурину за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
