Кравченко: Лужков не дал умереть Черноморскому флоту в 90-е годы

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший мэр Москвы Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не дал умереть Черноморскому флоту , поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы, заявил РИА Новости бывший командующий ЧФ (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"Лужков первый из политических тяжеловесов заявил о незаконности передачи Крыма и Севастополя Украине. Он первый из губернаторов установил шефство над частями и кораблями Черноморского флота. Лужков не дал умереть флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы", - сказал Кравченко.

Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера "Слава", который был переименован затем в "Москву". Кроме того, при нем в Севастополе была построена школа имени 850-летия Москвы, отремонтированы Дом офицеров, Матросский клуб и штаб флота.