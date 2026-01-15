Бизнесмен Батурин вышел на свободу

"На днях он вышел на свободу из колонии", — сказал собеседник агентства.

Симоновский районный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Уголовное дело против него возбудили по заявлению Елены Батуриной.