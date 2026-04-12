Путин: Московский пасхальный фестиваль знакомит гостей с шедеврами классики - РИА Новости, 12.04.2026
20:41 12.04.2026
Путин: Московский пасхальный фестиваль знакомит гостей с шедеврами классики

Путин: XXV Московский пасхальный фестиваль знакомит с шедеврами мировой классики

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXV Московского пасхального фестиваля отметил, что мероприятие знакомит гостей с шедеврами мировой классики.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на XXV Московском пасхальном фестивале, посвящённом большим, значимым для России юбилейным датам: 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича... Преодолевая огромные расстояния, он знакомит гостей с шедеврами мировой классики, с творчеством хоровых коллективов и уникальной колокольной музыкой", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Прихожане во время праздничного Пасхального богослужения в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Празднование Пасхи в России
Вчера, 12:54
Путин особо отметил обширную благотворительную, образовательную, просветительскую программы фестиваля, которым всегда уделяется большое внимание.
Глава государства также отметил важность того, что в новом сезоне фестиваль отдает дань памяти Юрию Лужкову, которому в нынешнем году исполнилось бы 90 лет. Он стоял у истоков создания этого проекта и внес огромный вклад в реализацию содержательных, востребованных культурных инициатив в Москве и России в целом.
"Отрадно, что во многом благодаря энтузиазму и поистине неиссякаемой энергии Валерия Абисаловича Гергиева фестиваль является ярким, ожидаемым событием в жизни российских регионов и всей нашей страны, неизменно вовлекает в свою орбиту новых участников из разных государств", - добавил Путин.
Президент России выразил уверенность, что фестиваль пройдёт на "самом высоком уровне", а его концерты будут тепло встречены зрителями, оставят у них добрые, незабываемые впечатления. Также Путин пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля вдохновения и всего наилучшего.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом со стороны Путина
Вчера, 12:52
 
