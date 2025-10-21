Москва задает стандарты для других городов, считают в Сербии и Италии

БЕЛГРАД/РИМ, 21 окт – РИА Новости. Москва при мэре Сергее Собянине стала не просто красивее, но и начала задавать стандарты для других городов, и у столичных властей есть чему поучиться, рассказали РИА Новости представители городских администраций из Сербии и Италии, комментируя 15-летнюю годовщину нахождения Собянина в должности.

В первый раз Сергей Собянин стал мэром Москвы 21 октября 2010 года, после того как Юрий Лужков , занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. На последних выборах мэра столицы в сентябре 2023 года Собянин набрал 76,39% голосов.

"Я лично воодушевлен, насколько далеко Москва продвинулась в цифровизации. Приложения, например, когда можете проверить, есть ли свободное место для парковки. Это прямо в интересах жителей города, и этого у нас нет. Мы это должны сделать в первую очередь", - сказал РИА Новости член Городского веча (совета, исполнительного органа – ред.) Белграда Милян Дамьянович.

Кроме того, по его словам, в Москве оперативно проводят реконструкцию улиц и бульваров.

"Затем то, как проводится реновация зданий времен Хрущева, если не ошибаюсь, есть проекты, чтобы это были "зеленые здания", об этом все говорят, но никто еще не сделал", - сказал Дамьянович.

Чиновник многократно посещал столицу России ранее, еще будучи депутатом парламента Сербии

"Есть еще много других вещей, которые в РФ применили раньше многих других и показали, что и во время санкций россияне показывают цели и уровень всему миру, развивают сотрудничество с КНР ОАЭ и другими странами. Это немыслимо, и выражаем большую поддержку человеку, который руководит всем этим в Москве. Вы продолжаете "ставить планку" для больших городов, поэтому для нас честь, что Белград может напрямую сотрудничать с руководством Москвы", - подчеркнул член Городского веча Белграда.

Мэр итальянского города Гориция Родолфо Дзиберна сказал РИА Новости, что рад поздравить коллегу из Москвы.

"Он провел крупную работу в рамках новой урбанизации города, основанной на принципах устойчивого развития, чтобы сделать Москву, которую я надеюсь посетить как можно скорее, еще прекраснее", - сказал Дзиберна, занимающий пост градоначальника Гориции с 2017 года.