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Кравченко: Лужков не дал умереть Черноморскому флоту в 90-е годы
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РИА Новости

Кравченко: Лужков не дал умереть Черноморскому флоту в 90-е годы

14:29 10.12.2019
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© РИА Новости / Игорь МихалевМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Игорь Михалев
Мэр Москвы Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не дал умереть Черноморскому флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы, заявил РИА Новости бывший командующий ЧФ (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.
"Лужков первый из политических тяжеловесов заявил о незаконности передачи Крыма и Севастополя Украине. Он первый из губернаторов установил шефство над частями и кораблями Черноморского флота. Лужков не дал умереть флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы", - сказал Кравченко.
Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера "Слава", который был переименован затем в "Москву". Кроме того, при нем в Севастополе была построена школа имени 850-летия Москвы, отремонтированы Дом офицеров, Матросский клуб и штаб флота.
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"При Лужкове каждая префектура Москвы шефствовала над кораблями или частями Черноморского флота. Его помощь для флота трудно переоценить", - добавил адмирал.
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Умер Юрий ЛужковВиктор КравченкоЧерноморский флот ВМФ РоссииЮрий ЛужковОбщество
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