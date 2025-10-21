Рейтинг@Mail.ru
Москва задает стандарты для других городов, считают в Сербии и Италии - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/moskva-2049522075.html
Москва задает стандарты для других городов, считают в Сербии и Италии
Москва задает стандарты для других городов, считают в Сербии и Италии - РИА Новости, 21.10.2025
Москва задает стандарты для других городов, считают в Сербии и Италии
Москва при мэре Сергее Собянине стала не просто красивее, но и начала задавать стандарты для других городов, и у столичных властей есть чему поучиться,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:07:00+03:00
2025-10-21T09:07:00+03:00
москва
белград (город)
сербия
сергей собянин
юрий лужков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020451327_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_4a2ffa1553aec813189297172661860c.jpg
https://ria.ru/20251021/moskva-2049513232.html
https://ria.ru/20251021/moskva-2049505731.html
москва
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020451327_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_ec5711939f7fbc74b4dba7f4b385c926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белград (город), сербия, сергей собянин, юрий лужков
Москва, Белград (город), Сербия, Сергей Собянин, Юрий Лужков
Москва задает стандарты для других городов, считают в Сербии и Италии

В городских администрациях Сербии и Италии оценили развитие Москвы при Собянине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД/РИМ, 21 окт – РИА Новости. Москва при мэре Сергее Собянине стала не просто красивее, но и начала задавать стандарты для других городов, и у столичных властей есть чему поучиться, рассказали РИА Новости представители городских администраций из Сербии и Италии, комментируя 15-летнюю годовщину нахождения Собянина в должности.
В первый раз Сергей Собянин стал мэром Москвы 21 октября 2010 года, после того как Юрий Лужков, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. На последних выборах мэра столицы в сентябре 2023 года Собянин набрал 76,39% голосов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Политики и эксперты подвели итоги 15 лет работы Собянина в Москве
Вчера, 07:02
"Я лично воодушевлен, насколько далеко Москва продвинулась в цифровизации. Приложения, например, когда можете проверить, есть ли свободное место для парковки. Это прямо в интересах жителей города, и этого у нас нет. Мы это должны сделать в первую очередь", - сказал РИА Новости член Городского веча (совета, исполнительного органа – ред.) Белграда Милян Дамьянович.
Кроме того, по его словам, в Москве оперативно проводят реконструкцию улиц и бульваров.
"Затем то, как проводится реновация зданий времен Хрущева, если не ошибаюсь, есть проекты, чтобы это были "зеленые здания", об этом все говорят, но никто еще не сделал", - сказал Дамьянович.
Чиновник многократно посещал столицу России ранее, еще будучи депутатом парламента Сербии.
"Есть еще много других вещей, которые в РФ применили раньше многих других и показали, что и во время санкций россияне показывают цели и уровень всему миру, развивают сотрудничество с КНР, ОАЭ и другими странами. Это немыслимо, и выражаем большую поддержку человеку, который руководит всем этим в Москве. Вы продолжаете "ставить планку" для больших городов, поэтому для нас честь, что Белград может напрямую сотрудничать с руководством Москвы", - подчеркнул член Городского веча Белграда.
Мэр итальянского города Гориция Родолфо Дзиберна сказал РИА Новости, что рад поздравить коллегу из Москвы.
"Он провел крупную работу в рамках новой урбанизации города, основанной на принципах устойчивого развития, чтобы сделать Москву, которую я надеюсь посетить как можно скорее, еще прекраснее", - сказал Дзиберна, занимающий пост градоначальника Гориции с 2017 года.
"Мэры, независимо от их политических взглядов или электоральной принадлежности, оцениваются по тому, что они сделали на благо города, которым управляют, и его жителей. Судя по их рассказам, за годы его правления, несомненно, было достигнуто многое", - добавил собеседник агентства.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Белграде считают, что Москва задает планку большим городам мира
Вчера, 04:59
 
МоскваБелград (город)СербияСергей СобянинЮрий Лужков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала