Путин: Московский пасхальный фестиваль знакомит гостей с шедеврами классики

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXV Московского пасхального фестиваля отметил, что мероприятие знакомит гостей с шедеврами мировой классики.

"Дорогие друзья! Приветствую вас на XXV Московском пасхальном фестивале, посвящённом большим, значимым для России юбилейным датам: 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича ... Преодолевая огромные расстояния, он знакомит гостей с шедеврами мировой классики, с творчеством хоровых коллективов и уникальной колокольной музыкой", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин особо отметил обширную благотворительную, образовательную, просветительскую программы фестиваля, которым всегда уделяется большое внимание.

Глава государства также отметил важность того, что в новом сезоне фестиваль отдает дань памяти Юрию Лужкову , которому в нынешнем году исполнилось бы 90 лет. Он стоял у истоков создания этого проекта и внес огромный вклад в реализацию содержательных, востребованных культурных инициатив в Москве и России в целом.

"Отрадно, что во многом благодаря энтузиазму и поистине неиссякаемой энергии Валерия Абисаловича Гергиева фестиваль является ярким, ожидаемым событием в жизни российских регионов и всей нашей страны, неизменно вовлекает в свою орбиту новых участников из разных государств", - добавил Путин.